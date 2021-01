On pense que les tensions croissent entre la princesse Mary et sa belle-sœur, la princesse Marie – l’amertume menaçant lentement d’exposer les fissures dans la famille royale danoise.

La relation entre Mary, née en Australie – qui a épousé le prince Frederik du Danemark en 2004 – et sa belle-sœur, se serait rapidement dégradée ces derniers mois.

On pense que l’attitude glaciale à l’égard de chacun d’eux a commencé lorsque Marie, née en France – l’épouse du frère cadet de Frederik, le prince Joachim – a exprimé ses plaintes concernant le déménagement permanent de sa famille à Paris cette année.

Joachim a souffert d’une maladie mortelle en juillet alors qu’il étudiait dans une école militaire en France lorsque des médecins ont trouvé un caillot de sang mortel sur son cerveau.

Mais les sourcils ont été soulevés après que Frederik a rendu visite à son frère dans sa résidence française Château de Cayx avec Mary nulle part.

Les tensions se sont accrues entre la princesse héritière Mary (deuxième photo à droite avec son mari Frederik) et la princesse Marie (à gauche avec son mari Joachim)

La princesse Mary a quant à elle célébré Noël avec juste son mari et ses enfants – la famille royale suggérant que la décision n’avait pas grand-chose à voir avec les règles du COVID-19 sur les petits rassemblements.

Les tensions récentes font suite à des spéculations rapportées pour la première fois par Daily Mail Australia en 2015, la princesse Mary s’était éloignée de sa propre famille Down Under.

Un porte-parole de la Maison royale danoise à l’époque a nié toute rupture.

La famille du prince Joachim avait temporairement déménagé à Paris au début de 2019 alors que le royal participait au programme d’entraînement militaire très intensif de six jours par semaine.

Il devait rentrer au Danemark d’ici la fin de 2020, mais après sa peur de la santé, il a décidé de rester et a pris le rôle d’attaché à la défense à l’ambassade du Danemark à Paris.

La princesse Marie a déclaré en juillet que la décision de rester en France n’était pas entièrement la leur.

‘Non. Ce n’est pas toujours nous qui décidons. Je pense que c’est important de savoir », a déclaré la princesse française au magazine danois See and Hear.

«J’ai adoré vivre au Danemark. Le Danemark est un pays vraiment merveilleux. Tout fonctionne bien et il n’y a pas beaucoup de problèmes.

Les commentaires de la princesse Marie ont depuis été comparés à l’interview explosive de Meghan Markle en Afrique du Sud lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne faisait pas face à la vie royale.

On pense que la relation s’est détériorée après que la princesse Marie, mariée au prince Joachim, se soit plaint d’avoir à déménager sa famille à Paris (photo de la princesse Mary et de la princesse Marie avec la reine Margrethe du Danemark et leurs enfants)