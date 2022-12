À l’intérieur de l’acteur de Tiger 3 Salman Khan fête d’anniversaire de la mère de Salma: Helen, Arpita Khan et Alvira font tomber la maison avec des chansons emblématiques de la reine de la danse

Salma Khan, la mère de l’acteur de Tiger 3, Salman Khan, a eu un an de plus et a célébré son 80e anniversaire avec sa famille. Arpita Khan et sa belle-mère Helen faisaient partie des célébrations. La chanteuse Harshdeep Kaur a partagé une série de photos joyeuses de la fête sur ses réseaux sociaux. Elle a sous-titré les photos comme suit : “C’était si spécial de jouer pour la charmante Salma Khan Ji lors des célébrations de son 80e anniversaire !” Les plus adorables @arpitakhansharma & Alvira étant des hôtes incroyables, j’ai eu l’impression de faire partie de la famille. Rencontrer également Helen ji et la faire danser sur ses chansons légendaires était la cerise sur le gâteau (emoji au visage de cœur) Reconnaissant pour tout l’amour et la chaleur (emojis au cœur rose et rouge).

Dans la première photo, Harshdeep a posé avec Salma et dans la prochaine actrice vétéran, Helen a été vue en train de danser sur ses chansons légendaires. Harshdeep a également posé avec la sœur de Salman, Arpita. Tout le monde a été vu portant des tenues noires.

Un regard sur les photos de Harshdeep Kaur –

Salma est la première épouse du scénariste Salim Khan et la mère de Salman Khan, Arbaaz et Sohail. Helen dans la seconde épouse de Salim. Salman Khan est à la mode sur le nouvelles de divertissement.

Sur le plan du travail, Salman a annoncé la fin de Kisika Bhai Kisiki Jaan alors qu’il partageait une image inédite des décors du film. Il a sous-titré le message comme suit: « Shoot enveloppé! “#KisikaBhaiKisikiJaan arrive #Eid2023”.’ Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan est réalisé par Farhad Samji et produit par Salman Khan Films. Outre Salman, le film mettra également en vedette Venkatesh, Pooja Hegde, Palak Tiwari, Jagapathi Babu et Shehnaaz Gill dans des rôles importants. Le film sortira en salles en 2023. Salman a également Tiger 3 avec Katrina Kaif et a fait une apparition dans Pathaan de Shah Rukh Khan.