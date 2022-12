À l’intérieur de l’empire de 100 millions de dollars par an de Liver King, fondé sur des affirmations selon lesquelles la “viande crue” l’a fait déchirer tout en prenant secrètement des STÉROÏDES

MUSCLE MAN Brian Johnson a construit un empire de 100 millions de dollars par an en vendant sa “philosophie ancestrale naturelle”.

Le soi-disant Liver King a convaincu les fans que son apparition était uniquement due à son régime d’exercice et à son régime extrême de viande crue – mais il a été révélé la semaine dernière qu’il dépensait jusqu’à 9 000 £ par mois en stéroïdes.

Liver King s’est d’abord fait connaître grâce à ses vidéos sur les réseaux sociaux montrant son régime insensé de foie de bœuf cru, de shakes protéinés, de jaunes d’œufs et de moelle osseuse.

Il est également devenu viral pour ses vidéos de lui attrapant du poisson avec ses dents nues et d’autres modes de vie “ancestraux” étranges.

L’armée d’adeptes du Liver King qui regardent ses vidéos sur son style de vie ont rendu le bodybuilder riche.

Brian et sa femme Barbara Johnson, la “reine du foie”, ont commencé leur mariage avec un salaire combiné de 140 000 £ à 180 000 £ par an.

Depuis lors, elle aurait aidé à transformer sa marque en un empire lucratif de la santé et du fitness.

Ses entreprises – flagellation de suppléments protéiques et d’organes d’animaux séchés – rapportent désormais 100 millions de dollars par an.

Le Liver King a ouvert trois entreprises différentes en capitalisant sur son mode de vie et son alimentation crus.

Sa société Heart & Soil Supplements vend des suppléments d’organes animaux desséchés qui prétendent être les « suppléments les plus riches en nutriments de la planète ».

Ancestral Supplements vend également des aides nutritionnelles, qui, selon lui, sont “les meilleurs aliments les plus riches en nutriments de la planète d’une manière simple et consommable”.

Les Fittest Protein Shakes vendent de la poudre de complément d’entraînement, conçue pour “augmenter la masse musculaire” et créer “un élan irrésistible”.

Ancestral Supplements rapporterait jusqu’à 10 millions de dollars par an, tandis que Heart & Soil et The Fittest rapportent environ 36 millions de dollars supplémentaires par an.

Johnson a précédemment déclaré que sa présence sur les réseaux sociaux avait eu très peu d’impact sur sa valeur nette.

Malgré cela, il fait souvent étalage de son vaste manoir texan à ses partisans.

Le manoir dispose d’une bibliothèque, d’une immense chambre principale, d’un garde-manger et d’un congélateur à viande de taille industrielle.

Ses histoires Instagram ont également révélé une immense salle de sport à domicile, équipée d’un développé couché et d’haltères de différentes tailles.

La cuisine de Johnson est le centre de son manoir, où il découpe des organes d’animaux pour maintenir son régime “ancetral”.

Johnson a précédemment déclaré que son corps était 100% naturel et qu’il était maintenu en forme grâce à des entraînements intenses et à son régime alimentaire.

Johnson s’est récemment excusé pour les fans “trompeurs” dans une vidéo publiée sur YouTube.

Il a dit: “Quand on m’a demandé si j’avais déjà pris des stéroïdes, j’ai toujours dit non, je n’y touche pas. C’était un mensonge.”

Sa famille vivrait apparemment par ce qu’ils appellent les neuf locataires ancestraux; manger, dormir, bouger, briller, se connecter, froid, soleil, se battre et créer des liens.

