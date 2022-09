A l’intérieur de l’abbaye, un enterrement digne d’un chef

La reine aimait tellement la cornemuse qu’elle faisait jouer un joueur de cornemuse sous sa fenêtre pendant 15 minutes tous les matins, de sorte que ces notes disparaissant dans l’éther avaient un sentiment de finalité, d’une manière grandiose et spectaculaire.

Les funérailles d’État de lundi ont été remplies de ce genre de moments alors que la Grande-Bretagne a dit au revoir à son monarque le plus ancien avec tout l’apparat pour lequel la nation est connue.

Les personnes en deuil vêtues de noir comprenaient la famille royale, sept premiers ministres britanniques et des centaines de dignitaires du monde entier, dont le président américain Joe Biden.

Les vêtements sombres n’étaient qu’une toile de fond pour des décorations de toutes sortes. Des médailles militaires brillaient sur la poitrine des vieux soldats et des civils arboraient des rubans indiquant les honneurs civils décernés par la reine.

Il y avait des chevaliers de la Jarretière en cape de velours bleu. Trompettes aux longs instruments d’argent festonnés de bannières. Des soldats portant des casques à plumes étincelants et des vétérans de l’armée connus sous le nom de Chelsea Pensioners, resplendissants dans leurs tuniques écarlates traditionnelles.

Mais derrière la pompe et les circonstances, il s’agissait d’honorer la défunte reine et sa vie au service de la Grande-Bretagne et du Commonwealth.