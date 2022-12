À l’intérieur de l’escalade de la guerre des gangs de drogue qui a déclenché des avertissements effrayants quelques jours avant qu’Elle Edwards ne soit abattue

Dans les jours qui ont précédé le meurtre de sang-froid de l’esthéticienne Elle Edwards la veille de Noël, la police a averti qu’une guerre des gangs dans le Merseyside devenait incontrôlable.

Une série de fusillades dans la région a fait une série de morts parmi les passants innocents alors que la violence déchire les communautés.

Parmi eux: la tragique Olivia Pratt Korbel, neuf ans, tuée lorsqu’un homme armé a fait irruption chez elle à Dovecot, Liverpool, et a ouvert le feu sur le cambrioleur condamné Joseph Nee.

Ashley Dale, 28 ans, agent de santé environnementale et mécanicien Sam Rimmer, 22 ans, a été tué la même semaine qu’Olivia en août au milieu d’une explosion de violence armée.

Et puis le 30 octobre, Jackie Rutter, une grand-mère de 53 ans, a été abattue chez elle à Moreton, Wirral.

Au milieu des horreurs, le gouvernement a alloué 500 000 £ de financement pour lutter contre la violence armée dans la région.

Les meurtres sont le résultat d’une épidémie d’armes à feu des deux côtés de la rivière Mersey qui a fait sa cinquième victime la veille de Noël.

Innocent Elle, 26 ans, est décédée à l’hôpital après qu’un homme armé a ouvert le feu sur des fêtards à l’extérieur du Lighthouse Inn, à Wallasey Village.

La mort de l’esthéticienne est survenue deux jours seulement après qu’un officier supérieur de la police du Merseyside a averti que les gangs de Wirral étaient devenus de plus en plus effrontés dans leurs attaques.

Alan McKeon, un inspecteur de la police communautaire locale, a averti que la violence entre Woodchurch Organized Crime Group (OCG) et Ford OCG était l’une des « trois principales » menaces pour la sécurité publique.

Il a raconté au Wirral Globe comment, en seulement trois ans, les gangsters trafiquants de drogue étaient devenus plus disposés à utiliser des armes à feu pour faire face aux “conflits entre factions”.

BATAILLES AU FEU DE JOUR

Un incident a vu une fusillade en plein jour exploser lorsque des voyous de Woodchurch OCG ont tendu une embuscade à leurs ennemis lors d’une fusillade en voiture sur Hoole Road, le 22 mars.

L’attaque a laissé un homme avec des blessures qui ont changé sa vie.

M. McKeon a averti: “Il n’y a que des personnes absolument innocentes qui sont prises entre les feux croisés de ces personnes.”

Mais à peine deux jours plus tard, vers 23h50, alors qu’Elle Edwards “chantait et dansait” avec sa famille et ses amis, des coups de feu ont retenti.

Elle a été touchée à la tête par l’un des 12 coups de feu possibles – quatre autres hommes ont été blessés.

Les fêtards ont pratiqué la RCR avant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, mais Elle est décédée peu de temps après à l’hôpital Arrowe Park.

Un homme est toujours dans un état critique à l’hôpital après la veille de Noël.

Il n’y a aucune suggestion que Woodchurch OCG ou Ford OCG soient derrière la mort d’Elle.

Se procurer des armes à feu dans le Merseyside est plus facile qu’ailleurs grâce à un commerce d’armes entre l’Irlande et le port de Liverpool.

C’est grâce à un héritage de trafic d’armes à feu de l’île d’Émeraude qui remonte aux Troubles.

Récemment, les gangs de la drogue de la ville ont noué des liens avec des fournisseurs aux Pays-Bas, et les usines du Nord-Ouest peuvent convertir des armes de petit calibre en armes automatiques mortelles.

En 2021-2022, 211 infractions liées aux armes à feu ont été enregistrées dans la région, contre 140 l’année précédente.

DES VIES DÉCHIRÉES

Lundi, la famille brisée d’Elle a rendu hommage aux fleurs devant le pub où elle a été tuée.

L’hommage de ses parents disait : “À ma belle Elle, tu es la lumière de ma vie, tu ne partiras jamais, maman et papa xxxx.”

Et une plaque en forme de cœur à côté des photos d’Elle disait: “Fille spéciale, le bonheur que tu as apporté, à ta manière spéciale, restera dans les mémoires avec amour chaque jour.”

La police continue d’interroger un homme de 30 ans de Tranmere, Wirral, qui est soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre.

Et une femme de 19 ans, de Rock Ferry, Wirral, a été détenue pour complicité de meurtre.

Cela survient alors que The Sun a révélé comment le tueur avait peut-être eu un tuyau sur un rival buvant au pub où Elle a été tuée.

La gendarme en chef Serena Kennedy de la police du Merseyside a fustigé les “lâches” derrière le meurtre d’Elle et a juré de les retrouver.

Dans une déclaration mardi soir, elle a claqué: “Ces gens … pensent que la seule façon de résoudre une dispute est par la violence.

“Toute personne impliquée dans l’organisation de cette fusillade, en appuyant sur la gâchette et en fournissant l’arme mérite de voir chaque Noël derrière les barreaux.”

Le chef de la police Ian Critchley a décrit la fusillade mortelle comme “le meurtre le plus épouvantable et le plus insensible”.

S’exprimant devant le Lighthouse Inn mercredi, il a ajouté: “Être assassiné de la manière la plus horrible et la plus brutale par les actions les plus lâches est tout à fait incompréhensible pour nous tous.”

Toute personne ayant des informations est priée de contacter DM @MerPolCC ou de contacter @CrimestoppersUK de manière anonyme au 0800 555 111 en citant la référence 22000948723.

