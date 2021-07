À l’intérieur de l’empire immobilier de 6,2 millions de dollars de Jim Bob Duggar alors que la famille «perd 850 000 $ par an» après l’annulation de Counting On

COMPTER sur le patriarche Jim Bob Duggar a un énorme empire immobilier d’une valeur de 6 235 050 $ sur lequel se rabattre après l’annulation de l’émission de télé-réalité de la famille, The Sun peut révéler en exclusivité.

L’une des propriétés du comté de Washington, dans l’Arkansas, comprend le complexe de 20 acres de la famille Duggar vu sur 19 Kids and Counting, et le spin-off Counting On.

Jim Bob, 55, et Michèle, 53 ans, a acheté la propriété en mars 2000 pour 300 000 $.

Ils ont acheté des parcelles de terrain supplémentaires en septembre 2014 pour 400 000 $.

Le Sun avait précédemment rapporté Jim Bob et Michelle a abandonné 160 000 $ pour agrandir son complexe de l’Arkansas de 29 acres en mai.

Une autre propriété comprend une maison de 3 chambres et 3 salles de bain à Springdale, Arkansas, que Jim Bob a achetée en 2015 pour 450 000 $, ce qui est l’un de ses achats les plus chers.

Jim Bob a dépensé 10 000 $ sur 1,292 acres de terre en 2013.

Il a également dépensé 225 000 $ en immobilier commercial en 2010, qu’une entreprise loue aujourd’hui.

Ils ont acheté une maison délabrée en 2017 pour 116 031 $.

Quant au comté de Benton, Jim Bob a abandonné 500 000 $ pour un entrepôt de 47 519 pieds carrés situé sur 2,49 acres de terrain en mars 2021.

Il a acheté un entrepôt de 8 100 pieds carrés en 2016 pour 310 000 $.

Comme le rapportait précédemment The Sun, son fils James, 20 ans, a acheté un maison de deux salles de bain située sur un terrain de 2,65 acres pour 72 988 $ en avril 2020.

Il a fini par transférer l’acte à Jim Bob et Michelle en décembre 2020 gratuitement.

Le couple a également acheté une maison de 2 112 pieds carrés pour 100 000 $ en juin 2017.

Ils ont également acheté 16,28 acres de terrain à côté de la maison pour 43 000 $.

Jim Bob et Michelle possèdent également des parcelles de terrain dans le comté de Benton.

La star de TLC travaille comme agent immobilier en plus d’apparaître à la télé-réalité.

Jim Bob et Michelle ont fait bon usage de leurs propriétés, car ils ont vendu une maison qu’ils ont retournée en février pour 1 380 000 $.

Le couple l’a initialement acheté pour 230 000 $ en 2014.

Un représentant du couple a déclaré Gens au moment de la vente : « Ils ont toujours cherché des opportunités où ils pouvaient améliorer quelque chose.

«Ils aiment juste retourner les maisons. Ils aiment le secteur de la construction, la rénovation et voir quelque chose passer de mal en bien, d’inhabituel à attrayant pour les autres.

Jim Bob a heureusement sa carrière dans l’immobilier sur laquelle s’appuyer, car Le Soleil a précédemment rapporté la famille devrait « perdre 850 000 $ par an » après l’annulation de l’émission.

Une source a déclaré au Sun: «La famille a été payée environ 80 000 $ pour chaque partie de tournage, et certaines saisons étaient plus longues que d’autres, mais elles gagnaient en moyenne 850 000 $ par saison.

«Je pense que beaucoup de gens seront choqués d’apprendre qu’ils gagnaient autant, et tout est allé à Jim Bob qui en a investi une partie pour la famille et a distribué le reste.

«Mais il y avait souvent des arguments sur les paiements, qui méritait quoi et si les gens étaient payés correctement pour leur temps d’antenne, c’était un problème majeur au fil des ans.

« Certains membres de la famille sont heureux que TLC ait débranché afin qu’ils puissent se débrouiller seuls et gérer leur propre argent, mais Jim Bob est sans aucun doute p****d parce que c’était un revenu énorme. »

Le soleil s’est brisé le spectacle a été annulé après 11 saisons suite à l’arrestation de son fils aîné Josh pour pédopornographie en avril.

La famille était laissé « choqué » par l’annulation, a rapporté The Sun.

19 Kids and Counting a été annulé en 2015 suite à son le scandale des agressions sexuelles de son fils Josh, comme spin-off Counting On a été créé peu de temps après sans l’aîné des enfants Duggar.





Josh était accusé de deux chefs de recel et de possession de pornographie juvénile.

Il est actuellement en confinement à domicile chez les amis de Jim Bob, LaCount et Maria Reber jusqu’à son procès en novembre 2021.

Sa femme Anna attend leur septième enfant.

