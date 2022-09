À l’intérieur de l’arsenal terrifiant de SIX MILLE armes nucléaires et “super-armes” de Poutine alors qu’il menace de bombarder l’Ouest

VLADIMIR Poutine a doublé sa menace de bombarder l’Occident alors que son doigt plane sur le déchaînement d’un arsenal d’armes mortelles.

Le tyran russe dispose d’une collection de super-armes terrifiantes ainsi que de près de 6 000 ogives nucléaires.

Poutine a amassé 6 000 bombes nucléaires aux noms terrifiants comme Satan Crédit : Sky News

Poutine a nargué ses ennemis avec le missile dévastateur Satan 2 Crédit : ministère russe de la Défense

Poutine a le matériel pour chaque scénario imaginable et a assuré au monde que son artillerie est capable de destruction massive.

Il s’était auparavant vanté d’utiliser des armes nucléaires contre l’Occident si quelqu’un intervenait en Ukraine.

Aujourd’hui, le tyran a émis un autre avertissement alors qu’il profère une menace à peine voilée d’atomiser l’Occident et a déclaré qu’il “ne bluffe pas” dans son premier discours télévisé depuis le début de la guerre.

Il a ordonné la première mobilisation de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, disant à l’Occident que s’il continuait ce qu’il appelait son « chantage nucléaire », Moscou répondrait avec la puissance de tout son vaste arsenal.

Malgré l’utilisation de tactiques “obsolètes” sur le terrain en Ukraine, le despote dispose d’armes jamais utilisées au combat auparavant.

Il dispose d’environ 5 977 ogives, dont 1 600 sont prêtes à être déployées, selon la Fédération des scientifiques américains.

En comparaison, le Royaume-Uni n’en compte que 225.

Cet arsenal effrayant peut être lancé depuis la terre, les sous-marins et les avions.

Il s’agit notamment d’armes nucléaires “de champ de bataille” non stratégiques qui ont un pouvoir destructeur plus faible – et des retombées radioactives – et sont destinées à détruire les capacités militaires plutôt que les populations civiles.

Ils peuvent être n’importe quoi, des mines terrestres aux torpilles et n’ont jamais été déployés auparavant.

La Russie possède également les armes nucléaires stratégiques les plus redoutées, qui peuvent être lancées comme ogives sur de puissants missiles à longue portée.

Ils comprennent des missiles balistiques intercontinentaux qui ne prendraient que 20 minutes pour se rendre en Grande-Bretagne – et 30 aux États-Unis.

Ces armes stratégiques, aux noms délibérément terrifiants comme Satan, sont conçues pour anéantir des villes entières.

Le copain de Poutine, Aleksey Zhuravlyov, avait précédemment menacé de bombarder la Grande-Bretagne avec son missile hypersonique Satan-2 en 200 secondes.

Debout à la hauteur colossale d’une tour de 14 étages, le missile RS-28 Sarmat de 208 tonnes est capable de frapper des cibles à près de 16 000 mph.

Suite à l’avertissement de Zhuavlyov, un autre des alliés de Poutine, Dmitri Rogozine, s’est vanté que l’arme nucléaire de Satan-2 peut démolir “la moitié de la côte américaine”.

La Russie a lancé avec succès le missile plus tôt ce mois-ci, Poutine avertissant que le test était “une matière à réflexion pour ceux qui tentent de menacer la Russie”.

Pendant ce temps, la télévision d’État russe a également menacé de rayer la « Grande-Bretagne grossière » de la carte pour avoir soutenu l’Ukraine.

Les missiles balistiques intercontinentaux dont dispose la Russie sont capables de faire exploser et de détruire les grandes villes du monde et peuvent atteindre leur vitesse maximale environ dix minutes après leur lancement.

Poutine a également un certain nombre de soi-disant super-armes à portée de main.

Le SC-X-9 Skyfall, un missile de croisière à armement nucléaire qui a une portée “illimitée”, renforce encore la réserve de super-armes de la Russie.

Il peut être lancé depuis la terre ou la mer et est capable de rester en l’air pendant des JOURS, ce qui facilite même les attaques à longue distance.

Poutine affirme que la bombe nucléaire, dévoilée en 2018, a la capacité d’échapper à tous les systèmes de défense aérienne, ce qui signifie qu’aucun ennemi n’est hors limites.

Le Skyfall a la capacité d’échapper aux systèmes de défense aérienne et d’atteindre des cibles difficiles Crédit : ministère russe de la Défense

Le terrifiant Poséidon peut envoyer des ondes radioactives sur le rivage Crédit : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DE LA RUSSIE

Les cibles de l’Avangard auront l’impression d’avoir été frappées par “une météorite” selon Poutine Crédit : ministère russe de la Défense

Le poignard Kh-47M2 peut voyager jusqu’à 12 fois la vitesse du son Crédit : AP

On pense également que Skyfall est plus difficile à détecter car il est capable de voler à basse altitude tout au long de son voyage.

Une autre arme terrifiante parmi le trésor du chef fou du Kremlin est le système de missiles Yu-74 Avangard, qui a été perfectionné pendant plusieurs années.

Avec la capacité d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 21 000 mph, le planeur d’ogive hypersonique est si rapide qu’il ne laisse pas les cibles sans temps pour réagir.

En combinant des composants de l’ancienne et de la nouvelle artillerie russe, les cerveaux maléfiques ont créé une arme capable de combattre les défenses antimissiles.

La capacité de l’Avangard à naviguer et à manœuvrer dans l’atmosphère est ce qui le distingue des autres armes mortelles.

La dague russe Kh-47M2 est une autre des armes sous-stratégiques de Poutine dans sa collection d’armes menaçantes.

Le missile nucléaire hypersonique à lancement aérien est tiré depuis des avions de combat et dispose d’une portée d’environ 2 000 km à partir du point de largage,

Des ogives nucléaires et conventionnelles peuvent être attachées, ce qui en fait un outil impressionnant pour perturber les opérations multi-domaines de l’ennemi.

Moscou avait auparavant surnommé le missile “l’arme idéale” et “invulnérable” aux systèmes de défense aérienne.

Avant la libération des ogives, son avion porteur accélère à sa vitesse maximale possible.

Lors de sa décharge, il allume son moteur à propergol solide et rugit dans le ciel jusqu’à 12 fois la vitesse du son.

On peut dire que la super-arme la plus effrayante de Vlad capable de provoquer une catastrophe est le drone sous-marin à armement nucléaire, Poséidon.

Empruntant son nom au dieu grec de la mer pour une bonne raison, ce monstre aquatique sans pilote peut provoquer des raz-de-marée et des “tsunamis radioactifs”.

L’arme nucléaire peut être larguée sur le fond marin par le sous-marin et traverser les défenses côtières jusqu’à ce qu’elle atteigne l’emplacement souhaité.

Il se déplace dans la mer à 200 km/h en utilisant un système de propulsion top secret et on dit qu’il est mortel contre les porte-avions.

Ensuite, son ogive nucléaire est conçue pour exploser, envoyant un tsunami d’ondes toxiques vomir sur le littoral ciblé.

Cela vient après qu’un haut général britannique ait averti que Poutine n’avait pas peur d’utiliser des armes nucléaires – et pourrait recourir à une telle frappe dès le printemps prochain.

Sir Richard Barrons a averti que le tyran russe utiliserait “probablement” des armes nucléaires tactiques s’il risquait d’être refoulé en Ukraine.