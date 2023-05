À l’intérieur de l’ascension et de la chute du gagnant de la loterie EuroMillions qui est passé d’une fortune de 45 millions de livres sterling… à une condamnation pour avoir tué une femme

C’est l’histoire d’un gagnant de l’EuroMillions qui a remporté 45 millions de livres sterling mais a perdu sa vie de luxe après avoir tué une grand-mère le jour de Noël.

Matt et Cassey Topham se sont empochés le jackpot alléchant en 2012 et ont fait des folies sur des voitures de course, des manoirs, un hélicoptère et même un zoo.

Avant la victoire qui a changé la vie, le décorateur Matt et sa femme Cassey vivaient dans une ancienne maison du conseil de 89 950 £ à Stapleford.

Avant longtemps, l’un des plus jeunes gagnants de la méga loterie britannique offrait à sa famille de somptueux cadeaux.

Le jeune homme de 23 ans a même acheté à sa belle-mère un zoo pour enfants de 600 000 £, ainsi que des lamas, des chèvres naines, des chevaux, des cochons et des canards.

Pour couronner le tout, Matt a également acheté un centre de fauconnerie avec des chouettes effraies, des faucons, des faucons et un aigle de mer.

La mère de l’épouse Cassey, Jane, dirigeait le site des visiteurs du Rushmoor Country Farm Park à Louth, Lincs, avec ses filles Jade et Alicia.

L’ancien peintre et décorateur a également remboursé les hypothèques des membres de la famille et acheté une maison pour son frère Craig.

Après avoir décroché le gros lot et soigné des amis, Matt s’est également réinventé en tant que pilote de course et pilote d’hélicoptère.

Il est devenu l’heureux propriétaire d’une flotte d’Aston Martin, dont il a remporté une course au Donington GT Cup Championship avec une Aston Martin Vantage GT4 de 240 000 £.

Un ami a déjà déclaré: «Ils semblent avoir compris comment devenir millionnaires à la loterie – ils savent comment s’amuser.

« Si sa belle-mère voulait un zoo, pourquoi ne pas lui en acheter un ? Il peut se le permettre. C’est agréable de voir un couple gagner à la loterie pour une fois.

Le millionnaire a également éclaboussé son propre hélicoptère, qui était entreposé dans un hangar de son manoir du Lincolnshire.

DE GRANDS PROJETS

Matt et Cassey ont de nouveau fait la une des journaux lorsqu’ils ont partagé de grandes ambitions architecturales pour une maison de 1,2 million de livres sterling en 2017.

Le couple gagnant de la loterie voulait transformer un manoir de sept lits en une maison futuriste, avec quatre ailes et une piscine au sous-sol.

Ils ont surnommé l’ancienne grande maison, à Adams Hill, Nottingham, la Teletubby Eco Home.

Les demandes de planification ont été approuvées par les patrons du conseil, mais le projet a ensuite été abandonné en raison de la montée en flèche des coûts de construction.

Et, l’historique Rainbow House est rapidement devenu un aimant infesté de rats pour les toxicomanes et un casse-tête constant pour la police.

Depuis, la propriété est laissée à l’abandon.

GRÈVES TRAGÉDIQUES

Mais, à peine deux ans plus tard, la vie de Matt et Cassey a de nouveau changé pour toujours.

Topham, fou de course, rendait visite à des parents dans la région de Louth, dans le Lincolnshire, le soir du jour de Noël.

Alors qu’il conduisait avec ses deux fils à l’arrière de la voiture, le père a affirmé que l’un d’eux avait laissé tomber son ours en peluche.

Le joueur de 31 ans a affirmé avoir détourné les yeux de la route pendant « trois secondes » pour essayer de récupérer le doudou.

Mais ce faisant, Topham a fait une embardée du mauvais côté de la route et s’est retrouvé face à face avec des phares alors qu’il s’asseyait.

Voyageant dans la voiture venant en sens inverse se trouvaient Mary Jane Regler, 75 ans, et son mari de 56 ans, Rodney, 78 ans.

Tragiquement, Jane est décédée après avoir subi des blessures mortelles à la poitrine lors de la collision près de North Cockerington.

Le fracas a également laissé Rodney, qui conduisait, avec une fracture de la cheville, des côtes et du sternum et des vertèbres fissurées.

Le couple serait rentré chez lui après une visite de Noël avant l’accident à 17h50.

« C’ÉTAIT JUSTE UNE SIMPLE ERREUR »

Des images de Bodycam publiées par la police du Lincolnshire ont montré le moment où le gagnant de l’EuroMillions a parlé aux agents sur les lieux.

Dans le clip, on l’entend dire : « Je vais bien. Je suis juste vidé de tout, évidemment.

Topham poursuit en expliquant comment il avait détourné les yeux pendant une fraction de seconde pour attraper le nounours de son enfant hurlant de deux ans – mais avait ensuite viré dans la mauvaise voie.

On l’entend dire à l’officier: « C’était juste une simple erreur d’essayer d’aider mon fils et ça fout en l’air la vie de quelqu’un, vous savez. »

L’officier a répondu en mettant son bras autour de Topham, en disant : « Je vais vous confier un secret. J’y suis allé, d’accord ?

« J’ai été exactement dans la position où tu es maintenant. Et je sais [how] merde ça se sent. D’accord. »

Topham a évité la prison après avoir été innocenté d’avoir causé la mort par conduite dangereuse à la suite d’un procès – mais a déclaré qu’il « porterait la culpabilité » avec lui « pour toujours ».

Topham a admis une accusation moindre d’avoir causé la mort par conduite imprudente.

Il aurait pu encourir jusqu’à 14 ans de prison pour avoir causé la mort et des blessures graves par conduite dangereuse s’il avait été reconnu coupable.

Le joueur de 31 ans a été condamné à une peine de 16 semaines avec sursis pendant deux ans.

Topham a également été frappé d’une interdiction de conduire de 12 mois et sera étiqueté électroniquement et soumis à un couvre-feu entre 19 heures et 7 heures du matin.

La fille de Jane, Lesley, a déclaré que « le cœur brisé ne se rapproche pas » de la description de ses sentiments après la mort de sa mère.

Elle a ajouté: « Je ne fais qu’exister maintenant. J’ai perdu la seule personne dans la vie qui m’aimait de tout son cœur. »

« NOUS ÉTAIONS DES ÂMES SŒURS »

En dehors du tribunal, le veuf Rodney a déclaré au Sun : « Je ne lui pardonne pas, je ne le ferai jamais. Jamais.

« Mais je ne lui souhaite pas de mal parce que je crois que c’était un accident complet. Il n’y a pas de gagnants, n’est-ce pas ? »

M. Regler a déclaré: «Je ne me soucie certainement pas du fait qu’il soit un gagnant de la loterie, comme je le dis, bonne chance.

« Il a fait ce qu’il fallait dès le départ et a admis que l’accident était de sa faute. Au moins, il l’a fait.

« Il l’a admis à la police sur les lieux dès le début. Il a levé les mains.

« Nous étions mariés depuis 56 ans, moi et Jane. Nous étions des âmes sœurs. »

Revivre le smash Rodey, qui vit maintenant seul, a déclaré: « Tout s’est passé en trois secondes.

« Nous étions allés chez notre fils pour le dîner de Noël et nous rentrions chez nous en voiture.

« Il faisait noir et nous parlions de nourrir notre cheval, en lui donnant juste une petite pincée de Guinness avant de le border parce que c’était Noël.

« J’ai vu ces lumières s’allumer devant moi et j’ai tourné mais ensuite, bang – tout était arrivé et j’étais coincé dans la voiture. »

Dans une déclaration à l’extérieur du tribunal, le gagnant du loto a déclaré: « Je ne peux pas commencer à exprimer les remords que je ressens à propos des événements tragiques du 25 décembre 2019.

« Je suis profondément désolé pour mes actions et l’impact dévastateur qu’elles ont eu sur la famille Regler et je porterai cette culpabilité avec moi pour toujours.

« Je tiens à remercier ma famille, mes amis et mon équipe juridique pour leur soutien tout au long de ce processus. »

