À l’intérieur de l’énorme transformation de Kady McDermott depuis la dernière Love Island – avec des placages, des remplisseurs de lèvres et de nouveaux seins

La bombe de LOVE Island, Kady McDermott, s’est totalement transformée depuis sa dernière apparition dans la villa en 2016.

Et tout cela grâce à une série de traitements chirurgicaux secrets, notamment en dépensant 1 000 £ sur divers ajustements avant de revenir à l’émission ITV2.

Kady a subi plus de 1 000 £ de travaux avant de retourner dans la villa[/caption] Instagram/Drmotox

Le Dr Mohamed Hamed a effectué une opération du nez en « cinq minutes »[/caption] Instagram/Drmotox

Kady est soigné à la clinique Harley Street[/caption]

Selon les rapports, Kady a subi un travail de nez de « cinq minutes », du botox et un produit de comblement avant de retourner à Majorque, et cela s’ajoute aux travaux précédents qu’elle a effectués, notamment des facettes, des produits de comblement des lèvres et deux travaux de seins.

Avant de s’envoler, Kady a rendu visite au Dr Mohamed Hamed, propriétaire de la clinique Dr Motox à Harley Street, pour certaines procédures, notamment une procédure pour modifier le profil de son nez et du botox pour lisser les rides du front.

Le Dr Hamed a déclaré à Mail Online: «Nous avons également effectué un lifting non chirurgical de la pointe du nez pour rétrécir le profil avant de son nez et lui donner une apparence surélevée sous un angle latéral.

« Kady n’était pas satisfaite de son nez car il pointait légèrement vers le bas, mais l’ajout d’une petite quantité de produit de comblement a transformé tout son visage. »

Il a injecté une charge d’acide hyaluronique dans le nez, ce qui se fait en plusieurs séances de cinq minutes à l’heure du déjeuner et coûte environ 500 £ par personne.

Le médecin lui a également donné Profilho, connu sous le nom de « hydratant injectable » pour rendre sa peau plus rosée et améliorer la façon dont le maquillage repose sur le teint.

Ces procédures interviennent après que Kady ait déjà eu deux travaux sur les seins dans le passé, sa première l’ayant propulsée à un 30E avant de les réduire à un 30D après avoir senti que la taille plus petite convenait mieux à son cadre.

Elle a décrit ses implants originaux, qui ont été réalisés en Turquie, comme « horribles, massifs et bancaux ».

Kady aime aussi se faire repulper les lèvres, révélant précédemment qu’elle leur a injecté tous les six à huit mois avec 0,5 ml de produit de remplissage tel que Juvaderm ou Restylane.

Cela lui coûte environ 95 £ à la fois.

Ses placages, qui sont en porcelaine, complètent son travail impressionnant.

Kady a fait faire ses huit premières dents et partage régulièrement des clichés de ses gnashers éblouissants lors de visites chez son dentiste.

« La chirurgie plastique est une chose tellement personnelle et si quelqu’un veut le faire, il devrait le faire », a-t-elle déclaré. « Mais c’est à la personne à la fin de la journée. »

Kady a eu ses implants 30E réduits à 30D[/caption] instagram/itv2

Kady s’est rapproché de Zach mais a rejeté son baiser la nuit dernière[/caption]