À l’intérieur de l’élégante maison de Huddersfield de Matt, la star britannique de Married At First Sight, qu’il partage avec ses chiens

MARIÉ La star de At First Sight, Matt Murray, a ébouriffé les plumes de la série télé-réalité en se réunissant avec Whitney Hughes.

Pourtant, alors que l’expérience de matchmaking de l’E4 touche à sa fin sur nos écrans, les stars de la télé-réalité reviennent vivre leur vraie vie à la maison.

La star de Marié à première vue, Matt Murray, a donné un aperçu de sa maison confortable sur sa page Instagram

Les chiens de Matt sont aussi un grand fan de son pad Huddersfield

Matt, qui était à l’origine une entrée tardive à Married At First Sight et en partenariat avec Gemma, a un coussin confortable à Huddersfield pour échapper au drame des dîners sauvages et des cérémonies d’engagement tendues.

Il a partagé une poignée de clichés montrant son pad – et d’adorables chiens poètes – sur sa page Instagram.

L’une d’elles le montre en train de câliner son Rottweiler sur le parquet de sa cuisine.

Matt s’appuya contre un placard à crème recouvert d’un plan de travail en bois.





Le papier peint recouvrant le mur du fond est orné de phrases telles que “la maison est là où se trouve le cœur” et “détendez-vous, profitez, riez”.

Une image prise sous un autre angle montre un four gris élégant et une énorme horloge dans une teinte assortie.

Dans le salon, Matt a encore une fois privilégié les teintes gris anthracite cosy pour son canapé.

Son chien est certainement un fan de la déco, et on le voit se rouler sur la chaise.

Une autre pièce dispose d’une immense télévision – peut-être idéale pour rattraper ses bouffonneries sur la série – et d’un tapis à rayures sur le sol.

Un espace salle de bain séparé – que Matt avait l’habitude de poser pour des selfies miroir afin de suivre ses programmes de fitness – donne un nouveau look avec des murs d’un blanc éclatant.

Des étagères en bois sont installées sur les murs et présentent des touches chaleureuses comme des plantes et des bâtons d’encens.

Une pancarte au dos de la porte indique : « Salle d’eau ».

De retour sur la boîte, les téléspectateurs et les stars du MAFS ont été furieux après que Matt et Whitney aient été autorisés à revenir dans le processus en tant que couple.

Outspoken Matt a également ébouriffé quelques plumes – y compris cette semaine en devenant mêlé à une dispute hurlante avec le favori de l’émission Adrian Sanderson.

Matt a également dévoilé la vérité sur sa relation avec PA Whitney – après que certains fans aient suggéré qu’elle était son match OG.

La cuisine de Matt est remplie de plans de travail en bois et d'élégants appareils électroménagers gris

Sa salle de bain est fraîche et blanche et remplie de touches chaleureuses comme des plantes et des bâtons d'encens

Le salon de Matt dispose d'une immense télévision – ce qui peut être utile pour rattraper ses apparitions à la télé