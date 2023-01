À l’intérieur de l’appartement londonien de luxe de 12 000 £ par mois de Gordon Ramsay à Battersea Power Station

GORDON Ramsay a donné un aperçu de son appartement londonien de 12 000 £ par mois à Battersea Power Station.

Le célèbre chef, 56 ans, sa femme Tanya, 48 ans, et leurs enfants vivent dans l’appartement de luxe depuis février 2022.

Instagram/Oscar Ramsay

Jetons un coup d’œil à l’intérieur de l’appartement de luxe de Gordon Ramsay à Londres[/caption] Instagram/Oscar Ramsay

L’espace dispose d’un canapé bleu royal[/caption] Caractéristiques de Rex

Le couple a décidé de déménager ailleurs pendant que des travaux sont en cours dans leur manoir familial de 7 millions de livres sterling.

Au cours de la dernière année, ils ont jeté un coup d’œil à l’intérieur de leur tablette sur le compte Instagram de leur plus jeune fils, Oscar.

La page compte 312 000 abonnés impressionnants et est dirigée par ses sœurs aînées Tilly, 21 ans, et Holly, 23 ans.

Leur appartement, situé au sud-ouest de Londres, est absolument incroyable.

La cuisine et la salle à manger est un immense espace ouvert avec une vue incroyable sur la ville.

Il comprend une table grise élégante avec des chaises assorties.

Ils ont également un canapé bleu royal pour s’asseoir et se détendre.

Pendant ce temps, leur salle de bain a des murs carrelés bleu clair et bleu marine et un magnifique sol en marbre à chevrons.

Holly a partagé une adorable photo d’Oscar souriant dans le miroir avec une combinaison de licorne.

En mai de l’année dernière, The Sun a révélé en exclusivité que la rénovation du manoir de Gordon traînait depuis près d’un an maintenant, car les ouvriers devaient utiliser des outils portatifs.

La star de la télévision a obtenu un permis de construire en juillet dernier pour agrandir son sous-sol, y compris une chambre en suite, tout en transformant tout l’intérieur, dont une chambre parentale avec dressing, qui occupe tout un étage.

Gordon et Tanya se sont rencontrés en 1992 et se sont mariés quatre ans plus tard.

Ils partagent quatre enfants.

Leur aînée est Megan, 24 ans, suivie des jumeaux Holly et Jack, 23 ans, et Tilly.

Ils ont accueilli Oscar dans le monde en 2019.

Instagram/Oscar Ramsay

L’Instagram d’Oscar a donné un aperçu de leur magnifique appartement[/caption] Instagram/Oscar Ramsay

Oscar était tout sourire alors qu’il posait pour un clin d’œil sur un renne[/caption] Instagram/Oscar Ramsay

L’appartement a une salle de bain incroyable[/caption] Getty

Gordon est surtout connu pour être un chef célèbre[/caption]