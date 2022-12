À l’intérieur de l’accord qui a libéré Griner mais a laissé Whelan en Russie

Le président américain Joe Biden avait déjà personnellement informé Cherelle Griner que sa femme était libérée de sa détention russe lorsque des aides sont arrivées avec plus de nouvelles : Brittney Griner était maintenant en sécurité hors de Russie – et au téléphone.

“C’est Joe Biden”, a déclaré le président lorsque l’appel a été corrigé. « Bienvenue, bienvenue chez nous ! »

Près de 10 mois après l’arrestation de Brittney Griner dans un aéroport de Moscou, le moment jubilatoire dans le bureau ovale de jeudi a représenté l’aboutissement de négociations prolongées et frustrantes et une décision douloureuse qui a laissé un autre Américain détenu déçu et se demandant quel pourrait être son sort.

Lors de conversations sur un éventail de canaux gouvernementaux, les responsables russes ont été clairs avec leurs homologues américains : ils libéreraient Griner – et seulement Griner – en échange d’un trafiquant d’armes russe condamné surnommé le « marchand de la mort ».

En raison de la très grande visibilité de l’affaire, il était certain que ces conditions avaient été fixées par le président russe Vladimir Poutine lui-même, a déclaré un responsable américain.

Malgré les tentatives de Biden de lier le cas de Griner à celui de Paul Whelan, un ancien marine américain arrêté pour espionnage en 2018 et condamné à 16 ans de prison deux ans plus tard, il est devenu clair récemment que Poutine ne bougerait pas.

“Le choix était de ramener Brittney Griner à la maison en ce moment, ou de ne ramener personne à la maison en ce moment”, a déclaré un haut responsable de l’administration.

À l’approche de l’hiver dans la colonie pénitentiaire où Griner était détenu, Biden a dû faire face à une décision singulièrement présidentielle. Accueillir Griner à la maison remplirait une promesse et mettrait fin au cauchemar enduré par elle et sa famille.

Mais toute victoire serait tempérée par l’incapacité d’assurer la liberté de Whelan et l’inévitable contrecoup de la libération de l’un des marchands d’armes les plus prolifiques des dernières décennies.

La situation s’est encore compliquée lorsque de hauts responsables de l’application des lois, en colère à l’idée de libérer un personnage notoire qu’il avait fallu des années pour capturer et alarmés par le précédent que la libération de Bout créerait, ont soulevé de fortes objections.

Biden a accepté le marché.

“Brittney sera bientôt de retour dans les bras de ses proches et – et elle aurait dû être là depuis le début”, a déclaré le président depuis la salle Roosevelt, où il était rejoint par la femme de Griner. “C’est un jour vers lequel nous travaillons depuis longtemps.”

Quelques instants plus tôt à Abu Dhabi, Griner était descendue de son avion de transport dans l’air du Moyen-Orient – cinquante degrés plus chaud que Moscou – et avait souri, a déclaré un responsable américain.

L’AFFAIRE SE RÉUNIT

Au début de cette semaine, les responsables américains étaient devenus convaincus qu’une résolution de l’affaire Griner était non seulement possible, mais probable. Biden a donné son approbation finale aux paramètres de l’accord et a lancé l’échange de prisonniers.

La décision n’a été partagée qu’avec un groupe soudé de responsables américains pour empêcher la nouvelle de tomber avant que Griner ne soit détenu aux États-Unis, a expliqué un responsable américain. Les responsables américains craignaient que la Russie ne revienne sur sa promesse après des avertissements répétés du Kremlin selon lesquels la question ne devrait pas être discutée en public. Ils étaient également conscients de la guerre en cours en Ukraine, craignant que toute escalade majeure ne puisse faire dérailler le plan. Les responsables de la Maison Blanche étaient si inquiets que l’accord fragile puisse s’effondrer que Biden n’a pas signé les papiers de commutation pour Bout jusqu’à ce que Griner soit sur le terrain à Abu Dhabi et en vue d’une fête de salutation américaine.

L’épouse de Griner, qui est arrivée à Washington mercredi, a été invitée à une réunion matinale à la Maison Blanche prévue jeudi. Elle devait initialement rencontrer le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, qui l’avait informée à plusieurs reprises au cours des négociations.

Griner, à ce moment-là, avait été transférée de la colonie pénitentiaire où elle avait été détenue à Moscou : un signe concret d’une résolution imminente. Lorsque Cherelle Griner est arrivée à la Maison Blanche pour la rencontre avec Sullivan, il était devenu évident que la question cruciale n’était plus de savoir si sa femme serait libérée, mais quand.

Cherelle Griner a attendu à la Maison Blanche pendant une courte période avant qu’il ne devienne clair que la rencontre prévue avec Sullivan avait changé. Une personne en particulier voulait annoncer la nouvelle officielle que l’épreuve de près de 10 mois de Griner était terminée.

Elle a été conduite dans le bureau ovale, où Biden attendait pour lui dire que Griner était officiellement sur le chemin du retour.

La fuite de Griner vers la liberté a marqué un moment où les responsables ont reconnu qu’il ne s’agissait que de la première étape de ce qui sera probablement un processus difficile et émotionnellement choquant pour l’athlète professionnel dans les semaines et les mois à venir. Une gamme de programmes de soutien, développés au sein du gouvernement américain au fil des ans pour répondre aux besoins des détenus et des otages retournant aux États-Unis, ont été préparés pour que Griner puisse les utiliser.

Biden, qui a été informé de ce qui pourrait arriver, selon des responsables, a lancé son propre plaidoyer public en annonçant la libération de Griner.

“Il n’en demeure pas moins qu’elle a perdu des mois de sa vie, qu’elle a subi un traumatisme inutile et qu’elle mérite de l’espace, de l’intimité et du temps avec ses proches pour se remettre et guérir de sa détention à tort”, a-t-il déclaré.

CAS ENTRELACÉS

Athlète vedette avec une femme au franc-parler et une base de supporters dévouée, y compris plusieurs autres célébrités, le cas de Griner a attiré l’attention du public et a fait pression sur Biden pour obtenir sa libération au cours de l’année écoulée. La Maison Blanche a décrit ses souffrances dans des “circonstances intolérables” pendant sa détention. Et il y avait eu des inquiétudes quant à la santé et au bien-être de Griner, qui est noire et lesbienne, pendant sa détention en Russie.

Son cas a également servi à amplifier le sort de Whelan, dont l’arrestation pour espionnage a conduit à une condamnation en 2020 et à une peine de 16 ans de prison. Les responsables américains ont qualifié le procès d’inéquitable et affirment que les accusations sont fabriquées.

En juillet, Griner a écrit une lettre à Biden disant qu’elle était “terrifiée que je puisse être ici pour toujours”. Elle lui a demandé de faire tout ce qu’il pouvait pour la ramener à la maison. À la Maison Blanche, Biden a rencontré la femme de Griner pour la première fois pour lui montrer la lettre qu’il envoyait en réponse.

C’est plus tard ce mois-là que la Maison Blanche a pris la décision inhabituelle de révéler publiquement qu’elle avait placé une offre importante sur la table pour obtenir la libération de Griner et de Whelan. Pour Griner et Whelan, ils étaient prêts à échanger Viktor Bout, qui a été condamné en 2011 pour des accusations, notamment de complot en vue de tuer des citoyens américains.

Les responsables américains ont exprimé une intense frustration que la Russie semble rejeter la proposition.

Dans les coulisses, des responsables russes ont déclaré à leurs homologues que la libération de deux Américains détenus pour un prisonnier russe était un échec. Pourtant, lorsque les responsables américains ont cherché à proposer d’autres options qui garantiraient la libération de Whelan aux côtés de Griner, ils se sont heurtés à une résistance importante.

Un haut responsable de l’administration a déclaré que les États-Unis avaient “essayé d’articuler d’autres options, d’autres catégories d’options, pour créer l’espace pour vraiment avoir le marchandage que nous voulons avoir”, décrivant les autres catégories comme impliquant des personnes détenues par les États-Unis.

“Si vous marchandez, vous vous rapprochez”, a déclaré le responsable. “Et au lieu de cela, nous n’avons eu aucun changement ou adoucissement d’une réponse qui est simplement une demande pour quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas fournir parce que ce n’est pas sous notre contrôle.”

Lorsqu’il est devenu clair que Whelan ne serait pas libéré aux côtés de Griner, la sœur de Whelan a reçu la visite en personne de hauts responsables du gouvernement américain pour “partager et parler” de la nouvelle. Un autre haut responsable américain s’est longuement entretenu jeudi avec Whelan lui-même.

Lors d’un appel téléphonique avec CNN jeudi, Whelan a exprimé sa frustration que rien de plus n’ait été fait pour obtenir sa libération.

“J’ai été arrêté pour un crime qui n’a jamais eu lieu”, a-t-il déclaré depuis la colonie pénitentiaire où il est détenu dans une partie reculée de la Russie. “Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours assis ici.”

La sœur de Paul Whelan, Elizabeth Whelan, s’est entretenue avec Biden jeudi après-midi, a-t-elle déclaré à CNN.

Elle l’a décrit comme un “bon appel”.

” MARCHAND DE MORT “

Alors que les grandes lignes de l’accord émergeaient la semaine dernière, les responsables de la Maison Blanche ont informé d’autres agences gouvernementales américaines que les Russes n’accepteraient que d’échanger Bout contre Griner. Les responsables du ministère de la Justice, qui se sont toujours opposés à la libération de Bout, ont exprimé leur frustration qu’un accord antérieur incluant Whelan ait, à leur avis, empiré.

Un responsable a déclaré que les responsables de l’application des lois avaient soulevé des objections vigoureuses mais avaient été informés que la décision avait été prise. Pour les responsables de l’application des lois du FBI et de la Drug Enforcement Administration, qui ont passé des années et élaboré des efforts pour tenter de capturer Bout, la libération de Bout a soulevé des inquiétudes supplémentaires quant au précédent que l’accord pourrait créer.

L’administration Biden a mené une évaluation de la sécurité avant que Biden ne donne le feu vert final pour accepter l’accord d’échange de Griner contre Bout. En fin de compte, la conclusion de l’évaluation était que “Bout n’était pas une menace pour la sécurité des États-Unis”, a déclaré un responsable américain à CNN.

Une réalité prise en compte par l’évaluation, a déclaré le responsable, est le fait que Bout est en prison depuis plus d’une décennie et n’a été activement engagé dans aucune activité criminelle récente.

Hormis le fait que l’évaluation de la sécurité menée sur Bout était “approfondie”, le responsable n’a pas voulu expliquer davantage comment les États-Unis ont pu être certains que le marchand d’armes russe ne poserait pas de risque futur pour le pays.

La publicité entourant Griner, y compris des célébrités publiant des critiques sur la Maison Blanche Biden sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir agi plus rapidement pour obtenir sa libération, a semblé augmenter le prix russe pour la libération de Griner, ont déclaré des responsables de l’application des lois.

Cela a ajouté aux craintes que l’accord augmente la probabilité que la Russie, l’Iran et d’autres pays puissent utiliser l’arrestation d’Américains pour essayer d’utiliser la publicité pour obtenir des concessions que les États-Unis ne feraient pas autrement.

S’exprimant jeudi, un responsable de l’administration a rejeté l’idée que la libération de Bout créait un nouveau précédent pour obtenir la libération des Américains et a déclaré que les gouvernements hostiles se tromperaient s’ils interprétaient l’échange de jeudi de cette façon.

“Toute inférence selon laquelle cela est devenu la norme serait une erreur, et je ne pense pas que les gouvernements du monde entier seraient avisés de tirer cette inférence”, a déclaré le responsable. “Mais dans les rares cas où il y a un impératif au retour des Américains, ce qui est une véritable priorité pour ce président, il n’y a parfois plus d’alternative, et un lourd tribut doit être payé.”