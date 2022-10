À l’intérieur de l’assignation à comparaître : ce que le panel du 6 janvier attend de Trump

WASHINGTON (AP) – Le comité de la Chambre du 6 janvier a assigné vendredi l’ancien président Donald Trump à comparaître – une décision extraordinaire mais pas sans précédent alors que le panel s’efforce de conclure son enquête sur l’insurrection du Capitole de 2021.

Le comité demande à Trump de remettre les documents d’ici le 4 novembre et de témoigner “le ou vers” le 14 novembre et peut-être plus longtemps. Alors que le panel de neuf membres a déjà interrogé plus de 1 000 personnes, dont beaucoup sont proches de Trump, les législateurs affirment qu’il existe des détails que lui seul peut confirmer.

Dans une lettre accompagnant l’assignation à comparaître, le comité a déclaré que Trump avait personnellement supervisé un effort en plusieurs parties pour annuler sa défaite électorale de 2020, qu’il savait que c’était illégal et qu’il savait que ses affirmations concernant l’élection étaient fausses.

Ce que le comité de la Chambre du 6 janvier attend de Trump :

TEXTES ET AUTRES COMMUNICATIONS

La plupart des 19 demandes d’informations du panel concernent des SMS, des journaux d’appels téléphoniques ou d’autres communications. Le panel mentionne spécifiquement l’application de messagerie cryptée Signal dans toutes les demandes sauf trois, demandant à Trump “des communications envoyées via Signal ou tout autre moyen”. L’application était fréquemment utilisée par les aides et alliés de Trump.

Le panel demande à Trump des enregistrements de tous les appels et messages « passés ou reçus par vous selon vos instructions », y compris toutes les conférences téléphoniques, le 6 janvier 2021.

Les législateurs recherchent également des communications avec des membres du Congrès et d’autres dans les semaines précédant l’insurrection et ce jour-là, au sujet des élections de 2020 et de la session conjointe que les manifestants de Trump ont interrompue. Les demandes incluent toutes les communications faisant référence à des groupes extrémistes qui venaient à Washington, des pressions sur les législateurs des États pour annuler le vote et des messages sur le vice-président Mike Pence, que Trump poussait à s’opposer à la victoire du président Joe Biden.

Le panel demande également des communications avec une liste d’alliés clés de Trump, et tout “relatif ou faisant référence de quelque manière que ce soit aux efforts visant à encourager ou à convoquer des personnes à se rendre à Washington, DC, le 6 janvier 2021”.

PHOTOGRAPHIES ET ENREGISTREMENTS VIDÉO

Le comité demande à Trump de fournir toutes les photos et vidéos “relatives de quelque manière que ce soit” à son propre rassemblement du 6 janvier, à la session conjointe ou à la violence au Capitole.

Le comité du 6 janvier s’est distingué des autres enquêtes du Congrès avec de nombreuses présentations multimédias et son utilisation de preuves vidéo, y compris des images brutes de l’insurrection.

NOTES PERSONNELLES

La demande radicale adressée à Trump demande également des notes électroniques ou manuscrites ou tout autre document «mémorisant des conversations» sur la session conjointe du Congrès ou la violence. Le comité demande spécifiquement à Trump d’inclure des notes sur son “voyage possible au Capitole ce jour-là”.

L’ancien assistant de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a déclaré au comité l’été dernier que Trump voulait rejoindre ses partisans dans leur marche vers le Capitole, ou les y rencontrer. Plusieurs personnes ont témoigné devant le comité que Trump était extrêmement en colère lorsque les responsables de la sécurité ont bloqué ce plan.

TÉMOIGNAGE EN DIRECT

Le comité a écrit qu’il voulait parler à Trump en raison de son “rôle central” dans un effort à plusieurs volets pour annuler sa défaite.

La lettre accompagnant la citation à comparaître demande spécifiquement des témoignages sur ses relations avec plusieurs de ses alliés les plus proches, qui ont tous affirmé devant le comité leurs droits au cinquième amendement contre l’auto-incrimination. Ils comprennent Roger Stone, Michael Flynn, John Eastman, Jeffrey Clark et Kelli Ward – qui étaient tous en contact et sympathiques avec Trump alors qu’il tentait d’annuler la victoire de Biden aux élections.

___

Mary Clare Jalonick, Associated Press