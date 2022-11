À l’intérieur de la ville ukrainienne piégée de Kherson, où les Russes placent des bombes dans des trousses de PREMIERS SOINS et des articles marqués “cadeaux”

THE SUN a rejoint le jeu du chat et de la souris entre les équipes de neutralisation des bombes formées par les Britanniques en Ukraine et les lâches soldats russes en fuite qui posent des pièges mortels pour tuer des soldats et des civils.

Les horreurs incluent des fils-pièges qui relient les mines de chars et les grenades à main dans les trousses de premiers soins.

Brave commandant de la neutralisation des bombes, le lieutenant-colonel Andrey, à Kherson dévastée Crédit : Chris Eades

Le capitaine Roman enlève une ligne de pêche fixée à une porte pour déclencher une mine Crédit : Chris Eades

Le lieutenant-colonel Andrey calme ses nerfs Crédit : Chris Eades

Nous avons vu un bâtiment de trois étages réduit à une coquille béante après qu’une équipe ait déclenché une pièce équipée de roquettes au sol.

Les escouades UXB (bombes non explosées) ont montré des nerfs d’acier lorsqu’elles ont trouvé des morceaux d’explosifs cachés dans des boîtes de conserve dans la ville portuaire de Kherson, récemment libérée sur la mer Noire.

Un membre formé par les Britanniques de cette force héroïque m’a dit : « Vous devez être plus intelligent que votre ennemi. Ils essaient de vous tuer.

“Une fois que vous réalisez cela, vous pouvez entrer dans leur tête.”

Le bâtiment, bourré d’armements, a été détruit lorsque des agents de recherche ont minutieusement ouvert une porte piégée avec un très long morceau de corde.

L’explosion a déchiré le bâtiment, mais grâce à la compétence des experts UXB à la tête froide, tout le monde s’en est sorti indemne.

Le capitaine Roman, 31 ans, formé en Grande-Bretagne, a déclaré à propos du péril de première ligne : “Ces pièges ont été fabriqués avec passion.”

Au moins un spécialiste de la déminage de la police et un pilleur présumé ont été grièvement blessés par des pièges depuis que les forces russes ont abandonné Kherson ce mois-ci.

Roman a déclaré que le pilleur était “chanceux d’être en vie”.

Il a ajouté: «Nous l’avons trouvé le lendemain matin. Il ne pouvait pas marcher, il avait perdu la vue d’un œil, il était presque mort mais il a survécu.

L’as des démineurs a perdu une jambe.

Le Sun a suivi l’équipe de Roman alors qu’elle travaillait pour sécuriser le QG du service de renseignement ukrainien du SBU, que les troupes russes et les fantômes du FSB avaient utilisé comme base pendant leur occupation brutale de huit mois.

Il a révélé : « Une pièce sur deux est minée et chaque mine est différente. Vous devez comprendre, ils vous chassent.

L’essentiel avec le déminage est d’être plus intelligent que votre ennemi. Ils essaient de vous tuer. Une fois que vous réalisez cela, vous pouvez entrer dans leur tête et comprendre ce qu’ils pensaient quand ils ont posé les pièges. Capitaine Romain

“L’essentiel avec le déminage est d’être plus intelligent que votre ennemi.

« Ils essaient de vous tuer. Une fois que vous réalisez cela, vous pouvez entrer dans leur tête et comprendre ce qu’ils pensaient quand ils vous ont tendu les pièges.

Son équipe a trouvé un bloc d’explosifs plastiques coupé dans le siège d’une chaise de bureau et caché sous une imprimante de bureau.

Dans une autre pièce, ils ont découvert une trousse de premiers soins jetée à côté d’un classeur.

Il a déclaré: “Vous voyez un kit médical et votre esprit vous dit qu’il est sûr, mais rien n’est sûr – C’était un piège.

“Le kit médical était composé d’une petite grenade et d’un gros morceau d’explosifs. Si vous le ramassiez, il se déclencherait.

Son équipage courageux a retiré l’appareil secondaire et a fait exploser la trousse de premiers soins là où ils l’ont trouvée.

De l’autre côté du couloir bombardé se trouvait un bureau.

Roman a déclaré: “La pièce était presque vide mais il y avait un bureau et un tas d’ordures – au-dessus de la poubelle, une boîte de thon.”

L’équipe de Roman était alors en alerte maximale, car ils avaient repéré des marques révélatrices dans la poussière sur le bureau qui ressemblaient à la forme d’un petit bloc d’explosifs.

Il a déclaré : « Les Britanniques nous ont appris l’importance de rassembler systématiquement toutes les informations que vous pouvez de votre environnement, pour analyser ce qui se passe.

« Chaque action laisse une trace. Nous avons vu les marques sur la table. Nous cherchions ce bloc d’explosifs – et nous l’avons trouvé dans la boîte de thon.

L’homme du soleil Jerome Starkey voit le capitaine Roman détacher un piège Crédit : Chris Eades

Un pistolet russe et des badges sur une marche pour attirer les découvreurs vers un piège Crédit : Chris Eades

Les agents de renseignement ukrainiens locaux estiment que la rivalité entre l’état-major du QG et les espions russes du FSB est peut-être la raison pour laquelle le site a été si dangereusement amorcé par des explosifs.

Le ministre de la Défense du belliciste russe Vladimir Poutine, Sergei Shoigu, a ordonné à ses troupes de battre en retraite abjecte de Kherson après que les commandants se soient rendu compte qu’ils ne pouvaient plus réapprovisionner leurs positions sur la rive ouest du Dnipro de la ville.

Mais le retrait prévu de longue date a donné aux troupes russes des semaines pour laisser des cartes de visite impitoyables sous la forme de leurs pièges mortels.

Le Sun a vu les camarades de Roman utiliser des explosifs plastiques pour faire exploser un piège présumé sous un sapin dans la cour du bâtiment.

Le tronc était entouré de branches abattues, ce qui avait éveillé les soupçons de l’équipe.

Il s’est avéré plus tard qu’un sous-sol voisin rempli d’archives du KGB de l’ère soviétique avait deux mines antichars et une grenade à main câblées à l’intérieur d’une porte métallique fermée.

Roman a déclaré: “Si vous ouvriez la porte, la grenade exploserait et ferait exploser les mines du char.”

Interrogé sur la manière dont il gère sa peur face à une telle terreur, il répond simplement : « Il faut être capable de figer ses émotions.

“Vous devez penser tout le temps et garder votre esprit clair.”

Dans une autre pièce, qui avait servi de dortoir, il nous montra les restes de deux mines antichar qui avaient explosé.

Les deux avaient été câblés à d’épaisses portes métalliques, que les équipes ont soulevées avec des cordes à une distance prudente.

Les murs et le plafond avaient été brûlés par l’explosion, qui a également pulvérisé les meubles à proximité.

Mais Roman a déclaré qu’il ne s’agissait que d’une “détonation partielle”.

Vous voyez un kit médical et votre esprit vous dit qu’il est sûr, mais rien n’est sûr – C’était un piège. Le kit médical était composé d’une petite grenade et d’un gros morceau d’explosifs. Si vous le ramassiez, il s’éteindrait. Capitaine Romain

Tenant une tranche de métal vert olive du bord de la mine qui a explosé, il a déclaré : « Il y avait probablement une grenade à main attachée à la mine antichar. La grenade à main a explosé et a fait exploser certains des explosifs de la mine du réservoir. Mais ça ne s’est pas bien passé. S’il se déroulait correctement, nous ne trouverions pas ces gros éclats d’obus.

Roman a été formé pour ses missions de sauvetage par des vétérans britanniques du combat en Afghanistan, dans le cadre d’un effort de l’OTAN pour renforcer les forces ukrainiennes avant l’invasion russe en février de cette année.

L’un de ses formateurs était un ancien ingénieur royal qui a servi en Afghanistan dans le cadre d’une unité de recherche traquant les EEI (engins explosifs improvisés) des talibans.

L’ex-soldat, affectueusement connu de ses élèves sous le nom de Cheeks (nous n’imprimons pas son vrai nom), a déclaré : “Les gens comme Roman sont des héros. C’est incroyable de voir ce qu’ils font. Les entrées de bâtiments inoccupées sont l’un des pires scénarios imaginables – les plus vulnérables du point de vue des pièges.

Dans un autre bâtiment gouvernemental, à environ 100 mètres de là, une deuxième équipe a trouvé des pièges équipés de roquettes mortelles à lancement au sol, de grenades propulsées par fusée et de mines antipersonnel.

Le lieutenant-colonel Andrey, 41 ans, commandant de l’équipe, a déclaré : “Quand nous sommes arrivés, tout le périmètre était équipé de fils-pièges et de grenades propulsées par fusée, donc si vous les ramassiez, elles explosaient.”

Son équipage a découvert une grenade à main enveloppée dans du papier blanc et portant de façon effrayante le mot russe “Podarok” ou “cadeau”, épelé au stylo noir.

Le père d’un enfant marié a déclaré: “Les Russes nous provoquaient, essayant de nous attirer dans leurs pièges.”

Au sous-sol d’un immeuble de trois étages, son contingent a également trouvé un magasin d’armes.

Il a déclaré : « Il y avait des caisses de munitions – des roquettes, des obus, des barres de mines. On aurait dit qu’ils nous invitaient à le prendre. Mais c’était un piège. Nous avons vérifié toutes les portes et elles étaient câblées.

«Nous avons attaché une corde autour de l’une des portes, puis l’avons passée à l’extérieur et autour d’un mât de drapeau et avons attaché l’autre extrémité à la voiture.

« Je conduisais la voiture. J’ai senti la corde se tendre, puis il y a eu une énorme explosion. Il y avait des briques et des pierres qui atterrissaient sur notre voiture et de la poussière partout.

« Trois étages du bâtiment s’étaient totalement effondrés. Ce fut une énorme explosion. Heureusement, personne n’a été blessé, mais cela vous montre les pièges que les Russes nous tendent.

Dans une autre partie de l’enceinte, l’équipe est tombée sur une mine antipersonnel MON-90 – qui envoie une explosion dévastatrice de roulements à billes sur ses victimes – cachée derrière un radiateur et reliée à un fil-piège au bout d’un couloir.

Le lieutenant-colonel Andrey a déclaré: “Si nous l’avions déclenché, cela aurait tué tout le monde.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était parfois effrayé par les enjeux ultimes de son travail, le vétéran de 20 ans de fiers services a admis : « Seuls les imbéciles n’ont pas peur. Le jour où vous n’avez pas peur est le jour où vous devez arrêter.

Mais il a ajouté avec une détermination inébranlable : « Vous pouvez avoir peur et rester concentré. Vous apprenez à vider votre esprit et à vous concentrer sur le travail qui vous attend. La vie de mon équipe en dépend.

Reportage supplémentaire : Oleksii Kulyk