À l’intérieur de l’enterrement de vie de jeune fille sauvage de Teen Mom Cheyenne Floyd, y compris des chapeaux de cow-boy, un bus de fête et un pôle de strip-teaseuse

À l’intérieur de l’enterrement de vie de jeune fille sauvage de Teen Mom Cheyenne Floyd qui comprenait des chapeaux de cow-boy, un bus de fête et un pôle de strip-teaseuse.

Cheyenne, 29 ans, est fiancée à Zach Davis, 31 ans, qui est le père du deuxième fils de la star de téléréalité, Ace.

Cheyenne Floyd a publié des scènes de son enterrement de vie de jeune fille sauvage à Las Vegas[/caption]

L’enterrement de vie de jeune fille est devenu de plus en plus sauvage au fil de la journée[/caption]

Cheyenne et Zach doivent se marier en septembre, mais si ses histoires Instagram en sont la preuve, la future Mme Davis s’est assurée de tirer le meilleur parti de son enterrement de vie de jeune fille à Las Vegas pendant qu’elle reste Mme Floyd.

Cheyenne avec son fiancé Zach Davis[/caption]

La star de Teen Mom OG a partagé une photo des chapeaux de cow-boy faits sur mesure spécialement pour le week-end de chahut.

Sur la photo, Cheyenne penche la tête en avant comme un vrai cow-boy alors qu’elle montre le stetson blanc ébloui de sa mariée.

Le chapeau de cowboy personnalisé de Cheyenne Floyd[/caption]

Le chapeau de cow-boy de la mariée éblouie de Cheyenne sur les chapeaux de cow-boy roses à plumes des participants à la fête[/caption]

Un groupe de strass sur le bord du chapeau épelle l’abréviation “MRS” pour célébrer ses noces à venir.

La photo suivante montre le chapeau de cow-boy blanc de Cheyenne sur une douzaine d’autres chapeaux de fête de mariage à plumes roses tout aussi éblouissants.

La Teen Mom remercie sa demoiselle d’honneur ainsi qu’une autre amie alors qu’elle légende le post, “mes filles se sont surpassées”.

QUE SE PASSE T-IL ICI…

Comme mentionné précédemment, l’enterrement de vie de jeune fille Floyd est célébré à Las Vegas.

Cheyenne a montré la vue de sa chambre d’hôtel dans un poste panoramique du paysage urbain de Vegas.

Une vue sur le paysage urbain de Las Vegas[/caption]

La chambre d’hôtel décorée de Cheyenne[/caption]

Une enseigne au néon indique ‘Let’s Party’[/caption]

Des points de repère tels que la tour Eiffel du casino Paris Las Vegas et le High Roller Observation sont capturés dans le bref panoramique avant que la caméra ne balaye l’intérieur de la pièce.

L’intérieur de la chambre d’hôtel est rempli de décorations; y compris des ballons qui couvrent le sol, des banderoles qui pendent des murs et un néon lumineux qui lit, “Let’s Party”.

LA MARIÉE À ÊTRE

Pour l’événement, Cheyenne portait une mini-robe noire à manches longues et moulante avec un voile personnalisé qui a plusieurs photos du visage de Zach cousues dans son tissu.

Cheyenne étourdit dans une mini-robe noire à manches longues[/caption]

Zach Davis “a réussi” le week-end de Las Vegas[/caption]

Cheyenne fait savoir à tout le monde que son “homme” est sur son voile[/caption]

Dans une vidéo de la star de MTV traversant les couloirs de l’hôtel, l’un des invités à la fête demande : “Qui est sur votre voile ?”

Cheyenne regarde la caméra et déclare fièrement : “Mon homme !”





AUTOBUS DE FÊTE

Cheyenne porte une nouvelle tenue alors qu’elle sirote sa boisson à l’orange et vibre au son de la musique jouée à l’intérieur du bus de fête.

La personnalité de la télévision a troqué sa robe noire contre une blanche et échangé son voile recouvert de Zach contre un casque rose assorti à ses demoiselles d’honneur.

Cheyenne savoure sa boisson à bord du bus de fête[/caption]

La fête a commencé à chauffer alors que les invités dansaient à tour de rôle sur le pôle de strip-tease[/caption]

La fête commence vraiment à se déchaîner lorsque les invités de l’enterrement de vie de jeune fille commencent à danser à tour de rôle sur le poteau de strip-tease monté à l’intérieur du bus.

Des gifles et des twerks s’ensuivent alors que de plus en plus de boissons sont consommées et que le trajet en bus se poursuit.

Des cris résonnent à l’intérieur de la fête sur roues alors que Cheyenne et certains des autres participants, qui se sentent plus à l’aise dans leur siège que de se balancer sur le poteau, encouragent les danseurs.

Le bus de la fête est rempli de sachets de « jus » faits sur mesure qui indiquent « Giddy Up », suivi du thème de la fête « Chey’s last hoedown ».

Le trajet en bus de fête se poursuit avec tout le monde à bord hors de leur siège et dansant sur la musique.

Même Cheyenne, normalement discrète, semble ressentir la magie du moment alors qu’elle éteint l’appareil photo avec désinvolture.

Les invités à la fête se sont applaudis en dansant à tour de rôle[/caption]

Un invité danse sur les banquettes[/caption]

Cheyenne éteint la caméra en sirotant son verre[/caption]