À l’intérieur de l’arc de rédemption d’un petit poisson controversé

Que ce passe-t-il Le dard d’escargot n’est plus menacé d’extinction. Pourquoi est-ce important Dans les années 1970, ce poisson a suscité une affaire massive devant la Cour suprême des États-Unis concernant la loi sur la conservation. Sa survie peut être un témoignage de la décision, mais c’est compliqué.

En 1978, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision qui allait marquer un tournant pour le droit de l’environnement. Tout était à cause de un tout petit poisson: le dard d’escargot.

Plus tôt dans la décennie, cette créature brune et vaporeuse était la principale raison pour laquelle les autorités fédérales ont dû arrêter la construction d’un barrage coûteux à travers le Petite rivière Tennessee, une étendue d’eau étroite qui coule entre la Géorgie, la Caroline du Nord et son État homonyme. Le dard d’escargot — classée comme espèce en voie de disparition depuis 1975 — vivait dans cette rivière.

Probablement, seulement dans cette rivière.

Par conséquent, la construction d’un barrage dans l’habitat rare de cet animal, ont soutenu les écologistes tout en invoquant les droits de la loi sur les espèces en voie de disparition de 1973, risquait de mettre une population déjà vulnérable sous une pression de survie encore plus grande. D’autre part, la Tennessee Valley Authority voulait terminer le barrage sur lequel ils avaient déjà investi environ 100 millions de dollars des contribuables, suggérant que la rivière serait simplement inondée sans une structure solide.

C’était une impasse massive qui s’est transformée en une longue bataille juridique, atteignant finalement la Cour suprême. Mais en 1978, le tribunal s’est prononcé en faveur de la protection du dard d’escargot.

Et mardi, 56 ans après le moment emblématique pour les écologistes, le département américain de l’Intérieur a annoncé que le dard d’escargot n’est plus en danger d’extinction. “Pas maintenant”, a déclaré l’institution dans un communiqué, “ni dans un avenir prévisible”.

L’occasion place les dards d’escargots parmi les plus de 50 espèces de plantes et d’animaux qui se sont rétablies avec succès sous la protection fédérale, notamment les pygargues à tête blanche, les faucons pèlerins, les échinacées pourpres du Tennessee, les alligators américains et les baleines à bosse, selon le Centre pour la diversité biologique.

“La récupération du dard d’escargot est une étape remarquable en matière de conservation qui raconte comment la controverse et la polarisation peuvent évoluer vers une coopération et un grand succès en matière de conservation”, a déclaré la secrétaire Deb Haaland. “En protégeant même les plus petites créatures, nous montrons qui nous sommes en tant que pays, que nous nous soucions de notre environnement et reconnaissons l’interdépendance de nos terres, de la faune et de la population.”

Mais le barrage a été construit aussi

Pour un peu de contexte, l’affaire TVA contre l’Endangered Species Act est parfois citée comme un exemple direct de la façon dont la législation environnementale, comme la limitation des projets de construction excessifs, pourrait ramener des espèces au bord de l’extinction. En revanche, cependant, le cas est parfois considéré comme un exemple de mise en trop se concentrer sur l’environnementalisme et pas assez sur le pragmatisme économique, éventuellement infrastructurel.

Avec des positions aussi variées, nous pourrions considérer à quel point l’arc de survie du dard d’escargot est un peu plus compliqué qu’il n’y paraît.

Il est important de noter, tout d’abord, qu’au moment de la décision de la Cour suprême, les scientifiques pensaient vraiment que ce poisson seulement résidait là où le barrage était en cours de construction. Plus tard, les nageurs ont été découverts dans d’autres endroits.

De plus, après la décision du tribunal, les scientifiques se sont efforcés d’exporter certains des dards d’escargots de rivière vers d’autres régions, dans l’espoir de les aider à prospérer. “Des dards d’escargots ont été collectés dans la rivière Little Tennessee et transplantés dans les rivières Hiwassee et Holston dans le Tennessee, puis dans d’autres endroits”, note le communiqué.

Il est également crucial pour le récit que le Congrès ait finalement autorisé l’achèvement du barrage un an après la décision du tribunal, lors d’un vote de 48 contre 44, exemptant le projet des limites fixées par la Loi sur les espèces en voie de disparition. L’écart dans la construction signifiait que les scientifiques avaient suffisamment de temps pour terminer leurs efforts de transplantation de dard d’escargot, mais, certains demandent, la transplantation seule serait-elle le meilleur scénario ?

“Malgré les attaques politiques constantes contre la loi sur les espèces en voie de disparition, la loi a empêché l’extinction du dard d’escargot et de plus de 1 000 autres espèces qui sont sous sa garde”, a déclaré Zygmunt Plater, l’avocat qui a initialement intenté une action en justice pour protéger le poisson. déclaration. “La protection des espèces dans leur habitat naturel est préférable, et bien plus fiable, que les transplantations, en particulier celles qui nécessiteront un soutien artificiel continu.”

Pour compliquer encore les choses, en 1984, le dard d’escargot a été rétrogradé de “en voie de disparition” à “menacé”, et le communiqué indique que sa désignation d’habitat essentiel a été annulée en tandem, ce qui signifie que l’animal était sur la voie du rétablissement bien plus tôt que la dernière mise à jour du département américain de l’Intérieur ne le laisse croire.

Alors, Rapports NPR, quelques années plus tard, “le Center for Biological Diversity, Jim Williams et Zygmunt Plater ont demandé le retrait total du poisson de la protection fédérale”. (Williams est le biologiste qui a répertorié le dard d’escargot comme en voie de disparition).

Et plus récemment, en 1991, la TVA a activement mis en œuvre des stratégies de conservation associées à plusieurs de ses barrages, comme l’amélioration des conditions de la qualité de l’eau. “Ces efforts ont profité au dard d’escargot dans toute son aire de répartition”, indique le communiqué, ce qui implique que peut-être la décision capitale de la Cour suprême de 1978 s’est répercutée d’une manière ou d’une autre pour aider l’organisation à déployer de tels efforts.

C’est une saga complexe, oui, mais avec une doublure argentée. Enfin, le dard d’escargot a quitté la liste des espèces en voie de disparition et a obtenu sa rédemption.

Et à l’avenir, comme le dit Plater, “il y a encore beaucoup à apprendre de l’histoire de ce petit poisson”.