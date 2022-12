À l’intérieur de l’échange de prisonniers qui a libéré Brittney Griner

Les Russes avaient-ils fait quelque chose à M. Whelan ? Cela aurait pu rendre impossible un échange pour Mme Griner, mais aurait également semblé peu probable étant donné que ce sont les Russes qui semblaient maintenant désireux de conclure un accord. Pendant des jours, les travaux sur l’accord potentiel pour Mme Griner ont été bloqués alors que les Américains cherchaient à comprendre ce qui s’était passé. Les autorités ont finalement déterminé que M. Whelan avait été ramené en prison et il a appelé sa famille.

Lors d’une réunion dans le bureau ovale au début de la semaine dernière, M. Biden était prêt à signer. Le ministère de la Justice avait pesé contre l’accord, communiquant ses objections par l’intermédiaire de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale. Mais le département a pour politique de s’opposer à tous les échanges de prisonniers, arguant qu’il sape le système judiciaire américain. Le département d’État, d’autre part, a recommandé l’accord, tout comme d’autres responsables qui ont conclu que l’accord des Russes n’allait jamais changer et qu’il était donc temps de le prendre. Le président a accepté.

Les négociations minutieuses, cependant, ont failli se défaire quelques jours plus tard, alors que M. Biden accueillait le président français Emmanuel Macron pour un dîner d’État à la Maison Blanche. Un journaliste de CBS News a contacté la Maison Blanche pour signaler que l’administration se préparait à échanger Mme Griner contre M. Bout.

Une divulgation prématurée, craignaient les responsables, était susceptible de faire échouer l’accord. Ils ont demandé au réseau d’attendre. Selon CBS, il “a accepté une demande de la Maison Blanche de suspendre le reportage parce que les responsables ont exprimé leur grave inquiétude quant à la fragilité de l’accord alors émergent”.

Une fois cela résolu, les responsables ont avancé. Armés du feu vert du président, ils ont pressé leurs homologues russes : êtes-vous sérieux à ce sujet ? La réponse est revenue plus rapidement que ne l’espéraient les diplomates américains, et elle a été plus définitive. Oui, ils ont dit.

Craignant de saper l’accord, les diplomates américains ont soigneusement lancé un dernier appel à M. Whelan, demandant aux Russes s’il y avait quelqu’un d’autre que M. Krasikov qu’ils pourraient vouloir en échange de M. Whelan et de Mme Griner. Ils ont obtenu un non ferme, mais les Russes n’ont pas utilisé l’effort comme excuse pour se retirer de l’arrangement en développement pour Mme Griner.

En quelques jours, des plans ont été établis pour le décollage de deux avions – un de Moscou, où Mme Griner avait été transférée, et un autre des États-Unis, avec M. Bout. Toujours inquiet que l’accord puisse s’effondrer à la dernière minute, M. Biden a attendu pour signer la clémence de M. Bout jusqu’à la dernière minute.