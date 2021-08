À l’intérieur de l’empire mondial d’un milliard de dollars de Rihanna alors qu’elle encaisse des bousculades lucratives

AS Rihanna a franchi la ligne du milliard de livres, une autre star féminine internationale a franchi le seuil de la liste des riches.

L’actrice hollywoodienne Reese Witherspoon, ci-dessous, est devenue l’actrice la plus riche du monde après avoir vendu sa société de production Hello Sunshine pour plus de 645 millions de livres sterling.

Cela signifie maintenant qu’elle vaut 287 millions de livres sterling après avoir gagné environ 86 millions de livres sterling sur sa participation de 18% dans la société.

Plus tôt cette semaine, la star de Legally Blonde a annoncé la vente de la société, qu’elle avait fondée en 2016, à la société d’investissement américaine Blackstone.

Hello Sunshine, qui a été fondée pour raconter des histoires axées sur les femmes, a créé les drames à succès Big Little Lies, The Morning Show et Little Fires Everywhere.

Dans une publication sur Instagram, Reese, 45 ans, a déclaré : « Quelle journée formidable. J’ai lancé Hello Sunshine pour changer la façon dont toutes les femmes sont vues dans les médias. Au cours des dernières années, nous avons vu notre mission prospérer à travers les livres, la télévision, les films et les plateformes sociales.

« Aujourd’hui, nous faisons un grand pas en avant en nous associant à Blackstone, ce qui nous permettra de raconter des histoires encore plus divertissantes, percutantes et éclairantes sur la vie des femmes dans le monde.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à propos de ce que cela signifie pour notre avenir. Je m’engage à continuer de créer des opportunités pour les cinéastes, auteurs et créateurs de tous horizons et de toutes expériences de raconter leurs histoires à leur manière et d’atteindre un plus grand nombre de publics qui verront que leurs histoires comptent. »

Le premier travail d’acteur de Reese est venu en 1991 pour le film The Man In The Moon. Elle a été choisie pour le rôle principal de Dani Trant après avoir auditionné pour un petit rôle.

Elle a eu des rôles mineurs dans des films tels que Cruel Intentions et American Psycho, mais sa grande percée est survenue en 2001 en tant que rôle principal dans la comédie de film Legally Blonde.

Depuis, elle a remporté le prix de la meilleure actrice aux Baftas, aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle dans Walk The Line en 2005.

Reese est désormais payée entre 720 000 £ et 860 000 £ par épisode pour sa série Apple TV + The Morning Show.