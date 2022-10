À l’intérieur de l’épidémie de cambriolages en Grande-Bretagne, où les propriétaires sont obligés de se tourner vers des entreprises de sécurité privées alors que le coût de la vie augmente

Une épidémie de cambriolage fait rage alors que le coût de la vie s’alourdit – mais les propriétaires fatigués doivent se tourner vers des sociétés de sécurité privées pour combler le vide laissé par la police.

Avec une nouvelle effraction toutes les 106 secondes et 34 maisons saccagées chaque heure, la police ne parvient pas à résoudre 774 raids chaque jour en moyenne en Angleterre et au Pays de Galles.

Les gardes de sécurité en uniforme Jonatan Kaczmarczyk, à gauche, et Dainius Stonys Crédit : Louis Wood

Une épidémie de cambriolages fait rage alors que le coût de la vie mord Crédit : Alamy

Dans les hauts lieux du crime comme Londres, seulement la moitié de tous les cambriolages sont assistés par un officier.

Dans le but d’apaiser les inquiétudes du public, les 43 forces de police du pays se sont engagées cette semaine à envoyer un policier dans chaque maison cambriolée.

Comme l’a dit Martin Hewitt, président du National Police Chiefs’ Council : « Nous voulons donner aux gens la tranquillité d’esprit de savoir que la police viendra, trouvera toutes les preuves possibles et fera tout son possible pour attraper les responsables.

“C’est une partie essentielle du contrat entre la police et le public.”

C’est une proposition ambitieuse, mais que certains quartiers refusent d’attendre.

De plus en plus de communautés, y compris Newcastle-under-Lyme à Staffs et certaines parties de Leeds, se tournent vers la «police» privée, qui intervient là où les bobbies traditionnels ont échoué.

Dans la banlieue aisée de Hadley Wood, au nord de Londres, les habitants ont embauché leur propre force, et même ceux qui n’ont pas les moyens de contribuer en bénéficient.

Les cambrioleurs potentiels sont interceptés avant d’avoir eu la chance de s’introduire.

L’année dernière, 80 % des personnes arrêtées ont été emprisonnées, contre 5 % dans le reste du pays.

Les statistiques les plus récentes montrent que les cambriolages ont chuté de 59 % après le début des patrouilles privées fin 2018.

Cette année-là, 65 cambriolages ont été commis. En 2020, lorsque Covid a frappé, il y en avait 27. La criminalité liée aux véhicules a chuté de 38 %, avec 61 incidents en 2018 tombant à 38 en 2020.

Entourées de terres agricoles, les stars de la Premier League peuvent échapper à la Big Smoke sans quitter Londres lorsqu’elles déménagent à Hadley Wood.

Le prix moyen d’une maison est de 1,5 million de livres sterling, avec de nombreuses demeures pour environ 5 millions de livres sterling.

Il abrite également un terrain d’entraînement d’Arsenal, et les joueurs de Tottenham se sont également installés dans le quartier.

Les patrouilles de sécurité proviennent de la société privée My Local Bobby.

Cinq cents habitants paient 100 £ par mois et par ménage via le groupe Hadley Wood Security, qui finance également un système de vidéosurveillance.

Le patron de My Local Bobby, David McKelvey, dirige une équipe de 100 agents sur le terrain – du personnel de sécurité agréé – et de 34 détectives privés à travers Londres et les Home Counties depuis une salle de contrôle basée à Waltham Abbey, Essex.

David McKelvey, à gauche, dirige une équipe de 100 agents sur le terrain et 34 détectives privés Crédit : Akira Suemori – The Sunday Times

À la suite d’un cambriolage, Steve Marneros, au milieu, ne s’est pas senti en sécurité pour dormir la nuit jusqu’à ce que My Local Bobby commence à patrouiller Crédit : Louis Wood

Ses « officiers locaux » portent des casquettes et des dossards rouges distinctifs et participent à des patrouilles de 12 heures. La plupart ont des antécédents policiers ou militaires.

Lors de quarts de travail à deux, ils conduisent des SUV Hyundai marqués avec des feux clignotants. Ils portent des caméras corporelles et des gilets pare-balles et portent des menottes et des torches.

M. McKelvey a déclaré au Sun dimanche: “Les gens ne prendront plus la peine d’appeler le 999 car ils savent qu’ils n’obtiendront pas de réponse.

“Nous avons une épidémie de criminalité et beaucoup n’ont d’autre choix que de se tourner vers nous pour obtenir de l’aide et obtenir justice.”

Ceux de Hadley Wood sont d’accord. Steve Marneros, patron d’une entreprise de mode à la retraite, vit dans la région depuis 1986.

Suite à une effraction, il ne se sentait pas en sécurité pour dormir la nuit jusqu’à ce que My Local Bobby commence à patrouiller.

Steve, 75 ans, a déclaré: “Quelqu’un a tenté de s’introduire chez moi il y a environ quatre ans. Je me suis couché à 23h30 et environ une demi-heure plus tard, mon alarme antivol s’est déclenchée.

« Je suis descendu et une de mes fenêtres avait été brisée. Heureusement rien n’avait été pris.

Laissé sans choix

“J’ai appelé la police et un officier avec un chien est arrivé 20 minutes plus tard. Je lui ai dit : ‘Pourquoi ne lâches-tu pas le chien et vois-tu s’il détectera leur odeur ?’. Il a répondu : “Je ne veux pas perdre mon chien”.

Les patrouilles ont accès à une centaine de caméras de vidéosurveillance qui leur permettent de surveiller qui sort et qui entre dans la zone.

La loi leur permet de procéder à des arrestations citoyennes et l’entreprise derrière eux est également capable d’engager des poursuites privées, bien qu’elles laissent principalement celles-ci à la police et au CPS.

L’ancien officier de police polonais Jonatan Kaczmarczyk, 28 ans, a travaillé comme garde de My Local Bobby à Hadley Wood pendant deux ans.

Il a déclaré: «Le travail peut être un peu dangereux, car vous avez affaire à des gens avec des barres de fer et des battes de baseball qui ne veulent pas se faire prendre.

« Mais j’aime aider les résidents et ils sont amicaux et heureux que nous soyons ici. Nous gardons un œil attentif sur les maisons lorsque les propriétaires sont partis. Nous allons sortir leurs poubelles et vérifier que personne ne surveille la maison.

Claire Beggs ne peut pas se permettre des services de police privés apprécie toujours le service dans sa région Crédit : Louis Wood

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, s’inquiète de la perception selon laquelle la police est devenue complaisante en matière de cambriolage Crédit : Reuters

Les critiques affirment que de tels arrangements élitistes ne font que pousser plus de criminalité dans les zones les plus pauvres. D’autres ajoutent qu’une entreprise axée sur le profit n’a pas la communauté comme seul objectif.

Et certains habitants n’ont pas les moyens de payer. L’une est Claire Beggs, 42 ans, maman de trois enfants, qui vit dans la région depuis 20 ans. Mais elle apprécie toujours le service.

Elle a déclaré: «Vous ne voyez jamais la police marcher dans les rues, mais vous voyez tout le temps les My Local Bobbies. Cela vous fait vous sentir beaucoup plus en sécurité.

M. McKelvey, un ancien détective principal de la police Met, ajoute à propos de ses patrouilles: «Le bobby opère un petit rythme et fait partie de cette communauté, donc tout le monde sait qui il est.

“Ils connaissent les voitures qui devraient être là et si un étranger est entré. Parce que nos bobbies ont tendance à répondre dans les deux minutes, ils seront utilisés comme première réponse par la police.”

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré cette semaine : « Un cambriolage est une violation de ce qui devrait être votre espace de sécurité.

“Nous ne devons pas être complaisants face à ce genre de crime et, malheureusement, il y a une perception que la police a.”

“Dissuader la criminalité”

Iain Duncan Smith est député conservateur de Chingford et Woodford Green, où My Local Bobby opère également.

Il a déclaré: «Les gens oublient que la priorité numéro un des services de police est de dissuader le crime. Les gens ne voudront pas commettre un crime s’ils pensent que la police sera là rapidement.

“Les chefs de police doivent arrêter de prétendre qu’il existe une science inexplorée à ce sujet. La vérité est qu’ils doivent être sur leur rythme et être vus et se rendre sur les lieux.

« Ces choses arrêteront le crime et c’est ce que font ces groupes privés. Ils retournent à la police d’origine.

À Newcastle-under-Lyme, la patrouille de sécurité privée Welcome Back Marshals a été recrutée par le conseil l’année dernière à la suite de plusieurs cambriolages dans des entreprises du centre-ville.

Deux maréchaux, titulaires de licences de la Security Industry Authority, ont patrouillé dans le cadre d’un programme pilote de six mois.

Employés par Kingdom Services Group, les gardes en uniforme étaient sur place pour donner des conseils, des conseils et de l’assistance et étaient soutenus par des caméras de vidéosurveillance supplémentaires.

À Leeds, Sparta Security propose des patrouilles mobiles, des gardes de sécurité statiques et une surveillance pour les propriétés isolées et les habitations rurales.

L’entreprise dit qu’elle essaie toujours de recruter des agents de sécurité du Yorkshire qui ont des connaissances locales.

Ses veilleurs de nuit patrouillent au hasard dans les domaines et les entreprises de Leeds et communiquent directement avec la salle de contrôle de la police.

Le président de la Fédération de la police, Steve Hartshorn, a déclaré: «Le cambriolage est un crime qui peut avoir un impact préjudiciable énorme. Nous nous félicitons donc de la décision des chefs de police d’obliger la police à assister à tous ces crimes.

« Cependant, avec une force sur sept investie dans des mesures spéciales, un financement à court terme, des demandes croissantes et un faible nombre d’agents, cela continue d’être une situation de « faire plus avec moins » pour les policiers.

«Les chefs de police demandent également au gouvernement de modifier les règles d’enregistrement des crimes et de traiter les cambriolages dans les maisons séparément de ceux dans les hangars et les dépendances.

“Bien que cela puisse aider à faire baisser les chiffres de la criminalité et à nier la nécessité pour la police d’assister à tous ces crimes, pour ceux dont les propriétés ont été cambriolées – à l’intérieur ou à l’extérieur – ce n’est pas juste et sera simplement considéré comme de la fumée et des miroirs.”