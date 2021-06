À l’intérieur de la zone la plus malsaine de Grande-Bretagne où il y a près de MILLE plats à emporter

La zone la plus malsaine de Grande-Bretagne compte près de 1 000 plats à emporter au total – avec 25 magasins de restauration rapide entassés sur un tronçon de 400 m de route.

Des magasins de poulet frit, des maisons de kebab et des plats à emporter chinois bordent Bristol Road à Selly Oak à Birmingham – désigné comme le pire contrevenant du pays pour les régimes de restauration rapide.

Selly Oak de Birmingham a été nommé le pire contrevenant du pays pour les régimes louches Crédit : SnapperSK

Des fast-foods bordent les rues de la banlieue Crédit : SnapperSK

Selly Oak a été nommée parmi les pires contrevenants par les scientifiques pour mauvaise alimentation Crédit : SnapperSK

The Fast Food Nation : zones comptant le plus grand nombre de magasins de restauration rapide en Angleterre

Les poubelles débordent à Selly Oak de boissons sucrées, de canettes d’alcool et de boîtes à emporter du groupe de joints vendant de la nourriture pour aussi peu qu’un livre.

La banlieue – populaire auprès des étudiants universitaires de la ville – a été nommée parmi les pires délinquants par les scientifiques pour sa mauvaise alimentation.

Les chercheurs ont déclaré que près d’un tiers des habitants surconsomment des boissons sucrées et 12% mangent moins d’un de leurs cinq par jour.

Le Sun Online a dénombré 25 plats à emporter regroupés sur un tronçon d’un quart de mile de Bristol Road.

Birmingham compte un nombre impressionnant de 876 magasins de plats à emporter – le deuxième plus grand nombre de toutes les collectivités locales d’Angleterre, selon les chiffres de Public Health England.

Leeds en a le plus avec 957, suivi de Birmingham, Bradford avec 757, Manchester avec 749 et Sheffield avec 685.

Blackpool a le taux le plus élevé de plats à emporter de restauration rapide en Angleterre avec 232 pour 100 000 personnes.

Camden à Londres a le deuxième plus grand nombre de magasins de plats à emporter par population avec 174 pour 100 000 habitants. Le deuxième plus élevé est Burnley avec 168, suivi par East Lindsey dans les East Midlands et Great Yarmouth, tous deux avec 166.

NOURRITURE EN 15 MINUTES

Les étudiants ont avoué qu’ils évitaient les offres de fruits et légumes à l’Aldi voisin sur Bristol Road à Selly Oak et qu’ils utilisaient plutôt des applications de livraison pour commander des plats à emporter à leur porte en 15 minutes.

Jenna Seal, 20 ans, diplômée en chimie, a déclaré: «Nous commandons des plats à emporter quatre fois par semaine, sinon plus. Ils sont vraiment bon marché et nous obtenons la livraison gratuite – c’est donc vraiment tentant.

« Les pizzas et le poulet frit sont standard – mais nous commandons également des plats à partir de desserts.

« Nous savons que ce n’est pas génial pour nous, mais nous n’avons pas à déménager.

Sam Habgood, 19 ans, étudiant en commerce et espagnol, a admis : « C’est tellement rapide, nous pouvons avoir un fast-food à notre porte en 15 minutes.

« Ils sont tous vraiment bon marché – vous pouvez obtenir beaucoup pour l’argent que vous payez. Les portions sont énormes.

« Vous pouvez obtenir une énorme boîte de poulet et de grosses frites pour moins de cinq centimes. Ce n’est rien.

« Notre cuisine est juste pleine de boîtes à emporter en carton. »

Chez Mama Mia à emporter, les clients peuvent commander un «repas au choix des étudiants» contenant une pizza de 12 pouces, des hamburgers de deux quarts de livre, deux portions de frites et deux boissons pour 13,99 £.

Manger seulement la moitié représenterait environ 1 975 calories et 64 g de matières grasses.

À proximité, Dixy Chicken sert des hamburgers à partir de 99 pence, tandis qu’une pizza de 12 pouces avec une «montagne de 12 garnitures et garnie de fromage supplémentaire» rend la monnaie d’un dix.

Et à Rooster House – où les étudiants se sont arrangés pour qu’une fanfare interprète une chanson funèbre lorsque le joint a brûlé en 2012 – une portion de chips au fromage coûte 3 £.

Amy Moore, 22 ans, diplômée de Selly Oak, a déclaré: «Vous pouvez marcher du premier au dernier plat à emporter en moins de 10 minutes. Il y en a tellement.

« C’est un quartier étudiant. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre d’acheter leurs cinq par jour alors qu’elles peuvent obtenir des hamburgers et des frites pour un quart du prix.

Les étudiants Jenna Seal et Sam Habgood sont des mangeurs de fast-food réguliers et avoués Crédit : SnapperSK

Un cycliste Just Eat à Selly Oak Crédit : SnapperSK

Les poubelles débordent de boissons sucrées et de cartons à emporter Crédit : SnapperSK

Le Nord-Est, le Nord-Ouest et le Yorkshire & Humber sont les pires contrevenants

La nouvelle analyse, réalisée par l’Université de Southampton et publiée dans la revue Plos One, place Selly Oak en tête de la consommation de boissons sucrées.

L’étudiante en médecine dentaire de quatrième année, Lucy Whittall, 22 ans, a déclaré : « C’est mauvais. Mais les étudiants sont des adultes et peuvent faire leurs propres choix.

Au sommet de la course de restauration rapide de Bristol Street, un plat à emporter essaie de faire la différence.

Vegan Munch vend des brochettes végétaliennes de donneurs et du shawarma dont on dit qu’ils ont le même goût que les vrais.

Basam Batha, 29 ans, vend également des jus de fruits frais, de la salade et des falafels aux parieurs.

Il a déclaré: «Il y a beaucoup, beaucoup de fast-foods ici, mais nous essayons de faire quelque chose de différent.

« Nous avons essayé de faire quelque chose de bien – nous ne pouvons pas avoir une route pleine de magasins de poulet.

« C’est vraiment important de manger sainement. Les étudiants aiment vraiment nos kebabs végétaliens – et ils reviennent encore et encore.

« C’est beaucoup plus sain qu’un kebab gras et vous ne vous réveillez pas avec la culpabilité. »

TOP A EMPORTER Voici les collectivités locales d’Angleterre qui comptent le plus de magasins de plats à emporter pour 100 000 habitants : Blackpool – 232

Camden – 174

Burnley – 168

Lindsey Est – 166

Grand Yarmouth – 166

Les chercheurs ont souligné que 356 communautés locales des Midlands, du Nord et de l’East End de Londres étaient les pires contrevenants à la restauration rapide, représentant 5,2% de la population.

Dartmouth Circus, voisin de Selly Oak, est en tête de liste des endroits où les gens ne mangent pas de fruits ou de légumes – près de 15%. Un quart de la population y consomme également trop de boissons sucrées.

La nouvelle analyse a révélé que 6,9 ​​% des adultes anglais ne mangent aucun fruit ni légume et 11,5 % boivent plus d’une canette de 330 ml de boisson gazeuse par jour.

La chercheuse, le Dr Dianna Smith, a déclaré : « Nous espérons que cette modélisation sera reprise par les autorités locales pour aider à identifier les domaines où des interventions visant à améliorer l’alimentation sont les plus urgentes.

«Il existe de nettes inégalités dans l’alimentation à travers l’Angleterre, ce qui contribuera aux différences persistantes de santé de la population.

« Je suggérerais que les données soient utilisées au sein des gouvernements locaux et nationaux pour identifier les domaines où davantage de travail sur le terrain est nécessaire pour en savoir plus sur l’alimentation des gens et comment les aider à avoir des options plus saines. »

La nouvelle étude très détaillée a examiné un échantillon de personnes et a enregistré tous les aliments et boissons qu’elles ont consommés pendant quatre jours.

Les chercheurs ont appliqué la modélisation mathématique aux données pour estimer les habitudes alimentaires des adultes dans 6 791 quartiers à travers l’Angleterre.

Birmingham a le deuxième plus grand nombre de magasins de restauration rapide en Angleterre Crédit : SnapperSK

Zones avec le plus mauvais nombre de fizz et la consommation de fruits et légumes