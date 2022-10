À l’intérieur de la ville où TOUT LE MONDE vit dans la même tour de 14 étages avec son propre bureau de poste, son église et son poste de police

Une ville ÉTRANGE où tous ses habitants vivent dans le même bâtiment possède son propre bureau de poste, une église et même un poste de police.

Les 272 habitants de la ville isolée de Whittier, située au sommet du canal Passage en Alaska, vivent dans la même tour de 14 étages.

Les 272 habitants de la ville vivent dans les tours Begich Crédit : Alamy

A1MY1N Whittier Prince William Sound Chugach National Forest Alaska Crédit : Alamy

La ville de Whittier a été surnommée “la ville la plus étrange d’Alaska” Crédit : Alamy

La ville est située au sommet du canal de passage en Alaska Crédit : Alamy

Le bâtiment, appelé Begich Towers, a tout ce qu’une ville aurait, y compris une église, un bureau de poste, un marché, une clinique, un poste de police et une école.

Le seul moyen d’entrer et de sortir de la ville endormie est un tunnel à voie unique de plus de deux miles de long et les voitures ne peuvent circuler dans les deux sens qu’une fois par heure.

Le tunnel reste fermé la nuit, de sorte que la ville, surnommée “la ville la plus étrange d’Alaska”, est complètement hors réseau jusqu’au lendemain matin.

Dave Dickerson et sa femme Anna ont déclaré à CBS Sunday Morning : “Les gens pensent que c’est bizarre.”

“Si j’avais un mot, je dirais que c’est magique”, a déclaré Anna.

Elle a ajouté: “J’ai l’impression que cela a fait de nous de meilleures personnes. Parce que peu importe d’où vous venez, combien d’argent vous avez, vous savez, nous sommes tous ici dans cette ville essayant de le faire fonctionner.”

La ville possède une école située directement derrière la tour, reliée par un tunnel souterrain.

L’enseignante de la ville, Erika Thompson, avait précédemment déclaré au magazine Far Out : “Je pense que ce que les gens ne réalisent pas, c’est que c’est comme un immeuble.

“Ou c’est comme un immeuble en copropriété dans une grande ville. Donc, pour moi, ce n’est pas si étrange.

“C’est là que j’ai grandi – j’ai grandi dans une grande ville, tout le monde vivait dans un immeuble… mais pas toute la ville.”

Un autre résident, Lee Shuford, a déclaré à CBS News, lorsqu’on lui a demandé ce que les gens devraient savoir sur Whittier : “Je veux juste qu’ils sachent que c’est juste un endroit unique et magnifique à sa manière.

“Avant de juger la ville de Whittier, vous devez d’abord venir la visiter.”

Tiktoker Jenessa a commencé à partager des clips de la vie à Whittier et a reçu beaucoup de questions de personnes qui voulaient en savoir plus sur l’étrange ville.

Elle a dit à CBS: “Je pense que la question la plus étrange que j’ai eue était du genre” Est-ce une secte? “”

“C’est comme, non, ce n’est pas le cas ! J’ai reçu tellement de commentaires sur mon TikTok disant:” Ça a l’air triste. Ça a l’air déprimant.

“La communauté ici, c’est tellement agréable que vous ne vous sentez jamais vraiment triste. Et vous avez toujours quelqu’un à qui parler.”

La “ville sous un même toit” a été développée par l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et a été utilisée comme port militaire et base logistique.

Conçu pour servir de quartier général du US Army Corps of Engineers, il a été achevé en 1957 et compte au total 150 appartements.

La ville qui se trouve près du Prince William Sound, une croisière populaire sur les glaciers, est un point d’amarrage populaire pour les croisières.

Le seul moyen d’entrer et de sortir de la ville est un tunnel à voie unique Crédit : Alamy

Whittier a même son propre bureau de poste Crédit : Youtube/CBS dimanche matin