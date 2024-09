À l’intérieur de l’ancienne résidence de Meghan Markle à Toronto, d’une valeur de 1,4 million de dollars

Meghan Markle vivait la grande vie à Toronto avant que le prince Harry ne lui fasse un coup de foudre.

Lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont commencé à sortir ensemble en 2016, Markle vivait dans une maison de 1,4 million de dollars dans la ville la plus peuplée du Canada pendant qu’elle tournait « Suits » pendant plusieurs saisons.

La propriété – que Markle, 43 ans, aurait louée pendant deux ans avec ses chiens, Bogart et Guy, auprès de la styliste Elizabeth Cabral – comprend trois chambres, deux salles de bains et une cuisine de chef avec coin repas qui donne sur une cour arrière privée, parfaite pour se divertir et se détendre.

Meghan Markle avait une somptueuse demeure de célibataire à Toronto lorsqu’elle a commencé à sortir avec le prince Harry. AFP via Getty Images

La duchesse de Sussex vivait dans une maison de 1,4 million de dollars au Canada. Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

Elle y a séjourné pendant le tournage de plusieurs saisons de « Suits ». Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

La maison dispose de trois chambres et de deux salles de bains. Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

La maison récemment rénovée est dotée d’une porte d’entrée de couleur Tiffany & Co., d’un parquet à larges planches, d’un sous-sol modernisé et d’un garage pour deux voitures avec un chargeur Tesla.

En 2022 entretien avec The CutMarkle a qualifié sa maison de « calme et apaisante » et a déclaré qu’elle « se sentait libre ».

Selon un annonce pour la maisonil est situé à proximité de deux stations de métro, de cinq épiceries, d’excellentes écoles, d’une patinoire, de parcs et d’un centre communautaire.

Harry, 40 ans, venait de Londres pour rendre visite à l’ancien élève de « Suits » dans la maison située au cœur du village de Seaton à Annex deux fois par mois au début de leur relation.

Il dispose également d’une cuisine de chef avec coin repas. Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

La cuisine donne sur une cour arrière privée, parfaite pour recevoir et se détendre. Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

La résidence dispose d’un salon spacieux avec un parquet en planches larges. Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

Dans une interview accordée à The Cut en 2022, Markle a qualifié sa maison de « calme et apaisante » et a déclaré qu’elle lui faisait « se sentir libre ». Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

« Meg était ravie de me montrer sa vie, ses chiens, sa petite maison, qu’elle adorait », a écrit le prince dans ses mémoires à succès, « Spare ».

En 2017, Markle a déménagé au Royaume-Uni pour être avec le fondateur d’Invictus Games et le couple s’est marié l’année suivante.

L’année suivant le déménagement de la mère de deux enfants de l’autre côté de l’Atlantique, les propriétaires de la maison de Toronto l’ont vendue pour 1,6 million de dollars. Plus récemment, la résidence de Toronto a été vendue pour près de 1,9 million de dollars en août.

La mère de deux enfants a loué la maison pendant deux ans. Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

La maison est située à proximité de deux stations de métro, de cinq épiceries, d’excellentes écoles, d’une patinoire, de parcs et d’un centre communautaire. Unique Vtour/Freeman Real Estate / MEGA

Le duc de Sussex venait rendre visite à Markle chez elle à Toronto deux fois par mois lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble. Getty Images

Les Sussex sont restés au Royaume-Uni jusqu’en janvier 2020, date à laquelle ils ont annoncé qu’ils quittaient la famille royale et déménageaient en Amérique du Nord.

Harry et Markle vivent désormais dans un magnifique manoir de style toscan de 14 millions de dollars à Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants : le prince Archie, 5 ans, et la princesse Lilibet, 3 ans.

La maison de 18 000 pieds carrés du couple comprend neuf chambres, 16 salles de bains, une piscine, un court de tennis, une maison d’hôtes à deux lits, une roseraie et un cottage pour enfants.