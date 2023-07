Des enfants auraient appris à manier une épée et à tirer à l’arbalète dans une école dirigée par d’anciens membres d’un groupe d’extrême droite qui se disent « en guerre » avec l’État.

Des inquiétudes ont été exprimées concernant les activités de l’école présumée illégale HOPE Sussex, où des jeunes sont vus guidés dans le tir à l’arc, le combat à l’épée et la boxe, rapporte le Times.

Une formation à l’arbalète et à l’épée a été offerte aux enfants de HOPE Sussex Crédit : Getty

Les dirigeants du groupe, basé près de Battle dans l’East Sussex, appartenaient au Parti national britannique d’extrême droite avant d’être expulsés, selon des informations.

Le chien de garde des écoles Ofsted enquête sur HOPE Sussex, qui encouragerait les parents à retirer leurs enfants de l’enseignement public ordinaire.

L’organisation a été accusée d’enseigner des théories du complot, comme d’affirmer que le gouvernement des États-Unis était au courant à l’avance des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

L’école a maintenant publié des photos montrant des enfants apprenant à boxer et à tirer à l’arc, avec des jeunes tirant des arbalètes ainsi que des arcs et des flèches sur des cibles.

Des images révèlent également que des enfants apprennent à utiliser des épées en tapant sur des oreillers, selon le journal – l’école affirmant que le tir à l’arc et le jeu d’épée faisaient partie d’une leçon d’histoire.

Et des images montraient un garçon portant des gants de boxe s’entraînant avec l’un des fondateurs de Hope Sussex, Sadie Single, 44 ans.

Elle et son mari de 51 ans, Matthew Single, ont été expulsés du BNP en 2009 pour avoir divulgué en ligne les noms et les coordonnées de milliers de membres du parti, semble-t-il.

Les parents de quatre enfants sont des militants du déni de Covid, Mme Single ayant filmé des affrontements avec la police lors d’une marche anti-lockdown à Londres en août 2021.

Son mari a été arrêté lors d’un rassemblement anti-vaccins le mois suivant.

Il a décrit son mouvement comme « une armée » en guerre contre l’État.

Il a déclaré dans un article sur son blog : « Nous devons être prêts à sortir de la zone de confort consistant simplement à protester et à manifester avec des pancartes et des mégaphones.

« Nous avons notre armée sur le terrain, maintenant nous devons aller de l’avant avec une action plus spécifique et plus importante. »

Des photos partagées en ligne plus tôt cette année le montraient en train d’apprendre aux enfants à fabriquer des lance-pierres à l’aide de branches et d’une scie à main, leur disant que de telles compétences pourraient « un jour s’avérer incroyablement utiles ».

HOPE Sussex a été fondé l’année dernière par M. et Mme Single, ainsi que Katy-Jo Murfin, ancienne interprète du West End âgée de 41 ans.

Elle aurait décrit le Covid-19 comme une « pandémie ».

L’organisation a été mise en évidence dans le dernier rapport annuel du groupe de campagne Hope Not Hate, qui a déclaré: « De manière inquiétante, cela a encouragé les parents à retirer leurs enfants des écoles ordinaires en faveur de l’apprentissage d’un programme alternatif et complotiste. »

Ofsted a déclaré: « Notre préoccupation est qu’ils exploitent un faux centre d’enseignement à domicile qui est en fait une école illégale. »

HOPE Sussex nie être une école, se décrivant plutôt comme « un centre communautaire qui loue ses installations pour permettre aux familles éduquées à domicile de compléter l’éducation de leurs enfants avec des tuteurs sains et à l’esprit critique ».

Ils ont été approchés pour commentaires par Sun Online, tout comme M. Fairclough dont le compte Twitter a fait l’éloge du finaliste masculin de Wimbledon, Novak Djokovic, pour sa position anti-vaccin.

Dans une déclaration en février suite aux préoccupations d’Ofsted, HOPE Sussex a insisté sur le fait qu’ils « rejetaient entièrement toute forme de préjugé au sein de notre société ».

Ils ont ajouté: « Aucun tuteur à Hope n’enseigne les » théories du complot « . Nous leur apprenons à penser de manière critique à tout moment et à tout remettre en question, à enquêter sur eux-mêmes et à ne pas croire la propagande d’État souvent nuisible colportée sur nos écrans de télévision.

« Sadie et Matt ont tous deux été expulsés du BNP il y a près de 16 ans. Ils sont devenus des critiques virulents de la politique de division et recherchent l’unité. »