« Vous ne pouvez pas annuler Noël sur Hallmark. »

Ainsi dit Michelle Vicary, Vice-présidente exécutive de la programmation de Hallmark Channel, alors qu’elle commençait à discuter avec E! Des nouvelles au téléphone le 8 décembre. Et elle n’a pas tort. Comme des arbres couverts de guirlandes lumineuses et des cannes de bonbon, les films de Noël de Hallmark Channel sont devenus un incontournable pour beaucoup pendant la période la plus merveilleuse de l’année.

Compte à rebours pour Noël, l’événement de programmation annuel du réseau qui débute généralement en octobre et se termine fin décembre, est leur Super Bowl. Il est si populaire qu’il fait de Hallmark le réseau le mieux noté au quatrième trimestre, attirant des centaines de millions de téléspectateurs chaque année.

Mais après que l’épidémie de coronavirus a arrêté la production de films et de téléviseurs en mars, les fans craignaient de ne pas recevoir leur joie de Noël grâce aux comédies romantiques de vacances du réseau.

Alors que Hallmark produit généralement plus de 100 films originaux par an – y compris des blocs de programmation pour célébrer chaque saison, comme Spring Fling et Fall Harvest – la mission de sauver la liste de 40 films de Countdown to Christmas est devenue le seul objectif de l’équipe après la fermeture une fois qu’ils s’est rendu compte qu’il allait falloir bien plus de deux semaines avant la reprise de la production.

« Nous savions que nous n’allions pas faire de films au printemps et même en été », a expliqué Vicary à E! Nouvelles. « Nous étions préoccupés par la chute, mais nous savions que nous devions remettre notre ardoise de Noël ».