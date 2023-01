À l’intérieur de l’amitié de Lana Jenkins de Love Island avec la «vraie princesse Disney» Michelle Keegan

MICHELLE Keegan a déjà soutenu Lana Jenkins de Love Island en ligne et maintenant la célèbre maquilleuse a tout révélé sur leur amitié.

Lana, 25 ans, a déclaré au Sun que l’ancienne star de Coronation Street était comme une “vraie princesse Disney”.

La star de Love Island, Lana Jenkins, a tout révélé sur son amitié avec la télé Michelle Keegan

Michelle a soutenu Lana en ligne

Le couple s’est rencontré et est devenu copain alors qu’il travaillait sur le drame de Michelle’s Sky, Brassic.

Lana, de Luton, a déclaré: “Michelle est un rêve absolu, elle est magnifique. Elle est comme une vraie princesse Disney.

“C’est une personne tellement incroyable à l’intérieur comme à l’extérieur.”

Michelle a partagé un message de soutien après que Lana a été annoncée dans le cadre du casting de Winter Love Island lundi.

Elle a partagé en ligne le cliché officiel de la villa de son copain et a écrit: “Alors, notre fille Lana va dans la villa @loveisland. Vraiment l’une des filles les plus gentilles que vous rencontrerez jamais. Va et casse-le chéri.

Lana a également travaillé sur So Awkward de CBBC, c’est ainsi qu’elle a rencontré son ex-petit ami, Owen Warner.

Elle est sortie avec la finaliste de I’m A Celebrity et la star de Hollyoaks en 2020.

Elle était également figurante dans la comédie ITV Benidorm alors qu’elle n’avait que six ans.

Lana a ri: «C’était le tout premier épisode, c’est littéralement si vous clignez des yeux, je vais vous manquer.

«Mais c’est comme un peu moi et ma petite sœur juste dans une file d’attente quelque part. Nous le regardons parfois pour rire.

“Je pense que tout le monde à l’extérieur sera absolument enthousiaste pour moi.

«Mes proches, ma famille et mon meilleur ami, ils étaient tous absolument ravis et ils organiseront des fêtes quand ça commencera et des trucs comme ça.

“J’ai eu une vie incroyable avant Love Island et je suis sûr que j’aurai une vie incroyable après et je ne pense pas avoir trop d’attentes.”

Pendant ce temps, Lana a partagé comment elle espère guérir son cœur dans la villa Love Island après sa séparation d’Owen il y a deux ans.

S’exprimant quelques jours avant d’entrer dans la villa ITV2, Lana a déclaré: «J’ai eu un chagrin qui était ma dernière relation, mais je pense que le fait d’en sortir a fait de moi une personne meilleure et plus forte.

“Je ne pense donc pas nécessairement qu’une mauvaise rupture soit une mauvaise chose à long terme.

« Nous avons tous les deux continué notre vie.

“Il ne regardera probablement pas, parce que je ne le regarderais pas s’il était là-bas.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait regardé Owen atteindre la finale de I’m A Celebrity, elle a ajouté : « C’est juste un peu bizarre. Je pensais juste que tu savais quoi, pas aujourd’hui.

“C’est un peu bizarre de regarder son ex une heure à la télé tous les soirs.”

Love Island commence lundi prochain à 21h sur ITV2.

Lana a déclaré: "J'avais une vie incroyable avant Love Island et je suis sûre que j'aurai une vie incroyable après"