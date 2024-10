À l’intérieur de l’approche de Nina Magon pour concevoir une modernité avant-gardiste

Nina Magon, fondatrice du studio Nina Magon. Avec l’aimable autorisation de Nina Magon

Fondateur et directeur de Studio Nina MagónNina Magon, a transformé son œil moderne pour les intérieurs en un studio puissant gérant plus de 500 millions de dollars de projets. Magon propose des projets résidentiels, commerciaux et hôteliers luxueux et uniques, y compris une collection de produits de style de vie. Son esthétique audacieuse imprègne chaque création de son style signature en utilisant des éléments audacieux, des couleurs et une modernité intemporelle. Sa vaste gamme de clients va des clients résidentiels millionnaires et milliardaires aux grandes marques telles que Saks Fifth Avenue, Martha Stewart, Bergdorf Goodman et Balmain Paris, en plus d’un grand nombre de promoteurs partout dans le monde. Elle a été présentée plus d’un millier de fois dans des publications mondiales telles que Architectural Digest, ElleDécor, Interior Design Magazine, Hospitality Design Magazine, Luxe Magazine, House Beautiful, The RobbReport et Wall Street Journal, pour n’en nommer que quelques-unes.

Magon crée des espaces et des pièces particulièrement luxueux inspirés des cultures du monde, qui excitent les sens et offrent l’excellence à sa clientèle exigeante. Son parcours de design a été influencé par les voyages de sa famille dans le monde qui lui ont permis de s’immerger dans diverses esthétiques du design qui ont jeté les bases de son approche globale des intérieurs. Nina a commencé sa carrière en tant que compétitrice dans une émission de télé-réalité sur NBC intitulée American Dream Builders dans laquelle elle a affronté les 10 meilleurs designers de tout le pays et a fini comme demi-finaliste. « Au début de ma carrière, participer à l’émission American Dream Builders de NBC était un moment charnière. Cela a conduit à des opportunités telles que la conception du 51fifteen à Saks Fifth Avenue à Houston, où j’ai repoussé les limites du design de luxe moderne. Cette opportunité importante de concevoir un projet aussi prestigieux m’a permis de mélanger des éléments audacieux et modernes avec une sophistication intemporelle, ce qui a attiré l’attention de marques mondiales et de clients de premier plan, me propulsant vers de plus grands projets hôteliers, commerciaux et résidentiels à travers le monde. elle a expliqué.

Studio Nina Magón Studio Nina Magón

Nina Magon Studio est ancré dans un modernisme audacieux avec une touche de grandeur d’antan ; un équilibre que Magon qualifie de modernité avant-gardiste : « Je mélange harmonieusement des éléments modernes, des créations personnalisées et des pièces sélectionnées du monde entier pour créer des intérieurs à la fois intemporels et innovants. Chaque espace est conçu comme un voyage de découverte, avec des couches qui révèlent quelque chose de nouveau à chaque regard. Qu’il s’agisse de concevoir des espaces résidentiels ou commerciaux, j’aborde chaque projet avec une nouvelle perspective, en m’inspirant de mes voyages à travers le monde et en insufflant mon esthétique caractéristique d’opulence discrète. elle a partagé. « Mon cœur est également attiré par le design moderne et simpliste qui incarne un mélange harmonieux de forme et de fonction, célébrant la beauté du minimalisme tout en mettant l’accent sur l’essence de l’espace. Il élimine le superflu et invite à la clarté et à la tranquillité dans les environnements quotidiens. En privilégiant les lignes épurées, les palettes neutres et les matériaux utiles, cette esthétique favorise une atmosphère d’élégance discrète, où chaque élément répond à un objectif distinct, contribuant à un récit visuel cohérent et serein. Dans sa pureté, il transcende les tendances, offrant un attrait intemporel qui résonne avec ma sensibilité contemporaine.

Son approche de conception avant-gardiste met l’accent sur le mélange harmonieux de détails architecturaux classiques et d’éléments modernes, qu’il s’agisse de restaurer un espace historique ou de travailler sur une nouvelle construction. « Pour moi, un design intemporel signifie incorporer des caractéristiques durables telles que des menuiseries élégantes, des proportions équilibrées et des motifs traditionnels qui ne se démodent jamais, tout en modernisant l’esthétique globale avec des textures contemporaines, des lignes épurées et des matériaux innovants. Cette dualité permet à chaque projet de paraître à la fois intemporel et avant-gardiste. Dans les projets commerciaux, nous sommes généralement limités par les budgets, cependant, les projets résidentiels sont extrêmement émotionnels et doivent être traités avec un soin extraordinaire envers le client. Pour les espaces commerciaux, ma priorité est de créer des environnements qui non seulement reflètent l’identité d’une marque mais offrent également une expérience immersive qui captive ses clients. Je me concentre sur la conception d’espaces qui évoquent un sentiment de luxe et de sophistication tout en restant pratiques et fonctionnels.

Cocody Houston, conçu par Nina Magon. Studio Nina Magón

Dans les projets commerciaux, Magon adopte une approche audacieuse pour garantir que l’espace fasse forte impression tout en incorporant des éléments innovants tels que des meubles sur mesure, un éclairage de pointe et un aménagement spatial réfléchi qui améliore l’expérience utilisateur. Dans les projets résidentiels, son approche est très personnelle, en créant des espaces qui non seulement répondent aux besoins du client en matière de style de vie, mais évoquent également un sentiment de sophistication durable. « Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une structure existante, j’intègre des éléments de conception classiques qui confèrent un sentiment de permanence, tout en superposant simultanément des touches modernes pour garantir que l’espace soit frais et pertinent. En combinant des principes de conception intemporels avec une créativité avant-gardiste, je m’assure que chaque projet est à la fois fonctionnel pour aujourd’hui et élégant pour demain. Qu’il s’agisse d’un projet commercial ou résidentiel, mon objectif est de créer des espaces qui non seulement se démarquent mais restent intemporels tout en faisant continuellement avancer la conversation sur le design », a-t-elle partagé.

Et lorsque collaborer avec une marque sur une collection, Magon dit que c’est plus qu’une simple question d’esthétique, il s’agit de raconter une histoire et de promouvoir l’innovation en matière de design : « Mon processus commence par une recherche approfondie sur la philosophie de la marque, ses clients et là où je vois une opportunité unique, des produits percutants. À partir de là, je conçois en gardant à l’esprit mon esthétique de luxe moderne; mélangeant des textures, des formes et des matériaux qui reflètent à la fois ma philosophie de conception et la vision de la marque. Le résultat final est une collection distinctement sur mesure et réfléchie, tout en repoussant les limites du design pour les marques de luxe.

Ayant travaillé sur des centaines de projets, certains de ses projets préférés incluent le Nina Magon Lounge au sein de Zadok Jewelers à Houston, le 51fifteen à l’intérieur de Saks Fifth Avenue et la résidence BW à San Francisco. Chacun de ces projets a permis à Magon de prendre le contrôle créatif tout en mettant en œuvre ses visions uniques qui confèrent une sensation luxueuse et authentique à l’espace. «La résidence BW à San Francisco reste ma préférée. Ce fut une expérience profondément enrichissante de transformer une maison victorienne historique de la reine Anne en un espace de vie contemporain aux allures de galerie tout en préservant son charme d’origine. Le projet nous a permis de fusionner harmonieusement l’ancien avec le nouveau, en incorporant des œuvres d’art audacieuses et des matériaux modernes qui complétaient les détails architecturaux d’origine de la maison. Le résultat est une résidence saisissante qui témoigne de la beauté du mélange de l’histoire et des sensibilités du design moderne.

Studio Nina Magón Studio Nina Magón

Nina Magon Studio s’est étendu à une équipe de 22 designers, chacun apportant un large éventail de perspectives culturelles et des compétences uniques aux créations. Avec des designers de différents coins du monde travaillant tous ensemble dans un seul bureau, Nina Magon Studio est en mesure d’insuffler à ses projets des influences mondiales, enrichissant notre approche des constructions commerciales à grande échelle, des projets d’hôtellerie de luxe et des conceptions résidentielles sur mesure. Cette diversité permet à Magon d’aborder une grande variété de projets avec créativité et précision.

Magon attribue son succès à un engagement incessant envers la qualité, à une attention aux détails et à un défi constant à penser de manière globale et innovante. « Mon approche a toujours été de faire avancer le débat sur le design tout en restant fidèle à ma vision. Pour les nouveaux architectes d’intérieur, mon conseil est de rester fidèle à votre style mais de ne jamais avoir peur de sortir de votre zone de confort. Recherchez des projets qui vous permettent de grandir, d’apprendre et de travailler avec des clients qui correspondent à votre vision. Investissez dans une équipe qui soutient et améliore votre créativité, et ne faites jamais de compromis sur vos principes fondamentaux de conception », a-t-elle partagé.

Nina Magon Studio s’aventure désormais dans le design de yachts et d’avions tout en explorant l’idée de créer sa propre marque autonome dans le domaine du design de luxe.