À l’intérieur de l’anniversaire de Kym Marsh alors qu’elle célèbre avec la star de Strictly Janette Manrara

KYM Marsh a poursuivi ses célébrations exceptionnelles pour son 45e anniversaire en faisant la fête avec la star de Strictly Janette Manrara.

Les co-stars de BBC Morning Live se sont enflammées pour un délicieux repas à Londres hier soir où Michelle a été surprise par une interprétation de joyeux anniversaire et d’un gâteau.

Instagram/@jmanrara

Kym Marsh a organisé une soirée entre filles pour son anniversaire[/caption]

Janette, qui fait un segment de fitness sur Morning Live, a filmé la chanson sur Instagram avant que les copines n’aient une photo souriante avec leurs verres de vin.

Kym’s La plus grande surprise d’anniversaire est venue le week-end quand son petit ami Scott Ratcliff a proposé.

L’actrice de Michelle Connor a déclaré qu’elle était « sur la lune » après que le major de l’armée, 32 ans, lui ait demandé de l’épouser.

Instagram/@jmanrara

Elle a été surprise avec un gâteau[/caption]

Rex

Kym Marsh et Scott Radcliffe, un major de l’armée, sont engagés[/caption]

Elle a dit D’ACCORD!: « Je suis absolument sur la lune – je ne peux pas le croire. C’est la meilleure surprise d’anniversaire de tous les temps. Je n’arrête pas de sourire !

Kym et Scott se sont fréquentés en 2018 après avoir été présentés par leur ami commun Antony Cotton, qui joue Sean Tully.

L’actrice, qui s’est fait connaître dans Popstars et a connu un énorme succès dans Hear’Say, a déjà été mariée deux fois.

Elle était avec la star d’EastEnders Jack Ryder, de 2002 à 2009, et avec l’acteur de Hollyoaks Jamie Lomas de 2012 à 2014.

marsh_kym/Instagram

L’actrice et chanteuse a déclaré ce soir qu’elle était « sur la lune »[/caption]

Nouvelles de l’éclaboussure

Le couple à la fête d’anniversaire de Scott et Adam Thomas en 2018[/caption]

Caractéristiques de Rex

Kym, vu ici en 2001, était auparavant marié à Jack Ryder, une autre star du feuilleton.[/caption]

Getty – Contributeur

Elle a ensuite épousé Jamie Lomas – vu ici en 2011 – mais ils se sont séparés en 2014[/caption]





Kym a parlé pour la première fois de sa romance avec Scott dans OK !, où elle a une chronique hebdomadaire, en 2018.

Elle a déclaré: « C’est vrai, c’est que j’ai commencé à voir quelqu’un de nouveau ces dernières semaines. Il s’appelle Scott Ratcliff et il est major dans le régiment de parachutistes, et il vit et travaille beaucoup à l’extérieur.

Elle a eu le cœur brisé lorsqu’il a été affecté en Afghanistan pendant six mois, mais ensemble, ils ont fait fonctionner leur relation à distance.

Kym a déclaré en 2018: « C’est difficile, mais je sais que nous pouvons le faire fonctionner et tout ira bien. »