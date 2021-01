Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription.

Ci-dessous, mes collègues et moi avons résumé les points clés des derniers comptes rendus d’actualités, et nous avons fourni des liens pour les personnes qui souhaitent approfondir:

Ce travail de reconstruction est important, car l’attaque a été un moment marquant de l’histoire américaine : Une foule, incitée par le président des États-Unis, a pris d’assaut les salles du Congrès pour tenter de l’empêcher de certifier la défaite électorale du président. Au cours de l’attaque, la foule a tué un policier et est allée à la recherche de membres du Congrès.

Les personnes qui ont participé à l’attaque du Capitole le 6 janvier ont publié des milliers de vidéos sur Parler, un réseau social. Des journalistes et d’autres témoins ont également publié des dizaines de leurs propres vidéos. Au cours des derniers jours, les agences de presse ont étudié ces vidéos et ont commencé à publier plus de détails sur ce qui s’est passé.

Il est difficile de penser à un autre crime que les auteurs ont documenté de manière aussi approfondie et publique.

De nombreux agresseurs ont ouvertement discuté des actes de violence et les législateurs craignaient pour leur vie. «Faites-les sortir!» un homme a crié à l’intérieur du Capitole, faisant référence aux législateurs; un autre groupe chanté «Accrochez Mike Pence!» Alors que la foule se rapprochait, les membres du Congrès se cachant dans la chambre de la Chambre ont appelé leurs proches et se sont dit de retirer leurs épinglettes afin que les émeutiers ne puissent pas les identifier.

Les émeutiers ont abusé de la police. Un homme, portant un drapeau américain, a crié à une ligne de policiers de Washington que son fils de 5 ans était plus un homme qu’eux. D’autres ont battu, renversé et repoussé des officiers et menacé d’en tuer un avec son propre pistolet.

Les policiers à l’intérieur du Capitole étaient souvent en infériorité numérique et ont choisi de ne pas recourir à la force. Dans la vidéo du Post, l’agent Eugene Goodman, face à un grand groupe seul, a incité la foule à le poursuivre – loin de la salle du Sénat.

Plus tard, après l’évacuation des sénateurs, un officier isolé a poliment supplié les émeutiers de quitter la chambre. «Est-ce que je pourrais vous faire quitter l’aile du Sénat?» l’officier demande dans une vidéo capturée par Luke Mogelson du New Yorker. «Je veux juste que vous sachiez que c’est l’endroit le plus sacré.»

Ce n’est qu’après l’arrivée d’autres remplaçants, certains de la Garde nationale de DC, que les officiers ont mis fin à l’émeute.