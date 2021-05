À l’intérieur de l’empire immobilier de près de 800000 $ de Jo Rivera, le bébé papa de l’adolescente Kailyn Lowry, avec neuf maisons du Delaware

TEEN Mom Le bébé papa de Kailyn Lowry, 2 étoiles, Jo Rivera, a un empire immobilier d’une valeur de près de 800 000 $, car il possède neuf maisons dans le Delaware.

Kailyn, 29, partage son fils Isaac, 11 ans, avec son ex-petit ami Jo, qui est également papa de sa fille Vivi, 5 ans, avec sa femme Vee, 28 ans.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que Jo, 29 ans, possède un empire immobilier d’une valeur de 796 900 $.

Selon les registres de propriété obtenus par The Sun, Jo et Vee vivent dans une maison du Delaware de quatre chambres et trois salles de bains.

Ils ont acheté la maison de 2 480 pieds carrés en 2015 pour 186 000 $.

La maison spacieuse dispose d’une cheminée en brique, d’une baignoire à jets dans la salle de bain, d’un dressing dans la chambre principale et d’autres commodités.

L’extérieur comprend une piscine creusée, une terrasse et se trouve à une heure de route de la plage.

Vee a donné aux fans des mises à jour sur leur parcours de rénovation, alors qu’elle montrait leur nouvelle salle de bain aux finitions champagne et une nouvelle vanité.

Elle a également donné un aperçu de son salon de style bohème.

En mai 2017, le Adolescent maman 2 papa a perdu 65 000 $ sur une maison de quatre chambres et trois salles de bain.

La résidence est louée depuis septembre 2017 pour 1350 $.

En juillet 2017, Jo a acheté une maison de trois chambres et deux salles de bain pour 100000 $.

La demeure est louée 1300 $ depuis septembre 2017.

Puis, en août 2017, Jo a acheté une maison de trois chambres et trois salles de bains pour 127900 $.

La maison est louée 1400 $ par mois depuis avril 2018.

En mai 2019, il a acheté une maison de quatre chambres et deux salles de bain pour 53000 $. La maison n’a pas été inscrite à la vente ou à la location.

Le même mois, Jo a également acheté une résidence sous sa société Rivera Property Group, LLC, qu’il a lancée en 2017.

Il a perdu 69000 $ sur une maison de trois chambres et deux salles de bain, qu’il loue pour 1350 $ par mois depuis novembre 2019.

Un mois plus tard, il a acheté une maison de trois chambres et une salle de bain pour 65 000 $. La maison n’a pas été inscrite à la vente ou à la location.

En juillet 2019, Jo a dépensé 37000 $ pour une résidence de trois chambres et deux salles de bains.

En août 2020, la star de télé-réalité a perdu 94000 $ sur une maison avec trois chambres et deux salles de bain. La maison n’a pas été inscrite à la vente ou à la location.

Alors que Jo n’a pas de licence d’agent immobilier, sa femme Vee en a pour pouvoir travailler avec son mari.

Elle a fait équipe avec Kailyn pour le podcast Baby Mamas No Drama.

Lors d’un épisode de janvier, Jo a rejoint Vee pour discuter de l’immobilier.

Jo a déclaré: «Je ne suis pas un agent immobilier. En fait, je ne peux pas faire certaines des choses que je fais si j’avais une licence immobilière dans l’État du Delaware. Certaines réglementations ne vous permettent pas de signer des contrats, d’acheter des propriétés de certaines manières.





«Nous avons demandé à Vee d’obtenir une licence immobilière afin que nous puissions agir en deux parties distinctes et travailler ensemble. Gardez de l’argent à la maison! »

Il a continué quand il s’est lancé dans l’entreprise: «Je regardais 30, 40, 50 maisons par mois, faisant 10 offres par semaine, c’était insensé. J’ai fait ça pendant deux à trois mois. Nous avons fini par obtenir trois offres acceptées en un seul coup.

«Je m’étais fixé comme objectif d’acheter 55 unités au cours des trois prochaines années, ce que j’ai presque accompli à ce stade.»

