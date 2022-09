LA reine retrouvera son mari bien-aimé, le prince Philip, après un enterrement privé émouvant.

Mais avant que son cercueil ne soit descendu dans le caveau aux côtés du duc d’Édimbourg, il y aura trois actes finaux poignants pour marquer le décès du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Le roi et le prince de Galles suivent le cercueil de la reine lors de la procession du palais de Buckingham à Westminster Hall le 14 septembre Crédit : Reuters

La défunte monarque sera enterrée avec son mari, le duc d’Édimbourg Crédit : Reuters

La procession du cercueil se déplace pour elle gisant en état Crédit : Reuters

Après ses funérailles d’État, auxquelles 2 000 personnes sont attendues, des membres du cabinet et du personnel royal suivront Sa Majesté à Windsor pour le service d’inhumation à la chapelle St George.

Des prières seront dites et le chœur chantera devant la couronne impériale de l’État, l’orbe et le sceptre seront retirés du cercueil et placés sur l’autel.

À la fin de l’hymne final, le roi mettra la couleur du camp de la compagnie de sa mère des Grenadier Guards sur le cercueil.

Au même moment, le Lord Chamberlain va “casser” sa baguette d’office et la placer sur le cercueil.

Alors que Sa Majesté est descendue dans la voûte royale, le doyen de Windsor dira un psaume et une mention élogieuse et le joueur de cornemuse du souverain jouera une lamentation depuis la porte.

Il marchera lentement vers le doyenné dans le cloître afin que la musique à l’intérieur de la chapelle s’estompe progressivement.

L’archevêque de Canterbury prononcera la bénédiction, suivie d’une interprétation de God Save The King.

Ceci marque la fin des arrangements cérémoniaux publics.

Quelques heures plus tard, un service privé sera dirigé par le doyen de Windsor pour les membres de la famille immédiate dans un dernier acte poignant.

Marquant la fin de son voyage, qui a commencé à Balmoral, la reine sera ensuite enterrée avec son “force et séjour” Philip, décédé l’année dernière à l’âge de 99 ans, à la chapelle commémorative du roi George VI.

Elle reposera également aux côtés de son père, la reine mère, et des cendres de la princesse Margaret.

Le comte maréchal, duc de Norfolk, qui supervise les arrangements funéraires, a déclaré: “Ces événements se déroulent dans le contexte d’une vague de chagrin, d’affection et de gratitude.

“Soyons fiers de la façon dont notre pays s’est rassemblé en reconnaissance de son héritage remarquable ; solennellement, avec respect et avec tant de dévouement.

“La reine a occupé une position unique et intemporelle dans toutes nos vies. Cela s’est fait sentir plus vivement ces derniers jours, alors que le monde accepte sa disparition.

“Le décès de Sa Majesté a laissé de nombreuses personnes, sur de nombreux continents, avec un profond sentiment de perte.

“Le respect, l’admiration et l’affection dans lesquels la reine était tenue rendent notre tâche à la fois humiliante et intimidante – un honneur et une grande responsabilité.”