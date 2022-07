À l’intérieur de l’enfer de la drogue de Kaboul où même les CHIENS sont accros à l’héroïne et les corps d’Afghans en surdose jonchent les rues

KABOUL est au milieu d’une horrible épidémie de toxicomanie où même les chiens sont accros à l’héroïne et les corps d’Afghans en surdose jonchent les rues.

Des images obsédantes ont émergé montrant la toxicomanie rampante qui sévit dans la capitale après des années de guerre et le retour des talibans.

Un toxicomane afghan donne de l’héroïne à un chien accro Crédit : AP

Un toxicomane fume de l’héroïne au bord d’une colline dans la ville de Kaboul Crédit : AP

Des chiens dépendants sont assis parmi les centaines de toxicomanes afghans qui se rassemblent sur la colline Crédit : AP

Un toxicomane détenu lors d’un raid taliban est rasé dans un camp de désintoxication Crédit : AP

Un toxicomane fume de l’héroïne au bord d’une colline à Kaboul Crédit : AP

Des centaines d’hommes et de femmes drogués à l’héroïne, à l’opium et à la méthamphétamine ont été photographiés éparpillés sur une colline surplombant Kaboul alors que des chiens drogués se promenaient.

Les corps de chiens en surdose pouvaient également être vus au milieu des ordures.

Le nombre croissant de toxicomanes vit dans des parcs et des égouts, sous des ponts et sur des collines ouvertes à Kaboul.

La toxicomanie est depuis longtemps un énorme problème en Afghanistan – le plus grand producteur mondial d’opium et d’héroïne et maintenant une source majeure de méthamphétamine.

Les rangs des toxicomanes ont été alimentés par une pauvreté persistante et des décennies de guerre qui ont laissé peu de familles indemnes.

Et il semble que cela ne fasse qu’empirer après l’effondrement économique du pays suite à la prise de contrôle des talibans en août de l’année dernière.

Des familles qui pouvaient autrefois se débrouiller se sont retrouvées sans travail, laissant beaucoup d’entre elles à peine capables de se payer de la nourriture.

Des millions d’autres Afghans ont été plongés dans la pauvreté – et beaucoup se sont tournés vers la drogue pour échapper à leurs problèmes écrasants.

Mais les talibans ont lancé une campagne agressive pour éradiquer la culture du pavot.

Dans le même temps, ils ont également hérité de la politique du gouvernement consistant à rassembler les toxicomanes et à les enfermer de force dans des camps.

Plus tôt cette année, les combattants talibans ont pris d’assaut deux zones où se rassemblent les toxicomanes – l’une sur la colline et l’autre sous un pont.

Ils ont ramassé quelque 1 500 personnes, selon les responsables chargés de les enregistrer.

Ils ont été parqués dans des camions et des voitures et emmenés à l’hôpital médical d’Avicenne pour le traitement de la toxicomanie – une ancienne base militaire américaine qui, en 2016, a été transformée en centre de traitement de la toxicomanie.

Le site est le plus grand d’un certain nombre de camps de traitement autour de la capitale.

Les toxicomanes sont rasés et gardés dans des casernes pendant 45 jours et ils ne reçoivent aucun traitement ni médicament pendant leur sevrage.

Mais le centre de désintoxication a à peine assez d’argent pour nourrir ses patients après que le financement international pour l’Afghanistan ait été interrompu à la suite de la prise de contrôle par les talibans.

L’un des toxicomanes s’abritant sous un pont dans la capitale a déclaré à l’Associated Press que “la dépendance s’est propagée dans toute sa famille”.

L’homme a dit que de plus en plus de gens se présentent chaque jour au repaire sous le pont.

“Cela ne finit jamais”, a-t-il déclaré.

De l’extraction d’opium, du trafic et de la “taxation” des laboratoires de drogue à la facturation de frais aux passeurs pour les expéditions à destination de l’Afrique, de l’Asie, de l’Europe, du Canada, de la Russie et du Moyen-Orient, les talibans ont récolté des millions grâce au trafic de drogue.

David Mansfield, chercheur de premier plan sur le trafic de drogue en Afghanistan, a déclaré que les talibans gagnaient des millions grâce aux prélèvements sur la production d’opium, les laboratoires d’héroïne et les expéditions de drogue.

Et les responsables de l’ONU affirment que le groupe a probablement gagné plus de 400 millions de dollars entre 2018 et 2019 grâce à l’industrie afghane des stupéfiants.

Alors que l’armée américaine estime que les talibans tirent 60 % de leur revenu annuel du commerce.

La majeure partie de la culture du pavot a lieu dans des zones sous domination talibane et les militants gèrent un réseau financier et un système fiscal sophistiqués pour payer les opérations des insurgés.

Des centaines de toxicomanes afghans se rassemblent sous un pont pour consommer de la drogue Crédit : AP

Le corps d’un toxicomane mort est recouvert d’un châle Crédit : AP