À l’intérieur de «l’école la plus stricte de Grande-Bretagne» avec des règles strictes, y compris l’heure de fin à 17 heures, pas de paniers-repas et les détentions du SAMEDI

L’école a été surnommée la plus stricte de Grande-Bretagne en raison de ses finitions à 17 heures et des détentions du samedi pour les élèves qui relâchent.

Mercia School à Sheffield, dans le Yorkshire, insiste sur «des normes élevées de comportement et d’enseignement», qu’elle applique à travers certaines des règles les plus strictes du pays.

Mercia School à Sheffield est connue pour son approche stricte Crédit : Google Earth

La journée d’école est beaucoup plus longue que la plupart, car Mercia ouvre ses portes à 7h30 et l’heure à la maison n’est pas avant 17h du lundi au jeudi.

Ces jours-là, les cours se déroulent de 8h20 à 16h, l’heure restante en fin de journée étant réservée à “l’auto-apprentissage” et aux devoirs.

Vendredi, l’heure à la maison est 15h45, mais obtenez trois retenues en une semaine et les élèves seront gardés pendant encore deux heures et quart en “détention du directeur”.

Mercia a également des retenues le samedi matin pour les élèves qui sautent le travail de vacances ou qui, selon le directeur, le méritent.

L’heure du déjeuner n’est pas moins stricte, les paniers-repas étant interdits et les régimes alimentaires sains mis en avant.

Les étudiants ne sont autorisés qu’à apporter de l’eau et des fruits, tout en payant 2,20 £ par jour pour le petit-déjeuner, une pause-collation et un déjeuner à deux plats.

Cette règle ne s’applique pas seulement aux jeunes, car les enseignants et les élèves mangent tous ensemble la même nourriture.

L’uniforme est étroitement surveillé et ne peut être acheté qu’auprès du fournisseur officiel.

L’approche semble fonctionner car Mercie a le taux d’exclusion le plus bas et le pourcentage de fréquentation le plus élevé de la ville, tandis que les étudiants suivent cinq cours de mathématiques et d’anglais par semaine pour maintenir des normes d’éducation élevées.

Cependant, ce ne sont pas toutes les règles et tous les règlements, car les élèves peuvent être récompensés par des points de maison, ainsi que par des appels téléphoniques positifs et des lettres du personnel aux parents, pour un travail exceptionnel.

Les points de la maison se combinent à la fin de l’année pour couronner les champions de la maison, avec la journée sportive et les événements clés du défi universitaire dans la liste des rencontres.

Les privilèges sont également étendus pour l’excellence académique, les meilleurs élèves étant autorisés à quitter la classe un peu plus tôt pour les activités du club, mais si leurs notes en souffrent, cela est arrêté.

Mercia School a été approchée pour commentaires.