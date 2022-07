À l’intérieur de l’effort de lobbying du PGA Tour contre le LIV Golf financé par l’Arabie saoudite

(LR) Majed Al Sorour, PDG de la Fédération saoudienne de golf, et Greg Norman, PDG et commissaire de LIV Golf, applaudissent lors de la cérémonie de remise des trophées lors de la troisième journée du LIV Golf Invitational – Portland au Pumpkin Ridge Golf Club le 2 juillet 2022 à Plaines du Nord, Oregon.

Depuis l’année dernière, le PGA Tour s’est entretenu dans les coulisses avec des responsables de la Maison Blanche et des législateurs du Congrès au sujet de ses préoccupations concernant LIV Golf, une ligue rivale financée par l’Arabie saoudite.

Alors que les plans pour LIV Golf se concrétisaient, le PGA Tour a commencé à contacter discrètement la Maison Blanche et les législateurs des deux côtés de l’allée au deuxième trimestre de 2021, selon des rapports de divulgation de lobbying et des personnes proches du dossier.

Depuis l’année dernière, le PGA Tour a versé 360 000 dollars à la société DLA Piper pour faire pression sur les législateurs en leur nom sur plusieurs sujets, notamment les “propositions de la Ligue saoudienne de golf”.

Le PGA Tour a déboursé 120 000 $ au deuxième trimestre de 2022, qui s’étend d’avril au 30 juin, selon le dernier dépôt. Les archives montrent que c’est le maximum que le PGA Tour a dépensé en lobbying sur une période donnée puisqu’il a dépensé le même montant au premier semestre 2004 pour obtenir des crédits et des subventions fédéraux pour un programme de golf caritatif pour les jeunes, selon un dossier.

La tournée a fait pression sur le bureau exécutif du président Joe Biden aussi récemment qu’au deuxième trimestre de cette année, selon le dernier dossier.

Les efforts de lobbying l’année dernière ont incité les conseillers de Biden à proposer une réunion entre un représentant de la PGA Tour et l’ambassadeur d’Arabie saoudite aux États-Unis, Reema bint Bandar Al Saudpour discuter de la ligue de golf financée par l’Arabie saoudite, selon l’une des personnes connaissant l’effort.

Le PGA Tour a refusé d’avoir la réunion parce que les responsables du tour ne pensaient pas que cela entraînerait une grande correction de cap par les Saoudiens, a déclaré cette personne. Cette personne a refusé d’être nommée afin de parler librement de conversations privées.

Un porte-parole de la Maison Blanche n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Laura Neal, porte-parole du PGA Tour, a déclaré à CNBC dans un e-mail jeudi “nous n’allons pas commenter les réunions spécifiques”.

La ligue de golf LIV, qui aurait vu un autre Tour de table de 2 milliards de dollars de financement saoudien au printemps dernier, la compétition a officiellement commencé le mois dernier en Angleterre et se poursuivra la semaine prochaine sur le parcours de golf de l’ancien président Donald Trump à Bedminster, NJ LIV Golf est dirigé par l’ancienne star du PGA Tour Greg Norman.

La ligue a obtenu des contrats de certains des plus grands golfeurs américains du PGA Tour, dont Phil Mickelson et Dustin Johnson. Chaque aurait signé des contrats avec LIV Golf d’une valeur de plus de 100 millions de dollars.

Johnson et Mickelson font partie des golfeurs suspendus du PGA Tour pour avoir participé à la ligue LIV. Le ministère de la Justice est aurait enquêter pour savoir si le PGA Tour s’est livré à un comportement anticoncurrentiel.

Les responsables américains ont scruté le Royaume d’Arabie saoudite pendant des années, notamment après le meurtre du journaliste du Washington Post et résident américain Jamal Khashoggi. Un rapport du renseignement américain indique que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a approuvé une opération visant à capturer ou à tuer Khashoggi. Le prince héritier a refusé les accusations. Biden s’est récemment rendu en Arabie saoudite pour tenter de réorienter les relations avec le pays et a été critiqué pour avoir cogné le prince héritier.

La tension entre les États-Unis et l’Arabie saoudite s’est maintenant transformée en golf professionnel. Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a déchiré la ligue LIV à un conférence de presse récente.

“Nous accueillons une bonne et saine compétition. La LIV Saudi Golf League n’est pas cela. C’est une menace irrationnelle, qui ne se soucie pas du retour sur investissement ou de la véritable croissance du jeu”, a déclaré Monahan aux journalistes.

Les familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre se sont prononcées contre Trump pour avoir organisé le tournoi financé par l’Arabie saoudite dans son club du New Jersey. Quinze des 19 pirates de l’air du 11 septembre 2001 venaient d’Arabie saoudite. Le cerveau d’Oussama Ben Laden y est né. Le Royaume a nié qu’il était lié aux attaques. Le parcours de golf de Trump à Miami devrait accueillir un autre événement de golf LIV en octobre.

Trump a récemment déliré dans un article de Truth Social sur LIV Golf et a encouragé les golfeurs à prendre l’argent offert par la ligue soutenue par l’Arabie saoudite.

“Tous ces golfeurs qui restent” fidèles “à la très déloyale PGA, sous toutes ses différentes formes, paieront un gros prix lorsque l’inévitable FUSION avec LIV arrivera, et vous n’obtiendrez rien d’autre qu’un grand” merci “des officiels de la PGA qui gagnent des millions de dollars par an”, a déclaré Trump dans son message. “Si vous ne prenez pas l’argent maintenant, vous n’obtiendrez rien après la fusion”, a-t-il ajouté..

Rien n’indique que le PGA Tour et le LIV fusionneront, contrairement aux affirmations de Trump.

Les efforts de lobbying du PGA Tour sur Capitol Hill ont abouti à des lettres du législateur au commissaire, même de certains alliés de Trump.

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C. a écrit à Monahan du PGA Tour l’année dernière, disant: “Je crains que les actions du gouvernement saoudien, en particulier dans le domaine des droits de l’homme, ne deviennent le centre de la scène si la ligue de golf saoudienne est formée.”

Graham a également qualifié l’Arabie saoudite d ‘”allié précieux” et a déclaré au commissaire que “les joueurs devraient être conscients des complications qui découleraient d’une ligue de golf parrainée par le gouvernement saoudien”. Graham, qui joue régulièrement au golf avec l’ancien président, est resté un fervent partisan de Trump depuis les élections de 2020.

Un porte-parole de Graham n’a pas répondu à une demande de commentaire.