« toujours sur mon histoire, » Alexis Sharkey promis en elle Bio Instagram.

La passionnée de beauté et de style de vie, âgée de 26 ans – qui a donné sa description de poste de «mentor» – s’est fait un nom au milieu d’une mer de personnalités qui cherchaient leur propre part du gâteau des médias sociaux avec une pure hâte, et cela comprenait des publications régulières à son histoire Instagram, de peur qu’aucun de ses 20000 abonnés (un nombre qui a plus que triplé au cours des deux dernières semaines) ne manque une mise à jour.

« Elle est attachée à son téléphone », Tanya Ricardo, une amie proche qui a dit avoir passé Thanksgiving avec Alexis, dit KHOU-11 le 30 novembre. « Elle est une reine des médias sociaux. Elle est une influenceuse. Elle travaille depuis son téléphone. »

Donc, quand 12 heures se sont écoulées après que Tanya ait parlé pour la dernière fois à Alexis vers 18 heures le vendredi 27 novembre, pour confirmer une réunion de cinéma pour le 28, et que son amie n’avait rien posté de nouveau, et elle ne répondait ni aux SMS ni aux appels, les proches ont commencé à s’inquiéter. Tanya est allée à l’appartement qu’Alexis partageait avec son mari, Tom Sharkey, 49 ans, et a frappé à la porte. Personne n’a répondu, après quoi Tanya a appelé la police et un rapport de personne disparue a été déposé ce samedi après-midi.

Pendant ce temps, plus tôt dans la matinée, un travailleur de l’assainissement de la ville conduisant le long de Red Haw Lane, près de North Eldridge Parkway à Houston, avait repéré ce qui s’est avéré être le corps nu d’Alexis allongé dans des buissons au bord de la route, à environ cinq kilomètres de chez elle.