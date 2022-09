À l’intérieur de l’armée désespérément CORROMPUE de Poutine alors que les généraux “volent des milliards” et que les soldats “faussent du matériel sur EBAY russe”

Les généraux désespérément corrompus de VLADIMIR Poutine siphonnent des “milliards” de l’armée tandis que les soldats fouettent du matériel et des véhicules volés sur la version russe d’eBay, a révélé une enquête de The Sun Online.

Le marché en ligne Avito regorge d’équipements militaires russes à la pointe de la technologie à un moment où les soldats de Poutine sont envoyés sur la ligne de front en Ukraine, mal armés et mal approvisionnés.

Des véhicules militaires blindés russes sont vendus en ligne, révèle une enquête de Sun Online 1 crédit

Un kit à la pointe de la technologie se vend sur eBay en Russie, connu sous le nom d’Avito 1 crédit

Un vendeur a mis sur le marché un GAZ 2330 2011 équipé d’un blindage pare-balles 1 crédit

Gilet pare-balles russe orné du Z en vente sur Avito

Des centaines de milliers de livres d’armures de pointe, d’accessoires de fusil et de véhicules militaires à l’épreuve des balles sont fouettés sur le site – comme l’a découvert The Sun Online.

Et ce ne sont pas tous des équipements anciens qui peuvent être facilement récupérés dans les dépôts de surplus militaires – il s’agit d’équipements qui restent en service auprès des troupes russes.

L’expert en armes Sam Cranny-Evans, du groupe de réflexion RUSI, a déclaré à The Sun Online que la pratique des officiers russes vendant du matériel militaire en ligne est étonnamment courante.

Il a dit que les salaires des commandants d’unité sont si bas qu’ils sont connus pour “compléter leurs revenus” en “vendant tout ce qu’ils ont”.

Les livraisons de gilets pare-balles ou d’équipements neufs sont souvent vendues en ligne plutôt que d’être remises aux troupes – les recrues devant parfois même racheter l’équipement juste pour avoir une certaine protection.

Et cette corruption apparente vient directement du sommet de l’armée russe, des experts affirmant que même des généraux volent de l’argent dans les coffres.

L’État mafieux de Poutine est l’un des plus corrompus au monde – étant classé 136e sur 180 pays en 2021 par Transparency International.

PRINCIPALES CONCLUSIONS

La version russe d’eBay – Avito – regorge d’équipements militaires actuels apparemment de l’armée de Poutine

Les gilets pare-balles utilisés en première ligne peuvent être achetés pour aussi peu que 84 £

L’équipement de haute technologie du nouveau système russe “Ratnik” est également disponible à l’achat

Certains vendeurs anonymes identifient leurs emplacements comme étant à proximité de bases militaires russes connues

Les experts disent que la pratique des officiers russes vendant du matériel est «courante»

D’autres disent que la corruption est endémique – avec des “milliards” potentiellement volés par les hauts gradés

L’invasion désastreuse de l’Ukraine par la Russie, qui se traduit par une brutalité endémique et des bévues militaires, montre à quel point l’armée de Poutine semble être une institution brisée – avec peu de conseils du sommet.

The Sun Online a découvert des articles tels que des gilets pare-balles, des casques, des équipements et des véhicules tous en vente sur Avito.

Un vendeur avisé a publié une annonce pour un véhicule d’infanterie GAZ 2330 Tiger – utilisé dans l’armée russe depuis 2006 – équipé de plaques de blindage, de doublures anti-éclats et de vitres pare-balles pour 250 000 £.

“L’annonce est réelle. Veuillez ne pas distraire, appeler et écrire uniquement pour affaires”, lit-on dans l’annonce – qui a été affichée près d’une base militaire à l’extérieur de Moscou.

Il se vante que la voiture blindée est le modèle 2011 avec seulement 17 400 milles au compteur.

“Cela signifie que [Russian troops] recevra un équipement de qualité inférieure Dr Rod Thorton

Le gilet pare-balles 6B45 – l’armure militaire russe standard utilisée en Ukraine – est également en vente pour environ 85 £, ainsi que des casques d’opérations spéciales de haute qualité et des revêtements pare-balles en granit.

Et un gilet complet avec casque coûtera 250 £ aux acheteurs – avec une paire de plaques pare-balles en granit pour 125 £.

Les acheteurs peuvent également récupérer d’autres objets du système “Ratnik” pour augmenter leur armure, tels que des filtres à eau et des radios.

Nick Brown, de la société de renseignement de défense Janes, a déclaré à The Sun Online que l’équipement vendu en ligne est actuellement utilisé par l’armée russe.

Il a déclaré: “Les véhicules et les blindages, les porte-plaques, etc. sont tous des équipements russes actuellement en service.”

Et cela survient alors que l’armée russe a été désespérément exposée en Ukraine, l’une des plus grandes forces militaires du monde étant refoulée par la résistance beaucoup plus petite.

On pense que Vladimir Poutine s’attendait à pouvoir renverser le pays en quelques jours.

Mais au lieu de cela, son armée a perdu 45 000 soldats, près de 2 000 chars, plus de 400 avions et des milliers de camions.

M. Cranny-Evans, du groupe de réflexion RUSI, a déclaré que les officiers fouettaient les armures et autres kits de formation en ligne, gardant l’argent pour eux-mêmes et remettant aux conscrits des équipements rouillés et datés.

Il a déclaré à The Sun Online: “Ce qui se passe, c’est que des soldats supérieurs vendent cet uniforme sur Avito et gardent le produit et le transmettent [uniforms] de l’année précédente.

“Maintenant, imaginez que cela se produise avec les gilets pare-balles. Finalement, vous vous retrouvez dans une très mauvaise situation où le gilet pare-balles dont ils disposent est pourri, détruit ou tout simplement pas là.”

Les soldats sont obligés d’acheter des équipements de protection indispensables sur Avito 1 crédit

Un gilet pare-balles vous coûtera 380 £ 1 crédit

On dit aux conscrits russes qu’ils doivent acheter un kit de protection 1 crédit

Le programme Ratnik est censé aider les soldats russes à prendre le dessus sur le champ de bataille avec des équipements de nouvelle génération 1 crédit

M. Cranny-Evans a déclaré qu’il y avait également “des accords entre le ministère de la Défense et ces institutions de défense. Ils sont dominés par des oligarques, des revers”.

“Cela entraîne tellement de problèmes”, a-t-il ajouté.

Un autre camion, de 2005, est en vente pour un peu plus de 225 000 £ et est livré avec “des fenêtres et des portes [that] ont un niveau de résistance balistique… et correspondent au niveau de blindage de la carrosserie de la voiture”, lit-on dans l’annonce.

“Il protège l’équipage des fragments de blindage secondaire lorsque des balles perforantes, des fragments d’obus et des mines frappent la coque”, écrit le vendeur, qui ne fera des affaires que par téléphone.

Il est également équipé d’un intérieur kaki et peut accueillir neuf personnes, y compris le conducteur et semble avoir été vendu deux fois auparavant sur Avito.

Une photo sur l’annonce montre un homme en tenue décontractée remplissant le gigantesque camion dans une station-service.

“Passé MOT complet. Écrivez et appelez pour affaires!” l’annonce de Moscou se termine.

Il n’est pas clair si le véhicule a été volé à l’armée russe – mais cela montre à quel point il est facile pour les acheteurs d’Avito de mettre la main sur des véhicules de qualité militaire.

PAS CHER ET NASTY

Les troupes russes combattant en Ukraine auraient été contraintes d’acheter à leurs frais des équipements de base.

Il a été rapporté que les hommes de Poutine pourraient devoir dépenser la totalité de leur salaire mensuel pour l’équipement de base.

Et ceux qui ont de l’équipement se sont plaints de la fragilité de l’équipement – avec des images montrant des casques en étain de base facilement écrasés sous les pieds, sans parler d’être déchiquetés par des éclats d’obus.

Le Dr Rod Thornton, un expert en sécurité de premier plan au Kings College de Londres, nous a dit que la corruption a toujours été un problème “massif” pour la Russie, mais qu’elle est devenue incontrôlable depuis la guerre en Ukraine.

Il a déclaré que les généraux russes “nettoient une grande partie du budget de la défense pour eux-mêmes”, peut-être à hauteur de “milliards de dollars”.

Cela avait un effet d’entraînement immédiat sur les soldats qui recevaient un kit “sous-standard” tandis que des matériaux plus chers étaient vendus en ligne.

“Cela signifie qu’ils [Russian troops] recevront un équipement de qualité inférieure, c’est la première chose qu’ils remarqueront ; des choses comme les munitions ne fonctionneront pas », a déclaré le maître de conférences.

Cela fait également suite à des informations selon lesquelles l’armée russe de fer-blanc a été forcée d’utiliser des caméras, des manettes de jeu et des systèmes de navigation par satellite prêts à l’emploi pour réparer ses avions et ses drones.

Les troupes russes roulent dans des camions gréés par un jury – mais des voitures blindées de haute technologie sont en vente sur Avito

Les troupes ukrainiennes ont signalé avoir trouvé du matériel fragile et bon marché dans des bases russes saisies

Les kits médicaux extrêmement basiques découverts transportés par les troupes russes

Et bien que vous puissiez acheter des voitures blindées militaires haut de gamme, des Russes désespérés ont créé des véhicules “Mad Max” avec un blindage supplémentaire boulonné de peur d’être anéantis par des missiles antichars NLAW.

La situation est devenue si grave, a déclaré M. Crann-Evans, que les troupes ont recours au financement participatif pour collecter des fonds pour des fournitures vitales telles que des casques, des radios, des sacs à dos, des filets de camouflage, des sacs de couchage, des tapis de voyage et même des gilets pare-balles.

Les services de renseignement de la défense ukrainienne ont rapporté à la mi-avril que des soldats russes arrivaient en Ukraine avec des gilets pare-balles déclassés, des tissus pourris et des plaques rouillées.

Et ça ne s’arrête pas là. Des blogueurs russes ont appelé à des dons de boîtes de chaussettes, de t-shirts et de vêtements thermiques à envoyer aux militaires en Ukraine après qu’ils se soient retrouvés sans équipement pour le froid et sans vêtements imperméables.

Un influenceur russe, qui s’appelle Razvedos sur VKontakte – la version russe de Facebook – a appelé ses abonnés à faire don de gilets pare-balles à armes combinées 6B43 après avoir reçu des demandes des troupes.

“Le kit étendu a été fourni aux unités de manière très limitée”, lit-on dans un article du 1er septembre.

“[This is] un appel à l’aide sur le thème de ‘l’armure’ parce que lui-même [sic] a déjà perdu l’espoir de le transmettre à nos supérieurs ».

Il poursuit en affirmant que des “ensembles supplémentaires” d’armures pourrissaient dans les entrepôts.

“J’ai envie de crier, mais c’est inutile.”

M. Cranny Evans a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les gens se tournent vers les marchés en ligne pour acheter du matériel de base.

Il a déclaré que les troupes russes recevaient des kits médicaux personnels qui n’ont pas changé depuis les années 1960, qui se composent généralement d’un garrot en caoutchouc, d’un pansement, de quelques comprimés purifiants et d’un analgésique.

Et il a également déclaré que les officiers russes avaient tendance à utiliser des véhicules militaires sans consentement et à les démolir.

“Ce qui arrivera souvent, c’est que le commandant d’un bataillon dira à l’un de ses officiers subalternes de se rendre en ville pour acheter des fleurs pour sa femme et sa petite amie et l’officier subalterne réfléchit à des moyens de s’en tirer sans dépenser son propre argent. ,” il a dit.

“Alors, il va faire deux choses : il va prendre de l’argent à un conscrit, puis conduire un véhicule militaire pour aller acheter ces choses et revenir et le donner à l’officier supérieur”, un processus qui descend jusqu’aux rangs les plus bas. de l’armée, a affirmé Sam.

“Ce que vous obtenez, ce sont des gens qui utilisent très régulièrement des véhicules militaires pour faire des courses, ce qui ne devrait pas être fait, alors quand il s’agit de s’entraîner dans ces véhicules, ils ont en fait été beaucoup plus utilisés qu’ils ne le sont supposés. avoir été sans entretien et il n’y a pas de carburant dedans. Cela semble si bénin. »

Il a également déclaré que les commandants russes avaient foiré la modernisation des communications de l’armée.

Ils étaient censés canaliser de l’argent pour acheter deux types de radios tactiques qui auraient été impénétrables aux interférences extérieures.

Au lieu de cela, des milliards de roubles ont été “écrémés” et seul un petit nombre de radios ont été livrées, ce qui signifiait que les troupes devaient “se rassembler” pour en acheter une ou recourir à l’utilisation de leur téléphone portable sur le champ de bataille.

Le ministère russe de la Défense a été contacté pour commentaires.

L’influenceur russe Razvedos publie un article sur le kit militaire russe en rupture de stock sur la ligne de front 1 crédit