À l’intérieur de l’année mouvementée d’Amanda Owen après la séparation du mariage et un nouveau départ loin de Our Yorkshire Farm

AMANDA Owen a connu des montagnes russes d’une année, c’est le moins qu’on puisse dire, avec de nombreux hauts, ainsi que des bas – voici un retour sur ces moments.

La bergère du Yorkshire, 47 ans, est apparue pour la première fois sur les écrans aux côtés de son mari Clive, de leurs neuf enfants et animaux en 2018.

Les fans ont été captivés par les Owen clang et leur vie peu orthodoxe dans leur ferme des Yorkshire Dales.

Bien que les choses semblaient bien se passer à la ferme Ravenseat, ils ont rapidement pris une mauvaise tournure quand Amanda et son mari ont choqué les fans en apprenant que leur mariage de 22 ans était terminé.

La bergère du Yorkshire a annoncé la triste nouvelle à ses 517 000 abonnés sur Instagram.

Une déclaration du couple disait: «Clive et moi sommes tristes de confirmer que nous avons pris la décision difficile de nous séparer.

« Cela n’a pas été facile, mais nous croyons tous les deux que c’est le bon choix pour l’avenir de notre famille.

« Bien que nous ne soyons plus en couple, nous continuons à travailler à la ferme et à coparentalité ensemble, avec comme priorité numéro un le bonheur et le bien-être de nos enfants.

“Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien et demandons aux médias de bien vouloir respecter notre vie privée pendant que nous traversons cette période difficile.”

Et puis, quand nous avons pensé que les choses ne pouvaient pas empirer, les producteurs de Channel 5 ont confirmé que leur émission à succès Our Yorkshire Farm avait été supprimée pour de bon – laissant les fans dévastés une fois de plus.

Faisant l’annonce à l’époque, Daniel Pearl, rédacteur en chef de Factual chez Channel 5, a expliqué: «Les Owen sont devenus la famille d’agriculteurs préférée de tout le monde et des millions de personnes ont apprécié de regarder leur mode de vie unique.

Puis, en juin de cette année, le style parental d’Amanda a été critiqué et les services sociaux ont pris contact.

“Je ne me vois pas comme un parent parfait”, a-t-elle déclaré. « J’ai reçu un drapeau jaune des services sociaux… Je crois qu’il existe un juste milieu en laissant les enfants grimper aux arbres.

Mais les choses se sont rapidement calmées, en août, Amanda a partagé d’adorables clichés d’elle profitant de la canicule avec sa progéniture.

Après sa séparation d’avec son mari, Clive Amanda a été bientôt réunie avec lui.

Les ex ont fait front commun pour soutenir leur fille Raven alors qu’elle obtenait son diplôme.

La star de la télévision a partagé des clichés de cette journée spéciale avec la légende : “La pluie n’allait pas ébranler le moral de qui que ce soit en cette journée vraiment spéciale.”





Plus tard, elle a posté une photo de son fils Reuben et a écrit: “Fier de ces deux [Reuben and Raven] dans une égale mesure. Oui, en effet, ils portent certainement des chapeaux différents mais sont tous les deux sans aucun doute de première classe.

Alors que Our Yorkshire Farm est arrivé à Amanda et Clive ont tourné une nouvelle page, car Clive a sa propre émission sur Channel 5 à ses côtés et le fils aîné d’Amanda, Reuben.

La maman de neuf enfants a également décroché sa propre émission télévisée en six épisodes intitulée Amanda Owen’s Extraordinary Farming Lives qui débarquera sur Channel 4 en 2023.

