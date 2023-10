À l’intérieur de la ville sibérienne abandonnée construite sur les corps de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale laissés figés dans le temps après l’explosion d’une mine pendant la guerre froide

Une ville de SIBÉRIE a été presque complètement rayée de la carte après qu’une explosion de mine ait forcé ses habitants à l’abandonner.

Les ruines de Kadykchan hantent désormais le paysage de l’Extrême-Orient russe, figé dans le temps depuis la guerre froide.

9 Le paysage gelé d’une ville minière autrefois dynamique laissé à l’abandon Crédit : YouTube / BaikalNature

9 La ville comptait autrefois des écoles, des hôpitaux, des rues commerçantes et des festivals de musique. Crédit : Koryo Tours

9 À quoi ressemblent les restes brisés d’une salle de classe Crédit : Koryo Tours

L’étrange ville minière est complètement déserte depuis plus de trente ans – laissée pourrir depuis le départ du dernier bus rempli d’habitants.

Des images effrayantes révèlent des immeubles d’appartements en béton noircis et en ruine datant de l’ère soviétique, des salles de classe détruites et des terrains de jeux rouillés envahis par la nature.

Cette ville isolée et abandonnée se trouve au cœur de la province de Magadan, une région également connue sous le nom de « Kolyma », un nom qui faisait autrefois peur dans le cœur des Russes.

On ne peut y accéder qu’en empruntant des milliers de kilomètres d’autoroute, surnommée la « Route des Ossements » en raison du nombre de personnes tuées dans les camps de travail pendant le règne de terreur de Staline.

Le despote de l’ère soviétique a ouvert la région dans les années 1930 afin d’extraire des minéraux, des métaux et de l’or de ses terres inhabitées en recourant au travail forcé.

Tout au long des années 30 et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, plus d’un million de prisonniers ont souffert des conditions horribles et des températures de -50°C de la Kolyma.

Deux cent mille d’entre eux sont morts.

Après la guerre, deux mines de charbon furent ouvertes à Kadykchan et les prisonniers furent bientôt remplacés par des civils attirés par la promesse d’un bon salaire et d’un appartement.

Alors que la guerre froide se prolongeait, la ville a prospéré dans les années 1970 et est devenue animée par une jeunesse en quête de travail, qui a lancé des festivals de musique et ouvert des clubs.

En 1989, l’Union soviétique s’effondre et les salaires des travailleurs ne sont plus garantis.

La ville minière tomba dans la dépression, l’une des mines ferma et l’avenir s’annonça sombre.

Une ancienne résidente, Tatiana Shchepalkin, a déclaré au BBC: « Les salaires n’étaient pas payés et les gens ne pouvaient même pas acheter des choses de base comme de la nourriture.

« Imaginez que votre mari rentre de la mine et que vous n’avez rien à lui donner à manger. Les enfants ont faim.

La situation ne semblait pas pouvoir empirer, jusqu’à ce que la tragédie survienne le 25 novembre 1996.

Une explosion de méthane a ravagé la mine au cours d’une matinée chargée et six hommes ont été tués.

La dernière mine était définitivement fermée et Kadykchan n’avait plus de raison d’exister. La ville était finie.

« Les choses étaient terribles… Les choses étaient si désespérées que les gens tiraient sur les chiens pour se nourrir », se souvient Tatiana.

Les résidents ont rapidement commencé à préparer leur vie et à sortir.

Bientôt, la ville fut complètement vidée. À son tour, le conseil local est intervenu et a incendié la plupart des bâtiments.

Là reste Kadykchan – noirci, effondré et abandonné à la nature.

Un homme qui a passé toute sa vie dans cette ville isolée et glaciale a regardé la fumée brûler en partant.

« Votre âme refuse d’y croire », a déclaré Vladimir Voskresensky à la BBC.

« Mais c’est comme ça. »

Désormais, les seules personnes qui marchent parmi les décombres sont des explorateurs intrépides, saisis par sa sombre histoire.

Ailleurs en Russie, à l’ombre des montagnes de l’Oural se trouve le site rouillé et inquiétant d’un cimetière de trains construit en préparation de la Troisième Guerre mondiale.

Les squelettes en acier de dizaines de locomotives à vapeur trahissent une époque où le spectre du champignon atomique se profilait dangereusement.

Pendant l’ère soviétique, il servait de base de guerre nucléaire – prête à transporter les Russes vers un lieu sûr si tous les autres moyens de transport tombaient en panne ou étaient détruits.

Le temps a passé, le rideau de fer s’est levé, les trains diesel ont pris le relais et la menace d’une guerre nucléaire s’est atténuée – laissant un cimetière sur des voies rouillées.

9 Les restes effrayants d’un terrain de jeu Crédit : Parfois intéressant

9 Lorsque le dernier habitant est parti, la ville a été incendiée Crédit : Koryo Tours

9 « Les gens tiraient sur les chiens pour se nourrir », se souvient un ancien local Crédit : Koryo Tours

9 La ville minière a été construite sur d’anciens camps de travail où des milliers de prisonniers sont morts Crédit : Koryo Tours

9 Les habitants sont partis précipitamment alors que la vie dans la ville devenait trop sombre Crédit : Parfois intéressant