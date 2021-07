New Delhi: La star de Bollywood, Janhvi Kapoor, semble manquer ses glorieuses vacances à la plage car récemment, elle a partagé quelques photos époustouflantes de ses vacances majestueuses avec ses amis. Jeudi, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager une série de photos sur le thème tropical afin de partager sa nostalgie avec les fans. Sur les photos, Janhvi est vue dans des tenues chics et bohèmes s’amusant avec ses amis les plus proches. Si elle le pouvait, nous parions qu’elle remonterait le temps à ces doux moments.

Elle a sous-titré le post en disant « feu de forêt de fleurs sauvages » qui a vraiment résonné avec les jours de plage ensoleillés que l’actrice a appréciés pendant ses vacances.

Découvrez son album photo de vacances:

L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor est très active sur les réseaux sociaux et nous a divertis tout au long de la pandémie avec ses superbes publications sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de vidéos de danse ou de photos de ses séances photo.

Elle est la fille de la défunte actrice légendaire Sridevi et du producteur de Bollywood Boney Kapoor.

Sur le plan professionnel, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur « Roohi ». Le film mettait en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma. Le film a reçu un accueil chaleureux de la part des uns et des autres. De plus, son numéro de danse énergique ‘Nadiyon Paar’ est devenu un succès instantané auprès des masses. On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.