À l’intérieur de l’amour tragique de la veuve de Gary Speed ​​​​avec son deuxième mari qui l’a aidée à passer à autre chose après avoir “eu du mal à se lever du canapé”

APRÈS avoir perdu son mari Gary en 2011, Louise Speed ​​a déclaré qu’elle “fonctionnait juste” et pensait qu’elle n’aimerait plus jamais.

Tragiquement, l’homme qui a changé cela – le deuxième mari Quinton Bird – lui a été cruellement enlevé après avoir perdu sa bataille contre le cancer du cerveau.

Louise a retrouvé l’amour avec Quinton Bird Crédit : Facebook

Le mari Gary s’est suicidé en 2011 Crédit : PA : Association de la presse

Le promoteur immobilier de 53 ans est décédé l’été dernier, a-t-il révélé cette semaine. Sa famille dit qu’il a été diagnostiqué avec le cancer agressif il y a deux ans.

Le double chagrin est survenu six mois seulement après que le couple s’est marié, en décembre 2021, lors d’une cérémonie romantique au château de Peckforton dans le Cheshire.

Dans une interview marquant le dixième anniversaire de la mort de Gary d’un suicide présumé, peu de temps avant le mariage, Louise a révélé comment elle avait construit un “corps d’armure” après la tragédie mais avait finalement trouvé le bonheur dans sa nouvelle relation.

Elle a admis que la perte de son amour d’enfance, à l’âge de 41 ans, l’avait laissée dévastée, en colère et incapable de se lever du canapé.

“J’étais seul. Quiconque perd quelqu’un vous en parlera. Il ne s’agit pas d’avoir quelqu’un avec qui ne rien faire, si cela a du sens », a-t-elle déclaré au Daily Mail.

“Si je suis honnête, j’avais l’habitude de penser que j’étais bien tout seul jusqu’à ce que je n’aie plus le choix. Tout m’est venu d’un seul coup. La douleur, la solitude, l’abandon, la dévastation, le choc, la douleur. Il s’agissait de passer au travers dans les premiers jours.

Louise, 52 ans, qui a commencé à fréquenter la future star du football Gary alors qu’elle n’avait que 15 ans, et Quinton avaient une famille recomposée.

Elle a eu deux fils – Thomas, maintenant âgé de 25 ans, et Edward, 24 ans – avec Gary, tandis que Quinton était père de trois enfants.

Louise et Quinton se sont mariés en décembre 2021 Crédit : Charlotte Elise Weddings and Events Ltd

Ils se sont mariés 10 ans après la mort de Gary

C’est Thomas qui a d’abord aidé Louise à sortir de son chagrin dévorant après la mort de Gary dans leur maison du Cheshire, demandant à un voisin de venir s’asseoir avec elle.

Cela s’est avéré être la première étape pour qu’elle quitte la maison et voit d’autres personnes.

Pendant deux ans, Louise avait eu du mal à se lever du canapé et avait consommé de l’alcool pour engourdir la douleur.

Elle a admis que les garçons, qui n’avaient que 14 et 13 ans lorsqu’ils ont perdu leur père, n’avaient qu’une “demi-mère”.

Elle a décrit la mort de son amour d’enfance comme “comme être dans le pire cauchemar possible” et craignait que “rien ne se passe plus jamais bien”.

“Je serais allongée sur le canapé tous les soirs après 18 heures – je regardais juste quelque part et j’étais juste là”, a-t-elle déclaré au Mail.

“Je traînais dans la vie, je fonctionnais juste. Si j’avais pu être quelqu’un d’autre en dehors de moi, pendant longtemps, je l’aurais pris avec plaisir.”

Elle a finalement demandé des conseils en cas de deuil et a commencé à faire face à la mort de Gary – bien qu’elle ait révélé qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour abandonner la colère qu’elle ressentait envers lui.

Une enquête a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour déterminer si la mort de Gary était un suicide intentionnel ou un «geste dramatique» qui a mal tourné.

Louise a dit que ce n’est que lorsqu’elle a relâché cette colère qu’elle s’est sentie “un peu vulnérable”, car cela l’avait gardée forte.

“Vous devez recommencer à ressentir de vraies émotions”, a-t-elle expliqué. “Si vous ne le faites pas, vous n’avancez pas.”

Un nouvel amour brise ‘l’armure’

Louise et Quinton étaient partenaires d’affaires Crédit : Facebook

Bien que Louise n’ait pas parlé publiquement de sa relation avec Quinton, elle a révélé qu’elle avait retrouvé l’amour en 2021, ajoutant : “C’est un cliché mais le temps est un guérisseur même si cela prend des années.

“J’ai appris que la vie peut redevenir belle, redevenir belle.

“Je me suis retrouvé et les garçons ont retrouvé toute leur mère.”

Bien qu’elle ait dit qu’elle pensait toujours à Gary “tous les jours”, sa romance avec Quinton l’a sans aucun doute aidée à faire face à son chagrin et à passer à autre chose.

En tant que co-directeurs de Bow Property Development à Chester, le couple était partenaire commercial depuis six ans avant leur mariage en 2021.

Louise portait une robe en dentelle blanche avec des détails complexes sur les manches et le train pour la somptueuse cérémonie et le couple a été photographié dans une pièce décorée d’hortensias blancs et de roses.

L’ami proche de Gary, Alan Shearer, était parmi les invités du grand jour.

Mais quelques mois plus tard, Louise était de nouveau plongée dans le chagrin.

L’été dernier, la fille de Quinton, Claudia, 17 ans, a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour la recherche sur les tumeurs cérébrales en l’honneur de son père, décédé le 25 juin.

Le mois suivant, son père Roy a rendu hommage à son fils après un événement de collecte de fonds pour l’organisme de bienfaisance dans le Nord-Est.

Il a écrit: “[My wife] Jenny et moi avons eu la chance d’avoir deux fils attentionnés et généreux qui sont devenus des pères merveilleux et des individus qui travaillent dur… Perdre l’un d’eux à un si jeune âge est au-delà des mots.

“Grâce à Quinton, Jenny, Justin, nos six beaux petits-enfants, nos deux belles-filles et moi nous retrouvons avec une richesse de souvenirs magnifiques et extraordinaires.”

Tragiquement, avant son mariage avec Quinton, Louise a révélé sa peur de subir le chagrin de la perte une deuxième fois.

“J’ai tendance à porter une armure autour de moi tout le temps, si je suis honnête, pour ne plus être blessée”, a-t-elle déclaré.

« Je ne sais pas si ce corps d’armure s’est développé au fil du temps ou si je l’ai délibérément mis à un moment donné. Tout ce que je sais, c’est qu’il existe maintenant et qu’il ne l’était pas il y a 10 ans.

« Je veux juste me protéger de la vie. Je ne veux plus jamais ressentir ou revivre quelque chose comme ça.

Quinton et Louise avec leurs enfants sur la photo postée par Claudia Crédit : GoFundMe

Le premier grand club de Gary était Leeds United Crédit : Getty

Louise et ses fils à Leeds Utd Ground Elland Road, peu de temps après sa mort Crédit : Action Images – Reuters