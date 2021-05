À l’intérieur de l’énorme maison de ville de 8,75 millions de dollars à New York de la star de RHONY, Sonja Morgan, comprenant cinq étages, un balcon et un jardin avec un étang à koi

REAL Housewives of New York star Sonja Morgan, la maison de ville de 8,7 millions de dollars à New York est toujours sur le marché, car elle comprend cinq étages, deux balcons, un jardin avec un étang à carpes koï et des équipements plus luxueux.

Sonja, 57 ans, a inscrit la maison en rangée à vendre le 11 novembre 2019 pour 10750 000 $.

La maison de ville de Sonja Morgan dans l’Upper East Side reste sur le marché[/caption]

La maison est à vendre pour 8,75 millions de dollars[/caption]

La demeure a été fréquemment présentée sur RHONY[/caption]

La liste a été supprimée le 10 juillet 2020.

Les vraies femmes au foyer de New York remettre la maison en rangée sur le marché avec un «rabais Covid» de 8 750 000 $ le 17 août 2020.

Le Soleil peut révéler en exclusivité les vestiges de la maison à vendre pour le même prix demandé aujourd’hui, selon Agent immobilier.

La maison historique de cinq étages comprend cinq chambres et six salles de bains.

Sonja est de retour dans sa maison de ville[/caption]

Sonja a rénové la maison en 2020[/caption]

Elle a partagé la maison historique avec son ex-mari John Adams Morgan[/caption]

La cuisine est équipée d’appareils électroménagers en acier inoxydable[/caption]

La salle de bain a des sols carrelés et une baignoire confortable[/caption]

La cuisine est dotée d’armoires en bois, d’appareils électroménagers en acier inoxydable et d’un îlot.

L’une des salles de bains présente des carreaux blancs avec un lustre en cristal au-dessus de la baignoire.

Les chambres ont des planchers de bois franc avec un balcon pleine largeur dans la suite principale.

La maison dispose d’un sauna, d’une salle de sport, d’une bibliothèque et plus encore.

La maison était auparavant proposée à la location[/caption]

La maison dispose de cinq chambres[/caption]

Les chambres ont des planchers de bois franc partout[/caption]

La maison de cinq étages dispose d’un ascenseur[/caption]

Sonja a rénové toute la maison en 2020.

Elle a dit Courrier quotidien de son inspiration: «J’ai dit, d’accord, je vais suivre les conseils de Bethenny [Frankel] et Ramona [Singer] et tout simplement du blanc, du laiton, du verre – des choses qui n’étaient vraiment pas dans mon vocabulaire ou chez moi avant.

L’espace extérieur dispose d’un jardin paysager de 575 pieds carrés avec une fontaine et un étang à carpes koï. Il y a aussi une terrasse de 150 pieds carrés au quatrième étage.

Sonja a déclaré à DailyMail à propos de l’espace extérieur: «J’ai un amour pour la nature et c’est là que je médite. J’ai mes rosiers et mon étang à poissons.

Le quatrième étage dispose d’une terrasse[/caption]

Sonja a pris un brunch lors de la première[/caption]

La terrasse dispose d’un étang à koi[/caption]

La maison de ville de l’Upper East Side a été construite en 1989.

Elle partageait la maison avec son ex-mari John Adams Morgan, avec qui elle s’est mariée de 1998 à 2006.

Ils partager fille Quincy ensemble.

Sur la première saison de Les vraies femmes au foyer de New York, Sonja a expliqué pourquoi elle est revenue vivre dans la maison de ville.

Sonja a déclaré que le jardin extérieur était l’endroit où elle « médite »[/caption]

Eboni a appelé la terrasse un « jardin enchanté »[/caption]

Elle a déclaré: «J’ai dû déménager ici parce que j’ai loué l’appartement pendant que celui-ci était loué. Lorsque la pandémie a frappé, oubliez-la! Ce n’était ni loué ni vendu. J’ai dû revenir ici.

«Si personne ne loue la maison de ville, je ne peux pas dépenser de l’argent chaque mois pour louer mon pied-à-terre à Columbus Circle.

«Je suis un invité dans ma propre maison jusqu’à ce que cela soit loué ou vendu.»

Elle puis dit de sa situation financière: «L’argent entre dans l’argent va pour soutenir une maison comme celle-ci et j’ai juste eu un gros problème dans le Sud. Je n’arrive tout simplement pas à faire une pause.

Sonja fait référence à sa ligne de vêtements au siècle 21. Le magasin de vêtements a fait faillite et a fermé tous les emplacements au milieu de la pandémie.





Sonja a ajouté: «J’ai l’impression que le tapis a de nouveau été retiré de moi.»

Elle avait Eboni Williams, Leah McSweeney, Luann De Lesseps et Ramona Singer pour le brunch de la première.

Sur le spectacle, nouvelle femme au foyer Eboni appelé la terrasse un «jardin enchanté».

La maison a été construite en 1989[/caption]