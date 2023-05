À l’intérieur de l’énorme bouleversement du spectacle de Married At First Sight UK alors que les patrons révèlent une tournure de spectacle inédite

MARRIED At First Sight UK innovera entièrement puisque sa prochaine série inclura l’un des premiers participants à une émission de rencontres transgenres au monde.

La nouvelle série verra un homme pansexuel se marier avec une femme trans.

La très populaire série E4 revient avec une toute nouvelle série plus tard cette année[/caption] Canal 4

Channel 4 est connu pour son casting progressif[/caption]

La série E4, qui est l’une des émissions de divertissement les plus regardées au Royaume-Uni aux côtés de Love Island et I’m A Celebrity, a été la toute première émission de rencontres grand public à lancer des contributeurs gays et lesbiens.

Une source télévisée a déclaré: « Married At First Sight est l’une des plus grandes émissions de Channel 4, mais cela ne les a pas empêchés de prendre des mesures audacieuses en matière de casting et de format.

« Le casting de cette année comprend un contributeur trans qui est jumelé à un homme pansexuel.

«Bien sûr, il a tous les ingrédients pour être un vrai moment télévisé, mais les patrons sont également conscients qu’ils doivent bien faire les choses – un poids sociétal énorme dépend de la façon dont cela est présenté et de la façon dont il atterrit auprès des téléspectateurs, peu importe le fait qu’il existe de vrais des personnes impliquées qui sont plus que leur genre.

Channel 4 a un héritage pour le casting progressif.

Il y a dix-neuf ans, il a choisi la toute première candidate trans de Big Brother, Nadia Almada.

Elle a gardé son passé secret de ses colocataires, s’ouvrant à son rythme et a continué à gagner.

Cela survient alors que BBC Three a lancé la semaine dernière sa propre émission de rencontres gay, I Kissed A Boy, animée par Dannii Minogue.

Un initié du MAFS a déclaré: «Le devoir de diligence sur Channel 4 et sur MAFS est déjà robuste, donc les mêmes processus étaient en place.

« Dans le cadre du casting, tous les contributeurs fournissent leurs préférences de rencontres, qui incluent des informations sur les relations et les expériences passées, et sont ensuite soumis à une étude de profilage et de recherche approfondie afin de faire correspondre les couples pour la compatibilité. »

Married At First Sight a duré sept séries au Royaume-Uni depuis 2015, tandis que la version australienne extrêmement populaire s’est étendue à dix.

Il suit un groupe de couples qui se rencontrent pour la première fois les jours de leur mariage, au début de la vie conjugale, avant qu’on leur demande ensuite s’ils souhaitent rester mariés ou se séparer.

L’émission a engendré un certain nombre de mariages réussis, y compris le couple lesbien de l’année dernière Zoe Clifton et Jenna Robinson.

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré: « Le casting de Married at First Sight UK sera révélé plus tard dans l’année. »

L’émission a engendré un certain nombre de mariages réussis, y compris le couple lesbien de l’année dernière Zoe Clifton et Jenna Robinson[/caption]