À l’intérieur de l’approche de tolérance zéro des Belges endurcis pour arrêter les traversées de petits bateaux à l’aide de drones, de caméras et de patrouilles

Les OFFICIELS en Belgique arrêtent les traversées de petits bateaux vers la Grande-Bretagne avec une approche de tolérance zéro qui fait honte à leurs homologues français.

Les flics gardant les ports belges et un littoral de neuf milles face à la Grande-Bretagne ont supervisé une réduction de 92% du trafic de personnes au cours des cinq dernières années.

La Belgique arrête les traversées de petits bateaux vers la Grande-Bretagne avec une approche de tolérance zéro Crédit : Steve Finn

Des villes de tentes abritant des migrants sont régulièrement démantelées sur la côte ouest de la Belgique Crédit : Reuters

Contrairement aux navires de la marine française qui escortent les bateaux de migrants jusqu’à ce qu’ils atteignent les eaux britanniques, les Belges ont intercepté les pneumatiques et arrêté tous à bord.

Un réseau sophistiqué de capteurs, de caméras, de barrières et de drones – soutenu par un avion de surveillance Frontex et des patrouilles de police – a arrêté les gangs criminels dans leur élan.

Des villes de tentes abritant des migrants sont régulièrement démantelées sur la côte ouest de la Belgique et toute personne considérée comme un immigré clandestin est immédiatement enfermée.

L’approche dure est supervisée par le chef de la police Nico Paelinck, à droite, qui a critiqué les dirigeants socialistes de Dunkerque pour leur incapacité à arrêter les migrants.

S’exprimant depuis le QG de la police dans la ville balnéaire de Koksijde, il a déclaré : « Les politiciens ici ne veulent pas la même situation que vous avez en France et sur l’île de Lampedusa en Italie.

« Nous savons que si les organisations criminelles voient qu’elles peuvent facilement lancer de petits bateaux à partir d’ici, nous les attirerons de toute l’Europe – et nous ne voulons pas que des gens se noient sur nos plages.

« Nous voulons éviter les campements illégaux qu’ils ont en France – donc dès que nous voyons une tente, nous la démontons, car si vous en autorisez une, vous en aurez 30.

« Le gouverneur ici est très fort là-dessus et nous n’avons actuellement aucun camp illégal.

« Nous pouvons voir que les gangs de passeurs évitent maintenant cette région, donc la politique fonctionne.

« Et nous visons à ce que l’ouest de la Belgique devienne une zone interdite aux passeurs. »

La ville balnéaire de La Panne se trouve juste de l’autre côté de la frontière avec la France et à environ dix miles de Dunkerque, où des centaines de migrants vivent dans des camps de fortune.

Il faut une heure pour atteindre les eaux britanniques depuis La Panne, mais la police n’a traité que quatre incidents de contrebande sur la côte ouest de la Belgique cette année.

Dans toute la Belgique, seulement 944 personnes ont été détectées en route vers la Grande-Bretagne l’année dernière, contre 12 848 en 2018.

Les statistiques contrastent fortement avec celles de la France – d’où 16 659 migrants se sont rendus en Grande-Bretagne depuis janvier.

Seulement 13 759 ont été interceptés sur la plage, contre 17 032 au cours de la même période l’an dernier.

Une fois que les migrants atteignent la Manche, les chiffres sont pires.

Seuls 511 bateaux ont été arrêtés jusqu’à présent cette année, contre 856 à la même période l’an dernier.

Les bateaux transportent en moyenne plus de 50 personnes par traversée et en transportent parfois jusqu’à 70.

Les responsables britanniques sont extrêmement frustrés que la police française ait du mal à faire face malgré un financement de 480 millions de livres sterling dans le cadre d’un accord anglo-français de trois ans conclu par le Premier ministre Rishi Sunak en mars.

La Belgique n’a reçu que 10 millions de livres sterling du ministère de l’Intérieur.

L’investissement de notre gouvernement a financé une douzaine de nouveaux drones, des véhicules de plage et du personnel de sécurité pour surveiller les caméras de vidéosurveillance.

M. Paelinck voit d’un mauvais œil le maire de Dunkerque Patrice Vergriete, 55 ans, qui a servi pendant des années pour le Parti socialiste français et fait maintenant partie du gouvernement du président Macron.

Le commissaire de police Christieaan de Ridder utilise des drones et des buggies des dunes pour réprimer les passeurs malfaisants Crédit : Chris Eades

Il a ajouté : « Je ne comprends pas pourquoi les Français ne font pas comme nous.

« Mais Dunkerque est dirigé par des socialistes. C’est la différence entre la gauche politique et la droite.

« Ici, nous sommes de droite et les maires ne veulent pas de camps illégaux sur leur territoire. Les gitans et les Roms ne sont pas non plus autorisés à camper ici.

« Nous exécutons ce que veulent les politiciens. Nous sommes déterminés à perturber les chaînes d’approvisionnement des passeurs parce qu’ils viennent ici d’Allemagne avec leur équipement nautique — gilets de sauvetage, bateaux, etc.

« Nous avons des patrouilles dans toute la région et nous perturbons également leur activité sur la plage en utilisant des drones, des buggys et des 4×4.

« Nous avons un avion Frontex qui passe le long de la côte la nuit et qui nous donne leurs positions.

« L’avion voit tout, des pistes aux tentes en passant par les voitures dans les dunes.

« Il compare les photos prises par l’équipage avec l’imagerie satellite de la zone pour repérer tout ce qui est nouveau. La cavalerie à cheval patrouille dans les dunes pendant la journée et nous avons des caméras et des capteurs de nuit.

« La grande différence entre ici et la France, c’est qu’on a 15 km de plage contre 200 ou 300 km. Ils ne peuvent pas utiliser de drones pour détecter les clandestins en raison de problèmes juridiques.

«De plus, lorsque les Français voient un petit bateau sur l’eau, ce n’est pas considéré comme une affaire de police, c’est de la recherche et du sauvetage et ils escorteront le bateau jusqu’aux eaux britanniques.

« Pour nous, nous interceptons le bateau et le ramenons en Belgique. Nous arrêtons les personnes à bord et analysons leurs téléphones portables afin de retrouver les trafiquants. Les migrants ont un jour pour décider de demander l’asile en Belgique ou de quitter le pays. Être illégal en Belgique est un crime.

« Les migrants savent qu’ils peuvent travailler au noir dans votre pays. Ici, ils ont besoin d’un permis de travail et les règles sont strictement appliquées.

« Vous devez avoir une carte d’identité en Belgique et si vous n’en avez pas, vous serez arrêté. En Angleterre, vous n’avez pas de carte d’identité et vous pouvez disparaître facilement. »

Son collègue, le commissaire de police Christiaan de Ridder, a déclaré que l’approche sensée avait été reproduite dans toute la Belgique.

Il a déclaré : « Ils ont sécurisé les ports de Zeebrugge et d’Ostende et ils ont sécurisé le port.

« Il y a des caméras, des rayons X, des chiens, des clôtures, des gardes de sécurité et des policiers.

« La seule façon d’entrer dans les ports est maintenant de monter dans un camion sur l’autoroute et d’espérer ne pas être détecté.

« Mais si vous êtes surpris en train d’essayer de vous faufiler dans le port, vous êtes arrêté et présenté à un juge.

« Nous avions l’habitude d’avoir des centaines de migrants essayant de se faufiler dans les ports la nuit et maintenant nous n’en avons plus. »

Le Sun On Sunday s’est rendu dans les villes balnéaires de Belgique et les seuls migrants trouvés se trouvaient dans un bâtiment bien entretenu de l’ancienne base de l’armée de l’air à dix minutes en voiture de la côte.

Le réfugié afghan Ibrahim Ahmadzai, auparavant agent de sécurité à l’ambassade britannique à Kaboul, a fui lorsque les talibans ont pris le pouvoir.

Il fait partie des quelque 300 personnes vivant au centre de Koksijde.

Il y est depuis près d’un an et a demandé l’asile en Belgique.

Ibrahim, 28 ans, a admis : « Il y a des gens au centre qui veulent voyager au Royaume-Uni. S’ils ne se plaisent pas ici, ils déchirent leur carte d’identité et partent en France.

« Ils ne peuvent pas prendre un bateau depuis la Belgique car la police et l’armée sont partout et sont très strictes. »

Les forces frontalières belges sont plus efficaces pour arrêter les petits bateaux que les Français, à une fraction du coût Crédit : Chris Eades