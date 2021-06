À l’intérieur de l’anneau d’acier G7 de 30 millions de livres sterling de Biden avec des navires de guerre, The Beast et 400 agents des services secrets surveillant chacun de ses mouvements

À L’INTÉRIEUR de l’anneau d’acier G7 de 30 millions de livres sterling de Joe Biden avec des navires de guerre, The Beast et 400 agents des services secrets surveillant chacun de ses mouvements.

Les forces armées ont été mobilisées pour aider la police alors que les dirigeants mondiaux, leur entourage et des milliers de manifestants descendent pour le sommet de trois jours à Carbis Bay.

Sommet

Le personnel atterrit sur la plage de Carbis Bay depuis des structures gonflables tôt mardi matin[/caption]

Reuters

Le président américain Joe Biden devrait arriver à Cornwall mercredi et y rester pendant toute la durée du sommet[/caption]

Getty

Le navire de croisière MS Silja Europa à Falmouth Docks, qui devrait abriter des centaines de membres du personnel de sécurité pendant le sommet du G7[/caption]

Reuters

Des policiers passent devant le château de Tregenna[/caption]

SWNS

Les résidents devront fournir deux pièces d’identité pour passer les points de contrôle qui ont été dispersés dans toute la région[/caption]

Greg Martin / Cornouailles en direct

Le navire de patrouille de la Royal Navy HMS Tyne éclipse St Ives avant le sommet du G7[/caption]

Le HMS Northumberland, une frégate de type 23, sera positionné au large des côtes et utilisera son système radar pour aider la police à identifier les menaces potentielles provenant des airs et de la mer.

Plus de 50 voitures de luxe et 400 agents des services secrets ont atterri à la base aérienne de St Mawgan près de Newquay avant l’arrivée de Biden mercredi.

Un système de radar multifaisceaux agile Giraffe a été déployé, capable d’identifier et de suivre des cibles tout en assurant une surveillance côtière.

Et il y aura 15 chiens et maîtres-chiens de recherche d’explosifs de l’armée opérant sous commandement de la police.

Des séquences vidéo ont émergé de deux hélicoptères Sea King et trois Osprey planant au-dessus des Cornouailles et du Devon alors qu’ils effectuaient des essais sur la route du président Biden de la base aérienne au Tregenna Castle Resort à St Ives.

L’espace aérien au-dessus de Cornwall est en grande partie fermé – mais les flics se réservent la possibilité de déployer l’un de leurs 18 drones si nécessaire.

En plus de cela, quelque 1 000 policiers séjourneront sur un paquebot de croisière dans le port de Falmouth et dans des camping-cars garés à la base de la RAF à Newquay.

Il avait été rapporté que le leader mondial devait laisser la méga-voiture Cadillac «The Beast» dans son pays natal, craignant qu’ils ne se retrouvent coincés dans les routes étroites et sinueuses du comté rural.

JOE POUR LE LANCEMENT

Il a maintenant été révélé qu’ils avaient été transportés au Royaume-Uni dans un Boeing C-17 Globemaster III avant l’arrivée d’Air Force One.

Les Cadillac de 1,1 million de livres sterling spécialement construites ont toutes deux des fenêtres pare-balles de cinq pouces d’épaisseur capables de résister à une attaque nucléaire, biologique ou chimique.

Enfermés dans une armure balistique et pesant environ neuf tonnes, chacun contient une cabine scellée avec une alimentation en oxygène et des poches de sang correspondant au type de Biden en cas d’urgence médicale.

Toute personne assez idiote pour saisir les poignées de porte des voitures sans autorisation peut s’attendre à être frappée par un choc de 120 volts délivré sur simple pression d’un interrupteur de ceux à l’intérieur.

Une série de beau temps et l’assouplissement des restrictions de verrouillage ont signifié que tous les hôtels et B&B situés dans un rayon de 30 miles du sommet ont été réservés par les vacanciers.

Des images ont fait surface de caravanes obstruant l’A30 lundi, laissant une grande partie de la route le long de la frontière Devon-Cornwall paralysée par la circulation.

Les fourgons récréatifs américains – certains de la taille d’un semi-remorque – peuvent accueillir jusqu’à huit personnes et sont équipés de la télévision par satellite et d’autres commodités chaleureuses.

L’entreprise qui les a embauchés – certains à raison de 2 500 £ par semaine – a interdit aux services secrets de les conduire et a fourni leurs propres chauffeurs.

Les dirigeants du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis se réunissent à Cornwall pour le sommet annuel du G7 ce vendredi et devraient discuter des dons de vaccins Covid aux pays en développement et d’un taux d’imposition mondial de 15%.

Twitter/@Abolir_TV

Deux hélicoptères Osprey garés sur St Michael’s Mount près de Penzance[/caption]

Sommet

Gros plan d’un hélicoptère Osprey du Corps des Marines des États-Unis (USMC)[/caption]

Pennsylvanie

Un homme faisant de la plongée avec tuba au large de la côte à Carbis Bay[/caption]

Paul Jacobs/photoexclusive.com

Des barrages routiers, similaires à ceux utilisés sur le pont de Londres à la suite d’une vague d’attentats terroristes, ont été déployés à Carbis Bay[/caption]

Les véhicules devraient être conduits à l’hôtel Tregenna où le président Biden séjournera pendant trois jours.

Des pilotes américains ont également été aperçus en train de s’entraîner à faire atterrir un hélicoptère – connu sous le nom de Marine One lorsque le président américain est à bord – sur le parcours de golf du château de Tregenna lundi soir.

D’autres jets ont été vus traçant la route que prendra Air Force One à son arrivée à l’aéroport de Newquay plus tard cette semaine.

Hier soir, trois avions de la marine américaine Osprey ont également été aperçus en vol stationnaire au-dessus de Haldon Hills près d’Exeter, puis de Carlyon Bay et enfin au château de Tregenna.

L’avion a été amené par le Boeing C-17 Globemaster III de l’US Air Force et débarqué dimanche sur la base aérienne de la Royal Navy à Culdrose, près de Helston.

Dans le cadre d’un renforcement de la sécurité avant la réunion de vendredi, la police a fermé jusqu’à 30 ponts sur l’A30 – l’une des principales routes menant à Cornwall.

Qu’est-ce que le Sommet du G7 ? Aussi connus sous le nom de Groupe des Sept, ces pays sont sept des plus grandes économies du monde. Ensemble, ils représentent plus de 62 % de la richesse nette mondiale (280 000 milliards de dollars). Le groupe a été fondé au début des années 1970 alors que les sept pays discutaient de leurs préoccupations concernant l’effondrement de l’industrie pétrolière. Depuis lors, 43 sommets ont eu lieu à travers le monde alors que les membres discutent de tout, de l’environnement à l’économie. Le groupe était auparavant connu sous le nom de G8 et comptait la Russie parmi ses membres, mais la Russie a été exclue depuis l’annexion de la péninsule de Crimée à l’Ukraine début 2014.

Un barrage de clôtures en acier a été planté autour du château de Tregenna, car de nombreuses routes et sentiers restent fermés jusqu’à 21 jours.

Un avis se lit comme suit : « Il est nécessaire d’atténuer le danger pour le public ou les dommages causés à la route (à la suite d’incidents) pouvant découler de l’organisation d’un événement ayant lieu à Carbis Bay. »

Les résidents vivant à proximité du lieu de la réunion devront présenter deux pièces d’identité pour être autorisés à passer les points de contrôle.

Devon et la police de Cornwall s’attendent à des manifestations ce week-end de la part de groupes comme Extinction Rebellion.

Plus de 6 500 policiers des forces armées du Royaume-Uni devraient être déployés lors du sommet.

Un porte-parole de la police pour la planification du G7 a déclaré: «Nous déploierons plus de 6 500 officiers et employés pour cet événement et nous soutenons une vaste gamme d’entreprises et de fournisseurs locaux dans le cadre de nos vastes arrangements logistiques.

«Cela comprend l’utilisation de plus de 4 000 chambres dans près de 200 sites à travers le Devon et les Cornouailles, qui soutiendront les communautés locales et accueilleront les policiers et le personnel déployés à travers le Royaume-Uni.





« Afin de sécuriser davantage de capacités essentielles, nous avons examiné un certain nombre d’options et récemment convenu d’embaucher le MS Silja Europa, exploité par Tallink ; en tenant compte des impacts sur l’environnement, la communauté, les besoins opérationnels et ceux de nos officiers et de notre personnel.

«Le navire restera statique, amarré à Falmouth, utilisé pendant une période de 10 jours, avec uniquement l’hébergement, la restauration et d’autres installations essentielles en service.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les armateurs, les autorités portuaires et les partenaires de la santé pour garantir l’utilisation en toute sécurité de cet hébergement. Ceux qui restent à bord suivront strictement toutes les directives de sécurité Covid applicables, renforcées par des tests quotidiens – conformément au personnel restant dans tous les autres sites d’hébergement de la zone de force. »