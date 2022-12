À l’intérieur de l’adorable Noël familial de la star de Coronation Street, Brooke Vincent, alors que les enfants posent en pyjama assorti

La star de CORONATION Street, Brooke Vincent, a donné aux fans un rare aperçu de son adorable famille à Noël avec ses garçons et son fiancé Keen Bryan.

Brooke, qui joue Sophie Webster sur Corrie, a donné naissance à son premier enfant, Mexx, en 2019 et à son deuxième fils, Monroe, l’année dernière.

Adorable Monroe était à l’image de sa maman dans une vidéo de la famille avec leurs cousins ​​tous vêtus de pyjamas assortis sur Boxing da.

Le tot a été vu se précipitant sur le canapé à côté d’un arbre de Noël alors que son père tentait désespérément de rassembler les enfants pour une photo de famille.

Ils ont eu plus de succès la veille de Noël lorsque Brooke a partagé de jolies photos de ses fils vêtus de barboteuses à rayures et de chemises blanches.

Brooke s’est fiancée à son partenaire Kean Bryan, 26 ans, plus tôt cette année.

Elle a récemment commencé à vendre certains de ses vieux vêtements pour moins de 5 £ en ligne pendant qu’elle fait une pause dans les célèbres pavés.

Mais la star a également fait allusion à un retour d’acteur.

La favorite de Coronation Street n’a pas été vue à l’écran depuis qu’elle est partie pour avoir son premier enfant, Mexx, en 2019.

Après avoir eu son deuxième fils, Monroe, l’année dernière, Brooke a évoqué la possibilité de revenir au théâtre plus tôt cette année.

Elle a dit à Vicky Pattison sur son podcast The Secret To… : “Les garçons ont besoin de moi à la minute.

«Je n’ai pas l’engagement en moi de dire à Corrie« laissez-moi revenir ».

“Corrie était et est toujours très occupée quand on est occupé et ça me fait rire parce que je sais que tout le monde a des enfants.

“Mais je me dis : j’ai des enfants donc je ne peux pas venir à ce moment-là. J’ai des enfants.