À l’intérieur de l’arsenal russe et américain de 13 000 armes nucléaires, des roquettes Satan II aux Minuteman III, qui pourraient anéantir le monde

Le cliquetis de sabre nucléaire de VLADIMIR Poutine a laissé le monde une fois de plus face à la perspective d’une guerre qui pourrait anéantir la planète.

Cette semaine, le tyran a ordonné à ses forces de simuler une “attaque nucléaire massive” en réponse à une attaque nucléaire sur son sol et, selon un colonel russe, a répété l’effacement de la Grande-Bretagne et des États-Unis de la carte.

Poutine s’est déjà vanté d’utiliser des armes nucléaires contre l’Occident si quelqu’un interfère en Ukraine Crédit : AFP

Le lancement d’un missile balistique intercontinental lors de l’entraînement des forces russes Crédit : Flash d’information

L’exercice est un rappel effrayant que les deux parties ont d’énormes stocks d’armes nucléaires, prêtes à déclencher Armageddon.

En réponse, le Pentagone a effectué ses propres tests de missiles et prévoit de stocker une version améliorée des bombes qu’il stocke en Europe.

Poutine s’est déjà vanté qu’il utiliserait des armes nucléaires contre l’Occident si quelqu’un intervenait en Ukraine.

Et les craintes grandissent qu’il intensifie la menace alors que son invasion bâclée s’éternise dans son neuvième mois.

L’expert en catastrophes Paul Ingram a décrit le carnage qui s’ensuivrait si Mad Vlad mettait sa menace à exécution.

Il a déclaré au Sun que “l’explosion et les radiations feraient de 200 à 300 millions de victimes dans le monde”.

Ingram, du Center for the Study of Existential Risk de l’Université de Cambridge, a également mis en garde contre les répliques apocalyptiques de tout conflit nucléaire.

“En plus des morts immédiates, l’échange nucléaire total rejetterait tellement de suie radioactive qu’il obscurcirait le soleil pendant plusieurs années”, a-t-il déclaré.

“Cela entraînerait la mort de jusqu’à cinq milliards de personnes dans le monde.”

S’il mettait sa menace à exécution, le tyran russe dispose d’un arsenal terrifiant d’environ 6 000 ogives.

En comparaison, les États-Unis en ont 5 428 tandis que la France en a 290 et le Royaume-Uni en a 225.

Chaque ogive est elle-même une mini-bombe nucléaire et plusieurs sont généralement emballées dans chaque arme.

Chaque ogive des armes nucléaires modernes a une puissance explosive plusieurs fois supérieure à celle des bombes atomiques qui ont rasé les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki.

Les armes susceptibles d’être tirées contre les villes occidentales se présentent sous la forme de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), de missiles tirés depuis des sous-marins et de ceux lancés depuis des avions de guerre.

La Russie possède également des armes tactiques qui sont utilisées sur le champ de bataille ou tirées à partir de torpilles.

Le principal ICBM de Russie porte le nom effrayant de Satan-2 et a alors la hauteur d’une tour de 14 étages.

Le missile de 208 tonnes est capable de frapper des cibles à près de 16 000 mph et peut toucher le Royaume-Uni en 20 minutes.

Également dans leur arsenal se trouve le missile hypersonique Kinzhal qui est lancé depuis des avions et peut transporter des ogives nucléaires et conventionnelles.

Quelle est la puissance des armes nucléaires ? La puissance d’une arme nucléaire est mesurée par la quantité équivalente de TNT nécessaire pour produire la même explosion. Les bombes américaines larguées sur Hiroshima et Nagasaki avaient respectivement des rendements de 15 et 21 kilotonnes, soit l’équivalent de 15 000 tonnes et 21 000 tonnes de TNT. Comparées à ces bombes, les armes nucléaires stratégiques modernes ont un pouvoir énorme. Les standards peuvent avoir des rendements de 500 kilotonnes, 800 kilotonnes et même 1 mégatonne, ce qui équivaut à 1 million de tonnes de TNT. La Russie détient le record de l’arme la plus puissante jamais explosée. En 1961, il a testé une bombe d’au moins 50 mégatonnes, surnommée «Tsar Bomba» ou la règle de toutes les bombes.

La Russie s’est vantée que le missile est «imparable» et il a été lancé sur l’Ukraine au début de la guerre d’Ukraine.

Mais le lancement de telles armes comporterait un risque énorme pour Poutine.

Pendant ce temps, le pilier de la force ICBM américaine est le Minuteman III, qui remonte à la guerre froide.

Il y a environ 400 missiles dans l’inventaire américain et peuvent être contrôlés depuis des postes de commandement aéroportés en cas de guerre.

Ses forces nucléaires maritimes sont transportées dans les sous-marins à longue portée de la classe Ohio de la marine américaine, connus sous le nom de boomers.

Ils sont furtifs et peuvent lancer des frappes de missiles nucléaires et sont considérés comme un moyen de dissuasion stratégique clé.

Les sous-marins sont équipés de missiles Trident II D-5 et sont répartis entre les bases de Bangor, Washington, et King’s Bay, Géorgie

Ils représentent une branche de la « triade » nucléaire américaine, avec les bombardiers à longue portée B-2 et B-52 de l’Air Force, qui transportent des missiles de croisière à capacité nucléaire.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays occidental doté d’armes nucléaires qui pourraient riposter à Poutine.

Le Royaume-Uni possède quatre sous-marins Trident avec environ 200 ogives.

Tous les sous-marins sont notoirement délivrés avec une “lettre de dernier recours”, écrite par le Premier ministre et détaillant ce qu’il faut faire si la Grande-Bretagne est dévastée par une attaque nucléaire.

Nous sommes bien mieux préparés aux cyberattaques qu’à une guerre nucléaire Taras Jeune

La taille actuelle estimée de l’arsenal français est de 290 ogives.

Ses armes nucléaires sont embarquées sur des avions de chasse Rafale basés sur des porte-avions terrestres et aériens et quatre sous-marins nucléaires de classe Triomphant.

La Chine, la France, le Pakistan, l’Inde, Israël et la Corée du Nord constituent les autres puissances nucléaires du monde.

La revue scientifique Nature Food a publié en août un article examinant les conséquences potentielles d’une guerre nucléaire entre deux pays.

L’article a révélé que même un conflit nucléaire limité dans lequel deux nations lâchent des armes l’une contre l’autre pourrait déclencher une famine mondiale.

“Un grand pour cent de la population va mourir de faim”, a déclaré la climatologue Lili Xia de l’Université Rutgers dans le New Jersey. “C’est vraiment mauvais.”

Le document a utilisé des parallèles tels que les incendies de forêt pour modéliser les effets climatiques de multiples explosions nucléaires sur les villes.

Les scientifiques ont analysé six scénarios de guerre, dont chacun pomperait différentes quantités de suie radioactive dans l’atmosphère.

Chaque scénario réduirait les températures de surface entre 1 ° C et 16 ° C, tandis que les effets pourraient persister pendant plus d’une décennie environ.

Taras Young, auteur de Nuclear War in the UK et Apocalypse Ready, a déclaré à The Sun Online : « Il est impossible de survivre à une guerre nucléaire.

Il a ajouté : « Nous sommes bien mieux préparés aux cyberattaques qu’à la guerre nucléaire. Nous avons le Centre national de cybersécurité.

“L’éducation est la clé. Le gouvernement doit faire plus pour éduquer les gens sur les menaces qui existent.”

Poutine a supervisé à distance les récents exercices de refroidissement Crédit : AP

Un missile a également été vu tiré d’un sous-marin Crédit : Reuters

Personnel militaire russe dans le contrôle des missiles