À l’intérieur de l’arsenal nucléaire dévastateur de la Chine avec des missiles hypersoniques, des sous-marins à bosse et des silos cachés dans le désert

La CHINE assemble un arsenal nucléaire dévastateur avec une panoplie de missiles hypersoniques, de terrifiants sous-marins « à bosse » et des silos désertiques cachés.

Pékin a intensifié ses préparatifs militaires ces derniers mois au milieu des tensions latentes avec la Maison Blanche.

La Chine a intensifié ses préparatifs militaires nucléaires ces derniers mois Crédit : Reuters

Pékin a intensifié ses préparatifs militaires ces derniers mois au milieu des tensions latentes avec la Maison Blanche Crédit : AP

Des images satellite rapportées par NPR montrent un nouveau tunnel en train d’être creusé sur le site d’essais nucléaires chinois de Lop Nur, où la Chine a testé des armes nucléaires dans le passé.

La Chine et une foule d’autres pays se sont engagés à un moratoire sur les essais nucléaires dans les années 1990 – et n’ont pas mené d’essais nucléaires à grande échelle depuis.

Cependant, la Chine et d’autres pays, dont les États-Unis, ont continué à tester sous terre des composants non nucléaires d’armes nucléaires.

Cela survient après la publication de photos d’autres champs de missiles nucléaires géants en construction dans différentes régions du pays au début du mois.

Jeffrey Lewis, professeur au Middlebury Institute of International Studies à Monterey, a découvert l’un des champs le 2 juillet et a déclaré à NPR : « Au cours de l’année et demie écoulée, la Chine a construit au moins deux grandes installations, chacune avec plus de 100 silos de missiles.

« La Chine avait 18 silos avant cela. »

Malgré la construction de sa force nucléaire, l’arsenal de la Chine est encore pâle par rapport à celui des États-Unis.

SOUS-MARINS « À BOSSE »

La Chine aurait environ 200 silos, bien que les États-Unis en aient au moins le double, a déclaré le professeur Lewis.

Mais cela marque un changement dans l’approche de la Chine après des décennies de politique de « dissuasion minimale », qui a vu le pays ne stocker que quelques centaines d’ogives.

Une analyse récente du sous-marin nucléaire récemment mis en service par la Chine suggère également qu’il est capable de frapper le continent américain.

Une source a déclaré au South China Morning Post que le Type 094A, également connu sous le nom de sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) de classe Jin, est capable de tirer le missile JL-3 « Big Wave » avec une portée de plus de 10 000 km. .

Drew Thompson, un ancien responsable du département américain de la Défense, a déclaré à CNN que les capacités nucléaires de la Chine évoluaient lentement.

Il a déclaré : « La position de la force nucléaire de la Chine a évolué régulièrement au cours des 10 dernières années avec des lanceurs de missiles mobiles routiers récemment rejoints par le bombardier H-6N à capacité nucléaire, un nouveau missile balistique lancé par sous-marin et un nombre croissant de silos statiques, donnant à la Chine une triade nucléaire de plus en plus robuste et survivable. »