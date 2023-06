À l’intérieur de l’arbre généalogique du showbiz de la star d’Emmerdale Charley Webb, y compris le frère de la star du savon

La star de l’EX-EMMERDALE, Charley Webb, n’est pas le seul visage célèbre de sa famille.

L’actrice, qui a joué Debbie Dingle dans le feuilleton ITV entre 2002 et 2021, a un frère star du feuilleton ET un mari.

Charley, 35 ans, est devenue célèbre en 2002 à seulement 14 ans lorsqu’elle a endossé le rôle de Debbie dans Emmerdale.

Après 19 longues années dans l’émission à succès, la maman de trois enfants a annoncé qu’elle quittait le village.

Jetons un coup d’œil à ses proches célèbres…

Son mari – Matthew Wolfenden

Charley photographié avec Matthew et leurs trois fils

Matthew est à Emmerdale depuis 2006

Matthew, 43 ans, est surtout connu pour avoir joué David Metcalfe dans Emmerdale.

L’acteur a endossé le rôle du fils d’Eric Pollard en 2006.

Matthew et Charley se sont rencontrés sur le tournage d’Emmerdale et ont commencé à se fréquenter un an après avoir rejoint la série.

En 2009, le couple s’est fiancé et l’année suivante a accueilli leur premier fils Buster dans le monde.

Le couple s’est brièvement séparé en 2013, mais deux ans plus tard, il s’est remis ensemble.

Ils ont accueilli leur deuxième fils Bowie en décembre 2015.

Puis en 2018, le couple s’est marié et plus tard, Charley a donné naissance à leur troisième fils Ace en 2019.

Son frère – Jamie Lomas

Charley photographié avec Jamie et sa sœur Cassie

Jamie est on/off à Hollyoaks depuis 2006

Mais tout le monde ne sait pas qu’elle est liée à la star du savon Jamie Lomas, 48 ​​ans.

Jamie a eu un certain nombre de rôles télévisés incroyables au fil des ans, mais il est sans doute mieux connu pour avoir joué Warren Fox sur Hollyoaks.

Il a rejoint le feuilleton Channel 4 en 2006, avant de partir en 2011. Il est ensuite revenu pendant un an en 2016, suivi de deux apparitions en 2018 et 2019.

L’acteur est revenu en 2020 et est depuis sur nos écrans en tant que méchant Warren.

Il a également joué des rôles dans Brookside, Coronation Street, Heartbeat, Casualty, EastEnders et Doctors.

Jamie, qui était auparavant marié à Kym Marsh de Corrie, et Charley partagent également une sœur appelée Cassie.