« La rencontre avec le prince Harry et Meghan a été un énorme coup de pouce pour les membres de MomsRising, dont certains se débattent sans emploi, sans garde d’enfants, sans congés payés, soins de santé et autres éléments essentiels pendant la pandémie », a déclaré le directeur général et PDG de MomsRising Kristin Rowe-Finkbeiner dit à E! Nouvelles dans un communiqué. « Le duc et la duchesse étaient gentils, compatissants et incroyablement solidaires, à la fois sur le plan personnel et sur les politiques qui les aideraient à remettre leur vie sur les rails. »

Au cours du week-end, le célèbre couple s’est entretenu virtuellement avec un groupe de conteurs de MomsRising et a félicité les participants, E! Les nouvelles ont appris exclusivement. Le groupe organise des réunions dans le but de promouvoir le changement et de prendre conscience des problèmes cruciaux auxquels sont confrontées les femmes et les mères.

