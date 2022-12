À l’intérieur de l’épique fête de Noël de Coronation Street, les stars s’habillent et sont très différentes de leurs personnages

Le casting de Coronation Street s’est réuni pour une fête de Noël épique après son annulation l’année dernière.

Les stars se sont éclatées et avaient l’air très différentes de leurs personnages dans un bar de Manchester hier soir.

Harriet Bibby qui joue Summer a volé la vedette dans un haut à plumes avec un eye-liner rose assorti.

Les favoris de Cobbles, Sally Dynevor et Jane Danson, ont envahi la piste de danse alors que le groupe de reggae de Gorton Ruff Trade – des musiciens de rue bien connus de Manchester – jouait des instruments en direct.

L’acteur de Kirk Andy Whyment et Jimmi Harkishin qui joue Dev se sont froncés pour un selfie au bar.

Andy a capté une grande partie de l’action et l’a partagée sur Instagram, y compris plus de clichés avec Alison King (Carla Connor), Alan Halsall (Tyrone Dobbs) et Sam Aston (Chesney Brown).

Cela survient après que les patrons d’ITV ont pris la décision de retirer le coup en 2021 sur la variante Covid Omicron.