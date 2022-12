À l’intérieur de l’énorme nombre de morts subi par la Russie lors de la catastrophe de l’invasion de Poutine avec 30 chars et camions blindés explosés par JOUR

FRUSTRE Vladimir Poutine a perdu plus de 105 000 soldats et un nombre impressionnant de véhicules alors que sa guerre calamiteuse continue de faiblir.

Le tyran a lancé ses troupes en Ukraine le 24 février, et depuis lors, il a vu en moyenne 30 chars et camions blindés détruits chaque jour par les défenseurs.

Plus de 105 000 Russes ont été tués en Ukraine Crédit : Reuters

Des milliers de véhicules de Poutine ont été détruits Crédit : Getty

Des centaines d’avions russes ont été abattus par des défenseurs ukrainiens

Poutine a subi des revers humiliants en Russie Crédit : Getty

L’Ukraine a humilié Poutine en anéantissant une grande partie de la machine de guerre russe et en reprenant le territoire – avec un paysage jonché de restes incendiés de chars russes.

Des chiffres sinistres du ministère ukrainien de la Défense montrent que la Russie a subi des revers incalculables avec des milliers de véhicules qui ont explosé.

Au moins 105 960 soldats russes ont été tués, tandis que 3 029 chars et 6 075 camions blindés ont été détruits, selon les statistiques.

En plus de cela, Poutine aurait perdu 16 navires de guerre et bateaux, 552 avions et hélicoptères et 711 missiles.

Le ministère affirme également que 4 707 véhicules et réservoirs de carburant, 180 équipements spéciaux et 2 016 systèmes d’artillerie ont été détruits.

Alors que le nombre de morts russes en Ukraine a dépassé le sinistre décompte de 100 000, les experts pensent que le régime de Poutine pourrait s’effondrer l’année prochaine alors que son propre cercle se retournerait contre lui.

Olga Lautman, experte russe basée aux États-Unis du Center for European Policy Analysis, a déclaré au Sun que le renversement du régime de Poutine viendrait très probablement de l’intérieur, plutôt que d’un mouvement organique de gens ordinaires.

Et elle a dit que les nombreuses conspirations sur la mauvaise santé de Poutine auraient pu être publiées par ses successeurs potentiels dans le but de saper son régime.

Alors que des rumeurs circulent sur la santé de Poutine, les forces de Volodymyr Zelensky continuent de repousser la cruelle campagne de Poutine.

Cette semaine, des images d’un drone kamikaze ukrainien ont percuté un char russe.

Les drones ont été une arme très efficace pour les troupes de Kyiv dans leur combat contre les forces de Poutine et ont été utilisés de manière dévastatrice contre des véhicules blindés.

L’Ukraine a reçu des drones mortels “kamikazes” Switchblade qui peuvent planer au-dessus d’un char russe pendant 40 minutes avant de frapper à 115 mph par les États-Unis.

Une autre vidéo PoV a montré le moment remarquable où un char russe a éclaté en boule de feu après un drone kamikaze ukrainien.

Les images obtenues des Forces d’opérations spéciales d’Ukraine montrent l’équipage du char soufflé alors qu’il était censé être assis sur le dessus en train de boire.

Pendant ce temps, un drone a été utilisé pour bombarder une base russe tandis que d’autres images dramatiques ont montré le moment où des chars russes ont été anéantis après avoir été repérés cachés dans des jardins à l’arrière.

Et un autre clip incroyable montrait un char russe en train d’être “vaporisé” après que trois grenades ukrainiennes aient enflammé les munitions à bord, créant une méga-explosion.

Cela survient alors que Poutine a utilisé son discours traditionnel du Nouvel An pour se déchaîner tout en toussant et en bafouillant entre les mots.

Il a accusé l’Occident d’utiliser l’Ukraine comme un outil pour détruire son pays alors qu’il insistait sur le fait que la Russie se battait pour protéger sa “mère patrie” et pour assurer une “véritable indépendance” à son peuple.

Dans un message de neuf minutes – le message du Nouvel An le plus long de ses deux décennies de règne – Poutine a accusé l’Occident de mentir à la Russie et d’avoir poussé Moscou à lancer ce qu’il appelle une “opération militaire spéciale” en Ukraine.

Il a déclaré : « Pendant des années, les élites occidentales nous ont hypocritement assuré de leurs intentions pacifiques.

“En fait, de toutes les manières possibles, ils encourageaient les néonazis qui menaient un terrorisme ouvert contre des civils dans le Donbass.”

Les troupes ukrainiennes défendent leur terre depuis que Poutine a lancé son invasion Crédit : AFP

Des chars incendiés jonchent le paysage ukrainien Crédit : Getty